Honda HR-V 2023 từ 572 triệu đồng tại Mỹ, bỏ động cơ tăng áp

Vào ngày 29/5/2022 vừa qua, hãng Honda đã chính thức giới thiệu mẫu SUV mới mang tên ZR-V tại thị trường Trung Quốc. Đến nay, phiên bản dành cho thị trường Mỹ của mẫu SUV này mới trình làng dưới tên gọi khác là Honda HR-V 2023 mới. Tại thị trường Mỹ, xe có 3 phiên bản, bao gồm LX, Sport và EX-L. Tương tự ZR-V ở thị trường Trung Quốc, Honda HR-V 2023 tại Mỹ cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Civic thế hệ thứ 11. Có thể nói, Honda HR-V 2023 là sự kết hợp giữa phong cách thiết kế trưởng thành hơn, nội thất hiện đại và rộng rãi hơn cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ở thế hệ mới, Honda HR-V dành cho thị trường Mỹ sở hữu chiều dài 4.568 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.610 - 1.621 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 239 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 45 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên ngoài, Honda HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ sở hữu thiết kế gần như giống hệt ZR-V tại Trung Quốc. Theo đó, xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới tổ ong màu đen bóng, cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Bên dưới là khe gió với viền hình chữ "C" màu đen và hốc gió trung tâm đi kèm lưới mắt cáo. Ở bên sườn, mẫu SUV này có đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu và 4 tay nắm đều nằm trên cửa. Trong khi đó, ở Honda HR-V thế hệ cũ, tay nắm cửa sau được đặt trên cột C. Với phiên bản LX và EX-L, mẫu xe này sẽ được trang bị vành 17 inch. Riêng phiên bản Sport dùng vành 18 inch sơn màu đen bóng. Đằng sau Honda HR-V 2023 xuất hiện cụm đèn hậu nằm ngang nhưng không nối liền với nhau như xu hướng thịnh hành hiện nay. Thêm vào đó là cản sau màu đen và tấm ốp gầm màu bạc. Tuy nhiên, mẫu SUV này không có 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật, được bao quanh bằng ốp màu bạc như Honda ZR-V 2023 ở Trung Quốc. Bên trong Honda ZR-V 2023 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách giống Civic thế hệ thứ 11. Có thể thấy rõ điều đó qua bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô. Cửa gió điều hòa với tấm lưới tổ ong và núm xoay chỉnh điều hòa của xe cũng giống Honda Civic 2022. Ở bản LX cũng như Sport, Honda HR-V 2023 chỉ được trang bị màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí cùng kích thước. Trong khi đó, bản EX-L cao cấp nhất được nâng cấp lên màn hình trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên dưới màn hình thông tin giải trí là cụm điều khiển trung tâm được thiết kế hình yên ngựa. Nằm phía trên khu vực cần số là sạc điện thoại thông minh không dây và 2 ngăn đựng cốc. Ở hai bên của cụm điều khiển trung tâm đều có cổng USB để người lái và hành khách trên ghế trước sạc các thiết bị. Nhờ kích thước tăng mạnh, Honda HR-V 2023 có thể tích khoang hành lý 691 lít. Nếu ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 1.560 lít. Điểm nhấn tiếp theo của Honda HR-V 2023 tại thị trường Mỹ là hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn. Gói công nghệ an toàn này bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Những trang bị như ghế trước bọc da, sưởi ấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 180W 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu chống chói, hệ thống đèn viền LED nội thất, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống kiểm soát phanh ở tốc độ thấp và cảnh báo điểm mù tích hợp cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi chỉ dành cho bản cao cấp. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda HR-V 2023 tại thị trường Mỹ là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187 Nm. So với thế hệ cũ, xe mạnh hơn 17 mã lực và 15 Nm. Tuy nhiên, so với Honda ZR-V 2023 dùng động cơ tăng áp 1.5L tại Trung Quốc, xe yếu hơn 24 mã lực và 53 Nm. Động cơ của Honda HR-V 2023 kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu AWD tùy chọn. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Honda HR-V 2023 bản dẫn động 1 cầu là 8,4 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản dẫn động 2 cầu là 8,71 lít/100 km. Tại thị trường Mỹ, giá xe Honda HR-V 2023 dao động từ 24.895 - 28.695 USD (khoảng 572,5 - 660 triệu đồng). Nếu khách hàng muốn trang bị hệ dẫn động AWD cho xe thì phải chi thêm 1.500 USD (34,5 triệu đồng). Khi có mặt trên thị trường, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross. VIdeo: Đánh giá chi tiết Honda HR-V 2023 thế hệ mới.

