Isuzu mu-X 2022 từ 870 triệu tại Việt Nam có thoát kiếp... "ế chổng vó"

Mới đây, Isuzu Việt Nam đưa ra thông báo chính thức về sự kiện ra mắt và lái thử Isuzu mu-X 2022 mới. Theo đó, mẫu SUV 7 chỗ của thương hiệu Nhật sẽ chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt vào sáng ngày 23/7 tại TP.HCM. Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin gì về mẫu SUV 7 chỗ này. Tuy nhiên trước đó, một số tư vấn bán hàng đã tiết lộ giá xe Isuzu mu-X 2022 sẽ được bán với 4 phiên bản, gồm: B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4, lần lượt 870 triệu đồng, 945 triệu đồng, 1,075 tỷ đồng và 1,140 tỷ đồng. Bước sang thế hệ mới, Isuzu mu-X mang có ngoại hình mạnh mẽ và nam tính hơn. Đối với khu vực đầu xe, xe vẫn giữ lại bộ mặt ca-lăng to bản mạ crôm như phiên bản trước nhưng đã được tinh chỉnh lại đôi chút, cặp đèn chiếu sáng chính được vuốt mỏng và sắc sảo hơn với công nghệ LED định vị hay bộ cản dưới mang thiết kế liền lạc hơn. Ở thân xe, trụ C của xe đã được thay đổi và có thêm ô kính ngay hàng ghế thứ 3, chi tiết này là một điểm nhấn đáng kể về thẩm mỹ lẫn sự thực tiễn sử dụng so với phiên bản trước. Phần thân xe cũng được tạo hình với đường gân nổi đi ngang tay nắm cửa và phần gân lõm ở sát gần bệ bước khá ấn tượng. Di chuyển ra phía sau, Isuzu mu-X 2022 cũng sở hữu phần đuôi xe mới với cụm đèn hậu mỏng hơn, ô cửa kính sau vuông vắn và mang tới cái nhìn đẹp mắt hơn hẳn so với trước đây. Cánh gió trên cao giúp giảm đi cảm giác trống vắng nơi tiếp điểm giữa nóc xe và kính hậu, bên cạnh đó là dải đèn LED phanh giúp tăng thêm khả năng nhận diện cho xe khác trong đêm tối, đảm bảo hơn độ an toàn trong các trường hợp phanh gấp hoặc có sự cố. Bước vào không gian cabin, mẫu xe SUV Isuzu mu-X 2022 sẽ gây ấn tượng với những người dùng cũ của Isuzu nhờ phong cách thiết kế mới khoáng đạt và công nghệ hơn. Các trang bị nổi bật trong khoang cabin này gồm có: phanh tay điện tử, màn hình cảm ứng cho hệ thống giải trí kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ có màn hình đa thông tin 4,2 inch, vô-lăng 3 chấu kiểu mới, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ngay từ tên gọi có thể thấy, Isuzu mU-X 2022 chỉ sử dụng cấu hình động cơ 1.9L duy nhất, cho công suất 150 mã lực, và mô-men xoắn 350 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. So với các đối thủ hiện nay, động cơ này được xem là yếu hơn. Về trang bị an toàn, Isuzu mu-X 2022 được trang bị các công nghệ như ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trước, đèn pha tự động, hệ thống ngăn đạp nhầm chân ga, cảnh báo chệch làn đường... Video: Mua Isuzu Mu-X giá rẻ chống ế, sáng suốt hay sai lầm?

Mới đây, Isuzu Việt Nam đưa ra thông báo chính thức về sự kiện ra mắt và lái thử Isuzu mu-X 2022 mới. Theo đó, mẫu SUV 7 chỗ của thương hiệu Nhật sẽ chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt vào sáng ngày 23/7 tại TP.HCM. Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin gì về mẫu SUV 7 chỗ này. Tuy nhiên trước đó, một số tư vấn bán hàng đã tiết lộ giá xe Isuzu mu-X 2022 sẽ được bán với 4 phiên bản, gồm: B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4, lần lượt 870 triệu đồng, 945 triệu đồng, 1,075 tỷ đồng và 1,140 tỷ đồng. Bước sang thế hệ mới, Isuzu mu-X mang có ngoại hình mạnh mẽ và nam tính hơn. Đối với khu vực đầu xe, xe vẫn giữ lại bộ mặt ca-lăng to bản mạ crôm như phiên bản trước nhưng đã được tinh chỉnh lại đôi chút, cặp đèn chiếu sáng chính được vuốt mỏng và sắc sảo hơn với công nghệ LED định vị hay bộ cản dưới mang thiết kế liền lạc hơn. Ở thân xe, trụ C của xe đã được thay đổi và có thêm ô kính ngay hàng ghế thứ 3, chi tiết này là một điểm nhấn đáng kể về thẩm mỹ lẫn sự thực tiễn sử dụng so với phiên bản trước. Phần thân xe cũng được tạo hình với đường gân nổi đi ngang tay nắm cửa và phần gân lõm ở sát gần bệ bước khá ấn tượng. Di chuyển ra phía sau, Isuzu mu-X 2022 cũng sở hữu phần đuôi xe mới với cụm đèn hậu mỏng hơn, ô cửa kính sau vuông vắn và mang tới cái nhìn đẹp mắt hơn hẳn so với trước đây. Cánh gió trên cao giúp giảm đi cảm giác trống vắng nơi tiếp điểm giữa nóc xe và kính hậu, bên cạnh đó là dải đèn LED phanh giúp tăng thêm khả năng nhận diện cho xe khác trong đêm tối, đảm bảo hơn độ an toàn trong các trường hợp phanh gấp hoặc có sự cố. Bước vào không gian cabin, mẫu xe SUV Isuzu mu-X 2022 sẽ gây ấn tượng với những người dùng cũ của Isuzu nhờ phong cách thiết kế mới khoáng đạt và công nghệ hơn. Các trang bị nổi bật trong khoang cabin này gồm có: phanh tay điện tử, màn hình cảm ứng cho hệ thống giải trí kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ có màn hình đa thông tin 4,2 inch, vô-lăng 3 chấu kiểu mới, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ngay từ tên gọi có thể thấy, Isuzu mU-X 2022 chỉ sử dụng cấu hình động cơ 1.9L duy nhất, cho công suất 150 mã lực, và mô-men xoắn 350 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. So với các đối thủ hiện nay, động cơ này được xem là yếu hơn. Về trang bị an toàn, Isuzu mu-X 2022 được trang bị các công nghệ như ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trước, đèn pha tự động, hệ thống ngăn đạp nhầm chân ga, cảnh báo chệch làn đường... Video: Mua Isuzu Mu-X giá rẻ chống ế, sáng suốt hay sai lầm?