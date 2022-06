Jeep Wrangler 1988 “thay tim” Ford V8 bán chỉ hơn 400 triệu đồng

Đây là một chiếc Jeep Wrangler 1988 độc đáo, nó đã được "lột xác" hoàn toàn so với nguyên bản. Có thể thấy mọi tấm thân xe của Wrangler đều được thay mới và tỷ lệ rất khác so với một chiếc Wrangler thông thường. Màu sơn chủ đạo được áp dụng cho chiếc Jeep Wrangler độ mui trần này là màu đen mờ, đi kèm là một số chi tiết ốp gỗ lạ mắt ở phía trước và bên hông. Chiếc Jeep Wrangler 34 tuổi đời này còn được trang bị bộ mâm 5 chấu mới. Phần mái xe được tháo bỏ hoàn toàn và thay vào đó là các thanh chống lật và kính chắn gió mới, kết hợp với phần mui dài tạo ra một cái nhìn rất thú vị. Giống như ngoại thất, cabin của chiếc Wrangler cũng rất tối giản và cơ bản, chỉ có bảng điều khiển ốp gỗ tùy chỉnh, vô lăng xe Jeep đặc trưng và một cặp ghế da màu kem. Thay đổi lớn hơn nằm ở dưới nắp ca-pô, động cơ nguyên bản của chiếc Wrangler 1988 đã được thay bằng cỗ máy hút khí tự nhiên Ford V8 7.5L, kết hợp hộp số tự động. Không rõ "trái tim" mới giúp Wrangler mạnh mẽ ra sao nhưng chắc chắn nó vượt trội hơn rất nhiều so với bản gốc. Hiện tại, giá xe Jeep Wrangler 1988 độ khủng này đang được rao bán với giá 17.950 USD (khoảng 414,4 triệu đồng). VIdeo: Ngắm chi tiết Jeep Wrangler 1989 độ off-road tuyệt đẹp.

Đây là một chiếc Jeep Wrangler 1988 độc đáo, nó đã được "lột xác" hoàn toàn so với nguyên bản. Có thể thấy mọi tấm thân xe của Wrangler đều được thay mới và tỷ lệ rất khác so với một chiếc Wrangler thông thường. Màu sơn chủ đạo được áp dụng cho chiếc Jeep Wrangler độ mui trần này là màu đen mờ, đi kèm là một số chi tiết ốp gỗ lạ mắt ở phía trước và bên hông. Chiếc Jeep Wrangler 34 tuổi đời này còn được trang bị bộ mâm 5 chấu mới. Phần mái xe được tháo bỏ hoàn toàn và thay vào đó là các thanh chống lật và kính chắn gió mới, kết hợp với phần mui dài tạo ra một cái nhìn rất thú vị. Giống như ngoại thất, cabin của chiếc Wrangler cũng rất tối giản và cơ bản, chỉ có bảng điều khiển ốp gỗ tùy chỉnh, vô lăng xe Jeep đặc trưng và một cặp ghế da màu kem. Thay đổi lớn hơn nằm ở dưới nắp ca-pô, động cơ nguyên bản của chiếc Wrangler 1988 đã được thay bằng cỗ máy hút khí tự nhiên Ford V8 7.5L, kết hợp hộp số tự động. Không rõ "trái tim" mới giúp Wrangler mạnh mẽ ra sao nhưng chắc chắn nó vượt trội hơn rất nhiều so với bản gốc. Hiện tại, giá xe Jeep Wrangler 1988 độ khủng này đang được rao bán với giá 17.950 USD (khoảng 414,4 triệu đồng). VIdeo: Ngắm chi tiết Jeep Wrangler 1989 độ off-road tuyệt đẹp.