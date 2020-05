Jaguar XE 2020 sẽ ra mắt Việt Nam với hai phiên bản

Jaguar XE thế hệ mới là mẫu sedan thể thao nhỏ nhất trong gia đình Jaguar Anh Quốc. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014, XE đã nhanh chóng tạo lập được vị thế riêng của mình so với các đối thủ cùng phân khúc như C-Class của Mercedes-Benz, 3-Series của BMW hay A4 của Audi. Đối với phiên bản nâng cấp lần này, Jaguar XE 2020 mới sẽ không có quá nhiều sự khác biệt về tổng thể khi so sánh với phiên bản trước. Hãng xe nước Anh lựa chọn giải pháp tinh chỉnh lại một số chi tiết ở nội, ngoại thất nhằm mang tới một cái nhìn mới mẻ hơn cho xe. Ở phía trước, Jaguar XE 2020 nổi bật nhờ cặp đèn chiếu sáng LED với thiết kế sắc cạnh và có phần dữ dằn, đúng theo tinh thần của một chú báo săn mồi. Bên cạnh đó, mặt ca-lăng hình chữ nhật kích thước vừa phải kết hợp cùng cản dưới thể thao cũng mang tới cảm giác khoẻ khoắn hơn cho XE 2020. Theo Jaguar, XE 2020 được bắt nguồn cảm hứng từ đàn anh F-Type danh tiếng. Do đó, nét thể thao chính là điểm nhấn mạnh mẽ trên XE so với các đối thủ trong phân khúc. Cũng trên phiên bản nâng cấp mới, người dùng có thể tuỳ chọn khá nhiều trang bị cho xe như bộ body-kit R-Dynamic, hệ thống treo thể thao, mâm xe 18 hoặc 19 inch đa chấu... Ở phía đuôi xe, sự khác biệt trên bản 2020 sẽ chỉ tới từ cụm đèn hậu được nâng cấp lên dạng đèn LED, cản dưới sửa đổi. Là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, do đó những thay đổi trên XE 2020 sẽ không mang tính rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt là ở không gian cabin. Phong cách thiết kế tổng thể của XE với hơi hướng thể thao và gọn gàng vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, giống với những mẫu xe Land Rover gần đây, Jaguar XE cũng được nhà sản xuất Anh Quốc trang bị cặp màn hình đôi cho hệ thống giải trí và điều chỉnh điều hoà hiện đại Touch Pro Duo. Ngoài ra, màn hình công-tơ-mét cũng được nâng cấp lên loại LCD cho phép hiển thị được nhiều giao diện khác nhau. Về trang bị an toàn, Jaguar XE 2020 chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng với hàng loạt trang bị công nghệ cao cấp như công nghệ ClearSight hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm sáot hành trình, HUD, tuỳ chọn đèn LED ma trận, gói hỗ trợ lái xe Drive Pack, hệ thống giám sát và cảnh báo tài xế, gói hỗ trợ đỗ xe Park Pack, camera 360... Bên dưới nắp ca-pô, Jaguar XE 2020 sở hữu khối động cơ xăng Ingenium tăng áp 2.0L, sản sinh ra công suất tối đa từ 250 - 300 mã lực. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và 4 chế độ lái tuỳ chỉnh Comfort, Eco, Dynamic, và Rain, Ice, Snow. Theo một số nguồn tin, xe sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt trong tháng 6 tới với hai phiên bản R-Dynamic SE và R-Dynamic HSE. Mức giá xe Jaguar XE 2020 hiện chưa được công bố. Video: Chi tiết Jaguar XE 2020 thế hệ mới.

Jaguar XE thế hệ mới là mẫu sedan thể thao nhỏ nhất trong gia đình Jaguar Anh Quốc. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014, XE đã nhanh chóng tạo lập được vị thế riêng của mình so với các đối thủ cùng phân khúc như C-Class của Mercedes-Benz, 3-Series của BMW hay A4 của Audi. Đối với phiên bản nâng cấp lần này, Jaguar XE 2020 mới sẽ không có quá nhiều sự khác biệt về tổng thể khi so sánh với phiên bản trước. Hãng xe nước Anh lựa chọn giải pháp tinh chỉnh lại một số chi tiết ở nội, ngoại thất nhằm mang tới một cái nhìn mới mẻ hơn cho xe. Ở phía trước, Jaguar XE 2020 nổi bật nhờ cặp đèn chiếu sáng LED với thiết kế sắc cạnh và có phần dữ dằn, đúng theo tinh thần của một chú báo săn mồi. Bên cạnh đó, mặt ca-lăng hình chữ nhật kích thước vừa phải kết hợp cùng cản dưới thể thao cũng mang tới cảm giác khoẻ khoắn hơn cho XE 2020. Theo Jaguar, XE 2020 được bắt nguồn cảm hứng từ đàn anh F-Type danh tiếng. Do đó, nét thể thao chính là điểm nhấn mạnh mẽ trên XE so với các đối thủ trong phân khúc. Cũng trên phiên bản nâng cấp mới, người dùng có thể tuỳ chọn khá nhiều trang bị cho xe như bộ body-kit R-Dynamic, hệ thống treo thể thao, mâm xe 18 hoặc 19 inch đa chấu... Ở phía đuôi xe, sự khác biệt trên bản 2020 sẽ chỉ tới từ cụm đèn hậu được nâng cấp lên dạng đèn LED, cản dưới sửa đổi. Là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, do đó những thay đổi trên XE 2020 sẽ không mang tính rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt là ở không gian cabin. Phong cách thiết kế tổng thể của XE với hơi hướng thể thao và gọn gàng vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, giống với những mẫu xe Land Rover gần đây, Jaguar XE cũng được nhà sản xuất Anh Quốc trang bị cặp màn hình đôi cho hệ thống giải trí và điều chỉnh điều hoà hiện đại Touch Pro Duo. Ngoài ra, màn hình công-tơ-mét cũng được nâng cấp lên loại LCD cho phép hiển thị được nhiều giao diện khác nhau. Về trang bị an toàn, Jaguar XE 2020 chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng với hàng loạt trang bị công nghệ cao cấp như công nghệ ClearSight hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm sáot hành trình, HUD, tuỳ chọn đèn LED ma trận, gói hỗ trợ lái xe Drive Pack, hệ thống giám sát và cảnh báo tài xế, gói hỗ trợ đỗ xe Park Pack, camera 360... Bên dưới nắp ca-pô, Jaguar XE 2020 sở hữu khối động cơ xăng Ingenium tăng áp 2.0L, sản sinh ra công suất tối đa từ 250 - 300 mã lực. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và 4 chế độ lái tuỳ chỉnh Comfort, Eco, Dynamic, và Rain, Ice, Snow. Theo một số nguồn tin, xe sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt trong tháng 6 tới với hai phiên bản R-Dynamic SE và R-Dynamic HSE. Mức giá xe Jaguar XE 2020 hiện chưa được công bố. Video: Chi tiết Jaguar XE 2020 thế hệ mới.