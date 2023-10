Isuzu MU-X ế ẩm nhất Việt Nam "đại hạ giá" chỉ còn 770 triệu đồng

Trong giai đoạn thị trường ôtô Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hàng loạt mẫu xe "hot" đều được ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Do đó, không có gì bất ngờ khi những mẫu xe Isuzu MU-X ế nhất Việt Nam cũng được đại lý tích cực khuyến mãi. Hiện một số đại lý đang rao bán Isuzu MU-X bản tiêu chuẩn B7 MT với giá chỉ 770 triệu đồng. So với mức niêm yết 910,8 triệu đồng, xe rẻ hơn đến 141 triệu đồng. Thậm chí, Isuzu MU-X B7 MT còn rẻ hơn cả một số mẫu SUV cỡ B đang bán ở Việt Nam như Honda HR-V và Toyota Yaris Cross bản cao cấp. Trong khi đó, Isuzu MU-X bản cao cấp là Prestige 1.9 4x2 AT được một đại lý ở khu vực phía Nam giảm giá xuống còn 961 triệu đồng thay vì mức niêm yết 1,15 tỷ đồng. Như vậy, khi mua phiên bản này tại đại lý, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền lên đến 189 triệu đồng. Cũng cần phải nói thêm rằng, đây là chương trình giảm giá Isuzu MU-X sản xuất năm 2022. So với phiên bản 2023, xe không có gì khác biệt về mặt trang bị hay thiết kế. Tuy nhiên, giá trị thanh khoản của Isuzu MU-X số VIN 2022 sẽ thấp hơn. Hiện nay, Isuzu Việt Nam vẫn đang chạy chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV hạng trung MU-X. Isuzu MU-X vốn là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Do đó, hãng Isuzu phải "tự thân vận động", hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Trong suốt thời gian qua, Isuzu MU-X thường xuyên là mẫu xe giữ vị trí "bét bảng" trong phân khúc SUV hạng trung tại Việt Nam về mặt doanh số. Trong tháng 9/2023, khách hàng Việt chỉ mua 29 chiếc MU-X trong khi con số cộng dồn từ đầu năm đến nay là 149 xe. Tuy có giá bán thuộc hàng thấp nhất phân khúc, dao động từ 911 triệu đến 1,25 tỷ đồng, nhưng Isuzu MU-X lại không được ưa chuộng tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ thiết kế kém nịnh mắt hơn các đối thủ. Tại Việt Nam, Isuzu MU-X cạnh tranh với những đối thủ như Ford Everest, Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport. Du ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại dải tua 1.800 - 2.600 vòng/phút. Ở phiên bản cao cấp nhất, động cơ sẽ được kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản còn lại sẽ đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Video: Đánh giá Isuzu Mu-X tại Việt Nam.

