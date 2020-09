Jeep Grand Wagoneer 2021, SUV hạng sang 7 chỗ sắp ra mắt

Cho tới thời điểm hiện tại, những hình ảnh mà các bác đang nhìn thấy vẫn mới chỉ là concept của chiếc Jeep Grand Wagoneer mà hãng xe Mỹ dự kiến sẽ sản xuất giữa năm 2021 và chào sân năm 2022. Giá bán cho mẫu xe này cũng đã được chủ tịch hãng xe Jeep, Christian Meunier xác nhận giá xe Jeep Grand Wagoneer 2021 Wagonn sẽ có giá từ 60,000 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng) và khởi điểm từ 100,000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) cho bản cao cấp Grand Wagoneer. Với mức định giá này, phiên bản Jeep Grand Wagoneer 2021 mới tiêu chuẩn sẽ là đối thủ cạnh tranh chính của Chevrolet và GMC, trong khi phiên bản Grand Wagoneer cao cấp hơn được giới thiệu ở đây đang đại diện cho tham vọng của Jeep trong việc cạnh tranh với Cadillac Escalade, Lincoln Navigator và thậm chí cả những sản phẩm hàng đầu của Mercedes và Range Rover. Nói về sức mạnh, SUV hạng sang Jeep Grand Wagoneer dự kiến sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự mẫu xe bán tải RAM 1500 bao gồm động cơ V6 3.6L hỗ trợ điện, động cơ xăng V8 5.7L và động cơ diesel tăng áp V6 3.0L. Phiên bản plug-in hybrid dự kiến cũng sẽ được ra mắt. Tất cả đều trang bị hệ dẫn động 4WD tiêu chuẩn, hệ thống treo khí nén Quardra-Lift. Về bản chất, Jeep Grand Wagoneer chính là phiên bản SUV của chiếc bán tải cỡ lớn Ram 1500. Cả hai đều sử dụng cấu trúc body on frame nhưng Grand Wagoneer sử dụng hệ thống treo sau độc lập. Wagoneer có thể sẽ có kích thước tương tự như Chevy Tahoe và Suburban. Về ngoại hình, Jeep Grand Wagoneer sở hữu thiết kế hầm hố mà người tiêu dùng có thể mong chờ ở một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn. Ở mặt trước, cụm lưới tản nhiệt 6 nan dọc đặc trưng được thiết kế cách điệu khi tích hợp đèn chiếu sáng LED. Hệ thống chiếu sáng trước sử dụng đèn pha dạng projector với điểm nhấn là chi tiết gỗ tếch. Ở hốc hút gió hai bên của xe là đèn sương mù dạng LED, cản trước đi kèm ốp gầm máy bằng nhôm màu đen. Nhìn chung chiếc xe sở hữu nhiều chi tiết phát sáng như logo, ốp chrome cầu kỳ và phức tạp (mặc dù phiên bản sản xuất có thể sẽ lược bỏ bớt một số điểm nhấn). Jeep Grand Wagoneer được trang bị bộ lazăng đa chấu kích thước lên đến 24 inch. Cột C và D đồng màu thân xe. Các chi tiếp ốp thể hiện tên xe ở cửa đều được làm bằng nhôm. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED hai bên kết nối với nhau bằng dải đèn chiếu sáng nhỏ. Bàn về nội thất của concept này, trừ khi phiên bản sản xuất thực tế giữ nguyên hoặc cải tiến đáng kể so với bản xem trước này, việc so sánh nó giữa Mercedes và Range Rover không phải là điều quá xa vời. Cabin xe trông sang trọng, hiện đại và thanh lịch, với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu gỗ và da. Số lượng màn hình được tìm thấy bên trong là “nhiều đến vô lý” bởi nếu đúng như ảnh, đây sẽ là mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên được trang bị màn hình giải trí 10.25 inch, cho phép xem video, hình ảnh, lướt web,...cho hành khách ngồi ghế phụ của xe. Bên cạnh đó, Grand Wagoneer trang bị cụm đồng hồ lái kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình thông tin giải trí 12.1 icnh, màn hình trung tâm điều khiển 10.25 inch nhằm điều khiển ghế ngồi cũng như hệ thống điều hòa 4 vùng. Ở hàng ghế thứ 2, xe trang bị màn hình giải trí 10.1 icnh phía sau gắn trên lưng ghế trước, và thậm chí màn hình trung tâm điều khiển cho hàng ghế sau . Jeep cho biết Wagoneer sẽ sử dụng phiên bản mới của phần mềm thông tin giải trí của FCA có tên UConnect 5, và nó sẽ cung cấp một hệ thống âm thanh cao cấp McIntosh với hệ thống 23 loa vệ tinh. Ba hàng ghế sẽ là trang bị tiêu chuẩn cung cấp cấu hình 7 chỗ với ghế thương gia ở hàng thứ hai. Công ty tuyên bố phiên bản sản xuất sẽ có sức chứa hành khách tốt nhất trong phân khúc. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu Jeep sẽ cung cấp 2 phiên bản chiều dài trục cơ sở khác nhau như các đối thủ chính của nó hay không. Dự kiến, Jeep Grand Wagoneer 2022 và mẫu xe nhỏ hơn là Jeep Wagoneer 2022 sẽ chính thức được đi vào sản xuất vào quý II năm 2011 tại nhà máy Warren của liên minh Fiat-Chrysler đặt ở Detroit, bang Michigan. Video: Chi tiết SUV hạng sang Jeep Grand Wagoneer 2021 mới.

Cho tới thời điểm hiện tại, những hình ảnh mà các bác đang nhìn thấy vẫn mới chỉ là concept của chiếc Jeep Grand Wagoneer mà hãng xe Mỹ dự kiến sẽ sản xuất giữa năm 2021 và chào sân năm 2022. Giá bán cho mẫu xe này cũng đã được chủ tịch hãng xe Jeep, Christian Meunier xác nhận giá xe Jeep Grand Wagoneer 2021 Wagonn sẽ có giá từ 60,000 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng) và khởi điểm từ 100,000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) cho bản cao cấp Grand Wagoneer. Với mức định giá này, phiên bản Jeep Grand Wagoneer 2021 mới tiêu chuẩn sẽ là đối thủ cạnh tranh chính của Chevrolet và GMC, trong khi phiên bản Grand Wagoneer cao cấp hơn được giới thiệu ở đây đang đại diện cho tham vọng của Jeep trong việc cạnh tranh với Cadillac Escalade, Lincoln Navigator và thậm chí cả những sản phẩm hàng đầu của Mercedes và Range Rover. Nói về sức mạnh, SUV hạng sang Jeep Grand Wagoneer dự kiến sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự mẫu xe bán tải RAM 1500 bao gồm động cơ V6 3.6L hỗ trợ điện, động cơ xăng V8 5.7L và động cơ diesel tăng áp V6 3.0L. Phiên bản plug-in hybrid dự kiến cũng sẽ được ra mắt. Tất cả đều trang bị hệ dẫn động 4WD tiêu chuẩn, hệ thống treo khí nén Quardra-Lift. Về bản chất, Jeep Grand Wagoneer chính là phiên bản SUV của chiếc bán tải cỡ lớn Ram 1500. Cả hai đều sử dụng cấu trúc body on frame nhưng Grand Wagoneer sử dụng hệ thống treo sau độc lập. Wagoneer có thể sẽ có kích thước tương tự như Chevy Tahoe và Suburban. Về ngoại hình, Jeep Grand Wagoneer sở hữu thiết kế hầm hố mà người tiêu dùng có thể mong chờ ở một chiếc SUV hạng sang cỡ lớn. Ở mặt trước, cụm lưới tản nhiệt 6 nan dọc đặc trưng được thiết kế cách điệu khi tích hợp đèn chiếu sáng LED. Hệ thống chiếu sáng trước sử dụng đèn pha dạng projector với điểm nhấn là chi tiết gỗ tếch. Ở hốc hút gió hai bên của xe là đèn sương mù dạng LED, cản trước đi kèm ốp gầm máy bằng nhôm màu đen. Nhìn chung chiếc xe sở hữu nhiều chi tiết phát sáng như logo, ốp chrome cầu kỳ và phức tạp (mặc dù phiên bản sản xuất có thể sẽ lược bỏ bớt một số điểm nhấn). Jeep Grand Wagoneer được trang bị bộ lazăng đa chấu kích thước lên đến 24 inch. Cột C và D đồng màu thân xe. Các chi tiếp ốp thể hiện tên xe ở cửa đều được làm bằng nhôm. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED hai bên kết nối với nhau bằng dải đèn chiếu sáng nhỏ. Bàn về nội thất của concept này, trừ khi phiên bản sản xuất thực tế giữ nguyên hoặc cải tiến đáng kể so với bản xem trước này, việc so sánh nó giữa Mercedes và Range Rover không phải là điều quá xa vời. Cabin xe trông sang trọng, hiện đại và thanh lịch, với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu gỗ và da. Số lượng màn hình được tìm thấy bên trong là “nhiều đến vô lý” bởi nếu đúng như ảnh, đây sẽ là mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên được trang bị màn hình giải trí 10.25 inch, cho phép xem video, hình ảnh, lướt web,...cho hành khách ngồi ghế phụ của xe. Bên cạnh đó, Grand Wagoneer trang bị cụm đồng hồ lái kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình thông tin giải trí 12.1 icnh, màn hình trung tâm điều khiển 10.25 inch nhằm điều khiển ghế ngồi cũng như hệ thống điều hòa 4 vùng. Ở hàng ghế thứ 2, xe trang bị màn hình giải trí 10.1 icnh phía sau gắn trên lưng ghế trước, và thậm chí màn hình trung tâm điều khiển cho hàng ghế sau . Jeep cho biết Wagoneer sẽ sử dụng phiên bản mới của phần mềm thông tin giải trí của FCA có tên UConnect 5, và nó sẽ cung cấp một hệ thống âm thanh cao cấp McIntosh với hệ thống 23 loa vệ tinh. Ba hàng ghế sẽ là trang bị tiêu chuẩn cung cấp cấu hình 7 chỗ với ghế thương gia ở hàng thứ hai. Công ty tuyên bố phiên bản sản xuất sẽ có sức chứa hành khách tốt nhất trong phân khúc. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu Jeep sẽ cung cấp 2 phiên bản chiều dài trục cơ sở khác nhau như các đối thủ chính của nó hay không. Dự kiến, Jeep Grand Wagoneer 2022 và mẫu xe nhỏ hơn là Jeep Wagoneer 2022 sẽ chính thức được đi vào sản xuất vào quý II năm 2011 tại nhà máy Warren của liên minh Fiat-Chrysler đặt ở Detroit, bang Michigan. Video: Chi tiết SUV hạng sang Jeep Grand Wagoneer 2021 mới.