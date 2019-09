Jeep Wrangler bị điều tra vì dùng khung sườn kém chất lượng

Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) đang điều tra hàng nghìn chiếc xe ôtô Jeep Wrangler có các mối hàn ở phần khung sườn bị lỗi. Những chiếc xe thuộc diện điều tra được sản xuất từ năm 2018 đến năm 2019. Một cuộc khảo sát đã được phát động bởi Văn phòng điều tra khuyết điểm (Office of Defects Investigation) vào tháng 10/2018 sau khi những chủ sở hữu Wrangler phàn nàn về phần khung sườn xe được hàn không đúng cách. Văn phòng điều tra khuyết điểm đã yêu cầu Jeep cung cấp thêm thông tin để điều tra về các vấn đề liên quan đến mối hàn và sự mất kiểm soát xe mà một số chủ sở hữu Wrangler phàn nàn. Mặc dù NHTSA vẫn chưa công bố các phát hiện liên quan đến sự cố mối hàn trên khung sườn, nhưng cơ quan này đã thu thập đầy đủ bằng chứng để phát động một cuộc điều tra. Vào năm ngoái, Jeep Wrangler thế hệ thứ tư cũng đã bị thu hồi về các vấn đề liên quan đến phần khung sườn. Một phần khung xe có thể bị bung ra do các mối hàn kém chất lượng và có thể khiến người lái mất kiểm soát xe. Tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles cho biết đã khắc phục vấn đề này từ tháng trước, đồng thời dừng việc ban hành lệnh triệu hồi Jeep Wrangler bị ảnh hưởng. Công ty cho biết khách hàng có thể mang xe đến các đại lý để được đổi một bộ giảm xóc mới nhằm giải quyết các vấn đề về khung sườn. Video: Jeep Wrangler sử dụng khung sườn kém chất lượng?

