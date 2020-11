Hyundai Sonata N Line 2021 mới từ 769 triệu đồng tại Mỹ

Cuối tháng 9, hãng xe Hàn Quốc đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về chiếc Hyundai Sonata N Line 2021 mới. Mới đây, hãng xe Hàn tiếp tục giới thiệu các thông số chi tiết của mẫu sedan thể thao này. Đúng như dự đoán hồi tháng 9, Hyundai trang bị cho Sonata N Line động cơ tăng áp 4 xy-lanh 2.5L, sản sinh công suất 290 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn 422 Nm tại dải vòng tua 1.650-4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số 8 cấp ly hợp kép. Theo Hyundai, hộp số trên Sonata N Line có chức năng Rev Matching với Launch Control và N Power Shift. Để đáp ứng công suất mới, Hyundai phải trang bị hộp số ly hợp kép dạng ướt cho Hyundai Sonata N Line thế hệ mới. Với khả năng giải nhiệt tốt hơn hộp số thông thường, hộp số này phù hợp với chiếc xe thể thao. Hộp số N Power Shift giúp hạn chế tình trạng hụt mô-men xoắn khi chuyển số. Là mẫu xe thể thao, thay đổi của Sonata N Line không chỉ dừng ở động cơ. Hệ thống treo được điều chỉnh theo hướng thể thao với các lò xo cứng hơn, thanh ổn định lớn hơn. Sedan thể thao được trang bị bộ mâm 19 inch và hệ thống phanh hiệu suất cao gồm các đĩa phanh 345 mm ở phía trước và 235 mm ở sau. Vốn mang kiểu dáng sedan lai coupe, Sonata còn thể thao hơn với gói trang bị N Line. Phần đầu của Sonata N Line có các hốc gió lớn hơn. Phiên bản thể thao này được bổ sung 3 khe gió bên dưới lưới tản nhiệt. Thiết kế này tương tự các mẫu xe thể thao của Audi như TT hay R8. Ở 2 bên, Hyundai Sonata N Line 2021 sở hữu cánh gió để tăng tính khí động học và cải thiện vóc dáng của xe. Đuôi xe nổi bật với bộ 4 ống xả đặt đối xứng và cánh gió cố định ăn khớp với cụm đèn hậu. Phong cách thể thao tiếp tục xuất hiện ở ca-bin. Sonata N Line có vô-lăng bọc da, bộ ghế thể thao bọc da Nappa xen với da lộn Dinamica. Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí 10,25 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, đèn nền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh... Các công nghệ an toàn trên xe gồm cảnh báo va chạm phía trước tích hợp phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau khi lùi, đèn chiếu sáng thông minh, hỗ trợ giữ làn đường... Tại Mỹ, giá xe Hyundai Sonata N Line 2021 bán ra từ 33.200 USD (khoảng 769 triệu đồng). Với mức giá này, Sonata N Line đắt hơn 10.000 USD so với Sonata tiêu chuẩn nhưng vẫn rẻ hơn 600 USD so với Sonata Limited cao cấp nhất. Xe sẽ có mặt tại đại lý từ cuối tháng này. Video: Chi tiết sedan hiệu năng cao Hyundai Sonata N Line 2021.

