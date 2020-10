Jeep Grand Cherokee Armored 2020 chống đạn chỉ 2 tỷ đồng

Việc khách hàng tại thị trường Mexico ưa chuộng xe bọc thép chống đạn đã không còn là chuyện lạ. Ở thị trường này, không ít mẫu xe quen thuộc như BMW X5 hay Audi Q5 đều có phiên bản bọc thép chống đạn. Ngay cả mẫu SUV Mỹ - Jeep Grand Cherokee 2020 mới cũng được bổ sung phiên bản bọc thép chống đạn mang tên Armored. Jeep Grand Cherokee Armored 2020 trên thực tế là xe do chính chi nhánh Mexico của tập đoàn Fiat-Chrysler (FCA) sản xuất. Mới đây, nhà máy của FCA Mexico đã chính thức xuất xưởng chiếc Jeep Grand Cherokee 2020 bọc thép chống đạn thứ 1.000. So với bản thường, Jeep Grand Cherokee Armored 2020 không có gì khác biệt về thiết kế. Tuy nhiên, nằm bên dưới màu sơn ngoại thất trắng muốt của xe là lớp bọc thép chống đạn do chính FCA Mexico sản xuất. Cụ thể, chiếc xe này được trang bị hệ thống chống đạn NIJ-IIIA, bao gồm kính cửa sổ đa lớp dày 19 mm chèn thêm chất liệu polyvinyl, tấm ốp gầm chống lựu đạn, lớp bảo vệ động cơ và lốp run-flat. Thêm vào đó là hệ thống treo gia cố để phù hợp với trọng lượng xe tăng lên. Theo FCA Mexico, mẫu SUV này có thể chống được các loại đạn 9 mm Parabellum, 22 LR, 38 Special, 357 Magnum và 44 Magnum. Không chỉ an toàn, Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn còn có nhiều trang bị tiện nghi. Được phát triển dựa trên bản Limited Luxury Advanced 4×4, Jeep Grand Cherokee Armored 2020 có đèn pha bi-xenon, dải đèn LED định vị ban ngày, bộ vành hợp kim 20 inch và gương ngoại thất chỉnh điện. Bên trong, Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện, hệ thống đèn LED nội thất, màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí Uconnect 8,4 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh Alpine cao cấp và sưởi vô lăng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Jeep Grand Cherokee Armored 2020 là khối động cơ xăng HEMI V8, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 529 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quadra-Drive II với tính năng điều chỉnh phù hợp với địa hình Selec-Terrain. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ phanh, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe với camera lùi và cảm biến trước/sau. Tại thị trường Mexico, giá xe Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn có mức bán ra khởi điểm từ 1.850.900 Peso (khoảng 86.118 USD hoặc 1,99 tỷ đồng). Video: Chi tiết Jeep Grand Cherokee Summit 4x4 2020 mới.

Việc khách hàng tại thị trường Mexico ưa chuộng xe bọc thép chống đạn đã không còn là chuyện lạ. Ở thị trường này, không ít mẫu xe quen thuộc như BMW X5 hay Audi Q5 đều có phiên bản bọc thép chống đạn. Ngay cả mẫu SUV Mỹ - Jeep Grand Cherokee 2020 mới cũng được bổ sung phiên bản bọc thép chống đạn mang tên Armored. Jeep Grand Cherokee Armored 2020 trên thực tế là xe do chính chi nhánh Mexico của tập đoàn Fiat-Chrysler (FCA) sản xuất. Mới đây, nhà máy của FCA Mexico đã chính thức xuất xưởng chiếc Jeep Grand Cherokee 2020 bọc thép chống đạn thứ 1.000. So với bản thường, Jeep Grand Cherokee Armored 2020 không có gì khác biệt về thiết kế. Tuy nhiên, nằm bên dưới màu sơn ngoại thất trắng muốt của xe là lớp bọc thép chống đạn do chính FCA Mexico sản xuất. Cụ thể, chiếc xe này được trang bị hệ thống chống đạn NIJ-IIIA, bao gồm kính cửa sổ đa lớp dày 19 mm chèn thêm chất liệu polyvinyl, tấm ốp gầm chống lựu đạn, lớp bảo vệ động cơ và lốp run-flat. Thêm vào đó là hệ thống treo gia cố để phù hợp với trọng lượng xe tăng lên. Theo FCA Mexico, mẫu SUV này có thể chống được các loại đạn 9 mm Parabellum, 22 LR, 38 Special, 357 Magnum và 44 Magnum. Không chỉ an toàn, Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn còn có nhiều trang bị tiện nghi. Được phát triển dựa trên bản Limited Luxury Advanced 4×4, Jeep Grand Cherokee Armored 2020 có đèn pha bi-xenon, dải đèn LED định vị ban ngày, bộ vành hợp kim 20 inch và gương ngoại thất chỉnh điện. Bên trong, Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện, hệ thống đèn LED nội thất, màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí Uconnect 8,4 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh Alpine cao cấp và sưởi vô lăng. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Jeep Grand Cherokee Armored 2020 là khối động cơ xăng HEMI V8, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 529 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quadra-Drive II với tính năng điều chỉnh phù hợp với địa hình Selec-Terrain. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ phanh, cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe với camera lùi và cảm biến trước/sau. Tại thị trường Mexico, giá xe Jeep Grand Cherokee 2020 phiên bản bọc thép chống đạn có mức bán ra khởi điểm từ 1.850.900 Peso (khoảng 86.118 USD hoặc 1,99 tỷ đồng). Video: Chi tiết Jeep Grand Cherokee Summit 4x4 2020 mới.