Hyundai Tucson 2022 chạy 900km đắt hơn xe "đập thùng" 150 triệu đồng

Mới đây, một chiếc Hyundai Tucson 2022 chạy lướt phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt lăn bánh 900km đang được chào bán với giá “thách cưới” 1,180 tỷ đồng tại Hà Nội, mức giá này cao hơn 150 triệu đồng so với mức giá niêm yết 1,030 tỷ đồng của Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt. Nếu đặt mua từ lâu, chủ chiếc Tucson 2022 này chạy chán bán lại vẫn có lời. Sở dĩ nhiều chiếc Tucson máy xăng 1.6L turbo và máy dầu 2.0L đặc biệt chạy “lướt” được người bán tự tin chào giá 1,1 tỷ đồng, cao hơn cả triệu đồng so với giá niêm yết là có lý do. Khi hiện tại, nếu mua Hyundai Tucson 2022 bản cao cấp mới, khách hàng phải chi “bia kèm lạc” hơn 150 triệu đồng. Mặc dù “chi mạnh” nhưng chưa chắc đã có xe đi ngay mà phải chờ đợi khá lâu. Xét đến Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt, khi tìm hiểu tình hình thực tế tại các đại lý, số lượng xe Tucson 2022 phiên bản máy dầu đặc biệt về đại lý cũng có hạn với số lượng vài xe cho mỗi đại lý trong nhiều tháng. Chính vì thế, khách muốn mua Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt ở thời điểm này khá khó khăn, khó hơn cả phiên bản máy xăng Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC. Tucson 2.0D Dầu Đặc Biệt sử dụng động cơ Dầu 4cyl 2.0L tăng áp, SmartStream Diesel D2.0 (mã hiệu D4HD) cho công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 416Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hyundai Tucson 2022 2.0D Dầu Đặc Biệt sở hữu nội thất mang thiết kế hiện đại trong phân khúc. Xe sử dụng màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch. Bảng điều khiển sử dụng công nghệ cảm ứng.Trang bị màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số (Full Digital). Xe đi kèm hàng loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử + AH, hệ thống đèn LED nội thất, Camera 360 độ. Và hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất Từ lúc ra mắt cho đến nay, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại, đi cùng với nhiều trang bị “đồ chơi” đã hấp dẫn số đông khách hàng quan tâm xe CUV hạng C tại thị trường Việt. Cung không đủ cầu khi xe mới gặp khó khi sản xuất vì tình trạng thiếu chip, Tucson 2022 đang rơi vào tình trạng khan hàng khiến giá bán thực tế tại đại lý chênh giá bán niêm yết cả trăm triệu đồng. Chính vì thế, xe chạy “lướt” ngoài thị trường tự tin chào giá hơn cả trăm triệu đồng là điều dễ hiểu. Nếu yêu thích dòng xe này và không muốn chờ đợi, thì chiếc Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt này là một gợi ý cho khách hàng Việt yêu xe Hàn. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới tại Việt Nam.

Mới đây, một chiếc Hyundai Tucson 2022 chạy lướt phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt lăn bánh 900km đang được chào bán với giá “thách cưới” 1,180 tỷ đồng tại Hà Nội, mức giá này cao hơn 150 triệu đồng so với mức giá niêm yết 1,030 tỷ đồng của Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt. Nếu đặt mua từ lâu, chủ chiếc Tucson 2022 này chạy chán bán lại vẫn có lời. Sở dĩ nhiều chiếc Tucson máy xăng 1.6L turbo và máy dầu 2.0L đặc biệt chạy “lướt” được người bán tự tin chào giá 1,1 tỷ đồng, cao hơn cả triệu đồng so với giá niêm yết là có lý do. Khi hiện tại, nếu mua Hyundai Tucson 2022 bản cao cấp mới, khách hàng phải chi “bia kèm lạc” hơn 150 triệu đồng. Mặc dù “chi mạnh” nhưng chưa chắc đã có xe đi ngay mà phải chờ đợi khá lâu. Xét đến Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt, khi tìm hiểu tình hình thực tế tại các đại lý, số lượng xe Tucson 2022 phiên bản máy dầu đặc biệt về đại lý cũng có hạn với số lượng vài xe cho mỗi đại lý trong nhiều tháng. Chính vì thế, khách muốn mua Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt ở thời điểm này khá khó khăn, khó hơn cả phiên bản máy xăng Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC. Tucson 2.0D Dầu Đặc Biệt sử dụng động cơ Dầu 4cyl 2.0L tăng áp, SmartStream Diesel D2.0 (mã hiệu D4HD) cho công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 416Nm tại 2.000 – 2.750 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hyundai Tucson 2022 2.0D Dầu Đặc Biệt sở hữu nội thất mang thiết kế hiện đại trong phân khúc. Xe sử dụng màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch. Bảng điều khiển sử dụng công nghệ cảm ứng.Trang bị màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số (Full Digital). Xe đi kèm hàng loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử + AH, hệ thống đèn LED nội thất, Camera 360 độ. Và hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất Từ lúc ra mắt cho đến nay, Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới sở hữu thiết kế hiện đại, đi cùng với nhiều trang bị “đồ chơi” đã hấp dẫn số đông khách hàng quan tâm xe CUV hạng C tại thị trường Việt. Cung không đủ cầu khi xe mới gặp khó khi sản xuất vì tình trạng thiếu chip, Tucson 2022 đang rơi vào tình trạng khan hàng khiến giá bán thực tế tại đại lý chênh giá bán niêm yết cả trăm triệu đồng. Chính vì thế, xe chạy “lướt” ngoài thị trường tự tin chào giá hơn cả trăm triệu đồng là điều dễ hiểu. Nếu yêu thích dòng xe này và không muốn chờ đợi, thì chiếc Tucson 2022 phiên bản máy dầu 2.0L Đặc Biệt này là một gợi ý cho khách hàng Việt yêu xe Hàn. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới tại Việt Nam.