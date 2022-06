Bộ sạc di động ZipCharge cho ôtô, có thay thế được trạm công cộng?

Vào tháng 11/2021, ZipCharge ra mắt Go Powerbanks, bộ sạc di động 4 kWh có thể giúp xe chạy thêm 19 - 32 km (tùy vào mỗi xe điện và cách hoạt động) chỉ với 30 phút sạc. Khách hàng có thể thuê Go Powerbanks với giá 49 Euro (khoảng 1,2 triệu đồng) mỗi tháng. Mới đây, ZipCharge đã tiếp tục giới thiệu GoHub - trạm sạc di động cho xe điện bao gồm 5 bộ Go Powerbanks. Khách hàng chỉ cần trả 1 bảng Anh, 1 Euro hoặc 1 USD đối với sạc 4 kWh. Bạn chỉ cần có ứng dụng và ở xung quanh một trong những GoHub đó. Công ty dự định sẽ cung cấp 100.000 trạm Go Powerbanks trên toàn thế giới vào năm 2030. Ưu điểm chính của GoHub là chúng có thể được lắp đặt trong một bãi đậu xe. Tối đa một điểm đỗ xe sẽ có 4 GoHub, mỗi GoHub gồm 5 bộ Go Powerbanks. ZipCharge cho biết GoHub có thể được cài đặt ở bất cứ đâu, ngay cả ở những nơi không có năng lượng. Mỗi GoHub có thể tạo ra năng lượng riêng nhờ các tấm pin mặt trời và “tuabin gió sáng tạo phù hợp với cả môi trường thành thị và nông thôn do Flower Turbines ở Hà Lan phát triển”. Người dùng cũng có thể kết nối GoHub với lưới điện. Trong trường hợp đó, Go Powerbanks có thể hoạt động như nguồn điện mở rộng hơn để cung cấp khả năng phục hồi cho lưới điện địa phương. Nói cách khác, nó có thể sạc vào những thời điểm nhu cầu thấp và cung cấp năng lượng trở lại lưới điện khi nhu cầu cao điểm. Go Powerbanks được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng tại nhà, nơi làm việc cũng như ở những địa điểm khác nơi xe đỗ lại. Thiết bị này được sạc với bất cứ ổ cắm điện gia dụng nào và có thể được sử dụng ngoài trời ở bất cứ điều kiện thời tiết nào. Tính năng kết nối 2G/4G cho phép người sử dụng quản lý Go từ xa thông qua ứng dụng di động ZipCharge để giám sát thiết bị, bạn có thể vô hiệu hóa nó từ xa thông qua ứng dụng. Ngoài ra, công nghệ AI cho phép thiết bị học thói quen sử dụng của người dùng để đưa ra những khuyến nghị nhằm tối ưu thời gian sạc. Nếu bộ sạc bị đánh cắp khi đang sạc ở nơi công cộng, ZipCharge sẽ cung cấp cho bạn một bộ sạc mới. Go Powerbanks rất hữu ích cho những người sử dụng ôtô điện nhưng không thể sạc xe tại nhà vì thiết bị có thể đặt gọn trong cốp. Trạm sạc công cộng khi đó chỉ còn là lựa chọn thay thế. Việc trông chờ vào hệ thống sạc công cộng vốn dĩ đắt đỏ và bất tiện. Ngoài sạc cho xe điện, Go có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện khác, hữu dụng khi ai đó làm việc ngoài trời. Video: Bộ sạc di động ZipCharge tiện dụng cho xe ôtô điện.

Vào tháng 11/2021, ZipCharge ra mắt Go Powerbanks, bộ sạc di động 4 kWh có thể giúp xe chạy thêm 19 - 32 km (tùy vào mỗi xe điện và cách hoạt động) chỉ với 30 phút sạc. Khách hàng có thể thuê Go Powerbanks với giá 49 Euro (khoảng 1,2 triệu đồng) mỗi tháng. Mới đây, ZipCharge đã tiếp tục giới thiệu GoHub - trạm sạc di động cho xe điện bao gồm 5 bộ Go Powerbanks. Khách hàng chỉ cần trả 1 bảng Anh, 1 Euro hoặc 1 USD đối với sạc 4 kWh. Bạn chỉ cần có ứng dụng và ở xung quanh một trong những GoHub đó. Công ty dự định sẽ cung cấp 100.000 trạm Go Powerbanks trên toàn thế giới vào năm 2030. Ưu điểm chính của GoHub là chúng có thể được lắp đặt trong một bãi đậu xe. Tối đa một điểm đỗ xe sẽ có 4 GoHub, mỗi GoHub gồm 5 bộ Go Powerbanks. ZipCharge cho biết GoHub có thể được cài đặt ở bất cứ đâu, ngay cả ở những nơi không có năng lượng. Mỗi GoHub có thể tạo ra năng lượng riêng nhờ các tấm pin mặt trời và “tuabin gió sáng tạo phù hợp với cả môi trường thành thị và nông thôn do Flower Turbines ở Hà Lan phát triển”. Người dùng cũng có thể kết nối GoHub với lưới điện. Trong trường hợp đó, Go Powerbanks có thể hoạt động như nguồn điện mở rộng hơn để cung cấp khả năng phục hồi cho lưới điện địa phương. Nói cách khác, nó có thể sạc vào những thời điểm nhu cầu thấp và cung cấp năng lượng trở lại lưới điện khi nhu cầu cao điểm. Go Powerbanks được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng tại nhà, nơi làm việc cũng như ở những địa điểm khác nơi xe đỗ lại. Thiết bị này được sạc với bất cứ ổ cắm điện gia dụng nào và có thể được sử dụng ngoài trời ở bất cứ điều kiện thời tiết nào. Tính năng kết nối 2G/4G cho phép người sử dụng quản lý Go từ xa thông qua ứng dụng di động ZipCharge để giám sát thiết bị, bạn có thể vô hiệu hóa nó từ xa thông qua ứng dụng. Ngoài ra, công nghệ AI cho phép thiết bị học thói quen sử dụng của người dùng để đưa ra những khuyến nghị nhằm tối ưu thời gian sạc. Nếu bộ sạc bị đánh cắp khi đang sạc ở nơi công cộng, ZipCharge sẽ cung cấp cho bạn một bộ sạc mới. Go Powerbanks rất hữu ích cho những người sử dụng ôtô điện nhưng không thể sạc xe tại nhà vì thiết bị có thể đặt gọn trong cốp. Trạm sạc công cộng khi đó chỉ còn là lựa chọn thay thế. Việc trông chờ vào hệ thống sạc công cộng vốn dĩ đắt đỏ và bất tiện. Ngoài sạc cho xe điện, Go có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện khác, hữu dụng khi ai đó làm việc ngoài trời. Video: Bộ sạc di động ZipCharge tiện dụng cho xe ôtô điện.