Hyundai Tucson N Line “bằng xương, bằng thịt” từ 606 triệu đồng

Vào hôm 14/7/2021 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức tung dòng xe Tucson N Line mới ra thị trường Hàn Quốc. Hiện mẫu SUV cỡ C này đang được trưng bày tại "đại bản doanh" của hãng Hyundai ở Hàn Quốc. Sau đây, xin mời các bạn chiêm ngưỡng hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Hyundai Tucson N Line 2021 mới được bán ra thị trường. Ở thị trường Hàn Quốc, Hyundai Tucson N Line 2021 mới được chia thành tổng cộng 6 bản trang bị. Giá bán của 6 bản trang bị này dao động từ 30,09 - 36,12 triệu Won (khoảng 606 - 728 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu đi kèm đủ trang bị tùy chọn, Hyundai Tucson N Line 2021 sẽ có giá dao động từ 38,31 - 40,81 triệu Won (772 - 822,5 triệu đồng). Lần đầu tiên được công bố thông tin và hình ảnh chính thức vào hồi tháng 1 năm nay, mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line mới sở hữu thiết kế ngoại thất có một số điểm khác biệt so với bản thường. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt riêng, cản trước hầm hố hơn, hốc gió trung tâm rộng hơn và tấm ốp gầm màu bạc dày dặn bên dưới. Ngoài ra, trên lưới tản nhiệt còn có logo "N Line" nằm ở góc bên phải, giữa dải đèn LED định vị ban ngày. Bên sườn, Hyundai Tucson phiên bản N Line được trang bị bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế kiến trúc tham số độc đáo và nẹp thân xe sơn màu. Tiếp đến là những chi tiết ngoại thất màu đen chỉ có trên Hyundai Tucson N Line 2021 như lưới tản nhiệt, viền bao quanh đèn pha, ốp gương chiếu hậu, nóc và viền cửa sổ. Trong khi đó, đằng sau xe xuất hiện cánh gió mui cỡ lớn hơn, tích hợp đèn phanh trên cao, dải đèn phản quang thanh mảnh nằm ngang kéo dài sang hai bên cản sau, bộ khuếch tán gió màu satin và 2 ống xả hình tròn nằm dồn về một bên. Ngoài ra, xe còn có đèn báo rẽ thiết kế mới nằm ở hai bên cản sau. Bước vào bên trong Hyundai Tucson N Line 2021, người lái sẽ không thấy nhiều sự thay đổi so với bản thường. Hãng Hyundai chỉ bổ sung một số chi tiết mới cho mẫu xe này như ghế thể thao N bọc da phối da lộn với viền và chỉ khâu màu đỏ trong khi trần xe màu đen. Vô lăng N, nút bấm chuyển số N, bộ bàn đạp và ốp bậc cửa bằng kim loại cũng xuất hiện bên trong mẫu SUV cỡ C này. Những trang bị còn lại của Hyundai Tucson N Line 2021 không có gì khác bản thường. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch sau vô lăng. Hệ thống thông tin giải trí dùng màn hình cảm ứng cũng có kích thước 10,25 inch. Bên cạnh đó là hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm, làm mát, ghế lái nhớ vị trí, điều hòa tự động 2 vùng và lẫy chuyển số sau vô lăng. Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Tucson N Line 2021 được bê nguyên từ bản thường sang. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 417 Nm. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.6L, tạo ra công suất tổng cộng 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, phát hiện điểm mù, hệ thống hỗ trợ đèn pha và camera 360 độ. Video: Hyundai ra mắt Tucson N Line 2021 thế hệ mới.

