Hyundai Tucson dọn kho giảm hơn 30 triệu, chờ đón bản 2025

Khách hàng mua xe Hyundai Tucson bản cũ tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại sẽ có cơ hội được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 34 triệu đồng tại đại lý. Theo đó, bản 1.6 Turbo đang có mức giảm từ 5 - 17 triệu đồng, tùy theo chính sách bán hàng cũng như lượng xe còn lại trong kho tại mỗi đại lý. Qua đó, đưa giá xe Hyundai Tucson tại Việt Nam thực tế trở về mức chỉ từ 902 triệu đồng thay vì 919 triệu đồng như đề xuất bán lẻ từ nhà phân phối chính hãng. Trong khi đó, bản 2.0 Diesel Đặc biệt được đại lý giảm nhiều nhất tới 34 triệu đồng, đưa giá xe giảm từ 909 triệu đồng xuống còn 875 triệu đồng. Ngoài Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo và 2.0 Diesel Đặc biệt, hãng đang phân phối tại thị trường ôtô Việt Nam còn có 2 phiên bản nữa là 2.0 xăng Tiêu chuẩn và 2.0 xăng Đặc biệt. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tư vấn viên, các bản này gần như đã hết hàng tại đại lý. Từ những ngày cuối tháng 7/2024, nhân viên bán hàng tại một số đại lý Hyundai đã bắt đầu tư vấn nhận cọc mô hình nâng cấp giữa vòng đời của Tucson kèm thông tin xe sẽ về nước vào quý cuối năm, cụ thể là khoảng tháng 10 hoặc 11. Do đó, động thái giảm giá dọn kho cũng như việc hạn chế về phiên bản ở thời điểm này là hoàn toàn dễ hiểu. Dù nhà phân phối Hyundai Thành Công Việt Nam chưa có bất kỳ phản hồi nào trước thông tin Tucson nâng cấp sẽ ra mắt ngay trong năm 2024 nhưng nguồn tin từ đại lý được cho là có cơ sở. Bởi, mô hình đang mở bán tại Việt Nam hiện nay đã có mặt trên thị trường từ cuối năm 2021 và chưa nhận được bất kỳ lần làm mới nào. Trong khi đó, đã có quá nhiều sự chuyển động trong phân khúc CUV cỡ C suốt 3 năm qua với sự trở lại của KIA Sportage, sự góp mặt của "tân binh" Ford Territory và những lần làm mới của các đối thủ Mazda CX-5, Honda CR-V. Có lẽ vì vậy mà dù sở hữu mức giá cạnh tranh khi khởi điểm từ 769 triệu đồng, chỉ cao hơn 10 triệu đồng so với mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc Mazda CX-5 nhưng Tucson phải liên tục chịu cảnh về sau loạt đối thủ và dậm chân tại vị trí thứ 4 phân khúc trong suốt 7 tháng vừa qua. Mô hình nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 đã có màn ra mắt thế giới vào tháng 11/2023. Ngoại hình xe được tinh chỉnh nhẹ ở lưới tản nhiệt, cản trước, la-zăng để trở nên sang trọng, hầm hố hơn. Nếu mô hình nâng cấp của Tucson sẽ được mở bán vào quý cuối năm 2024 như lời đồn cùng mức giá không có nhiều thay đổi so với hiện tại, hứa hẹn sẽ giúp dòng xe Hàn vực lại vị thế trước kia với không ít lần dẫn đầu phân khúc và góp mặt vào top xe bán chạy nhất thị trường. Nguồn tin từ đại lý cho thấy, những khách hàng có nhu cầu mua xe Hyundai Tucson 2025 hiện tại có thể đặt cọc trước. Thời gian giao xe dự kiến vào tháng 10 hoặc tháng 11/2024 tới. Phiên bản nâng cấp này vẫn tiếp tục được lắp ráp tại nhà mày của Hyundai Thành Công tại Ninh Bình. Video: Xem trước Hyundai Tucson thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.

