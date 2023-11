Hyundai SantaFe 2024 sẽ bán trực tuyến trên toàn thế giới từ năm 2024

So với thị trường nội địa, ngoại hình của Hyundai SantaFe 2024 mới tại triển lãm không khác biệt gì. Xe vẫn mang dáng dấp vuông vức, khỏe khoắn, gợi nhiều liên tưởng đến Land Rover Defender. Về kích thước, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 có chiều dài 4.830 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.720 tới 1.780 mm tùy cấu hình và dài cơ sở 2.815 mm. So với bản cũ, bộ khung trên lớn hơn 45 mm và cao hơn 20 mm, khoảng cách giữa 2 trục cũng trội hơn 50 mm. Điều này giúp cho thể tích khoang hành lý xe tăng từ 634 lít lên 725 lít (khi gập hàng ghế thứ 3). Phần đầu xe gây ấn tượng với đèn pha hình chữ “H” độc đáo, đi cùng logo Hyundai nằm trên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô. Nhìn ngang hông xe, Hyundai SantaFe 2024 có hốc bánh mở rộng, thiết kế vuông vức, mang đến cái nhìn mạnh mẽ, thể thao hơn. Xung quanh xe là những bề mặt bằng phẳng và nóc dốc dần về phía sau, đi kèm baga màu đen khỏe khoắn. Đường chân kính của xe cũng không còn hất lên ở cột C mà kéo thẳng về phía đuôi xe. Trên mỗi phiên bản, Hyundai SantaFe 2024 sẽ sở hữu một loại vành la-zăng khác nhau. Ở phía sau, Hyundai SantaFe 2024 có đèn hậu được thiết kế với đồ họa chữ “H”. Dải đèn này được chuyển xuống thấp, gần khu vực nắp cốp. Xe có gạt mưa được đặt ẩn sau cánh gió. Những khách hàng ưa thích sự mới mẻ, thể thao có thể chọn Santa Fe phiên bản XRT mới. Phiên bản này sẽ có thiết kế kiểu việt dã với ngoại hình hầm hố hơn. Bản này được trang bị bộ mâm 18 inch, lốp địa hình 30 inch và chiều cao gầm tăng 38 mm so với bản thường. Về nội thất, bên trong cabin của Hyundai SantaFe 2024 được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, sang trọng, có đôi chút tối giản nhưng vẫn rất tinh tế. Xe được trang bị màn hình cong toàn cảnh, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch. Một số điểm nổi bật khác bên trong khoang lái có thể kể đến như: hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây kép và ghế ngồi thư giãn có bệ đỡ chân. Ngoài ra, SantaFe 2024 còn được trang bị công nghệ chìa khóa kỹ thuật số, gương chiếu hậu kỹ thuật số, ngăn khử trùng UV-C. Ở thị trường Mỹ, xe vẫn có 2 cấu hình chỗ ngồi là 2+2+2 và 2+3+2. Với cấu hình 6 chỗ, xe sẽ đi kèm 2 ghế thương gia ở giữa. Tuy nhiên, với những hành khách cao khoảng 1m8 thì hàng ghế thứ 3 có đôi chút chật chội. Bù lại, người dùng lại được trang bị: giá để ly, cổng sạc điện, cổng USB và cửa gió điều hòa. Về trang bị an toàn, SantaFe tại thị trường Mỹ sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình thông minh, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, Hỗ trợ tránh va chạm phía trước và Hỗ trợ theo làn đường. Các hệ thống khác bao gồm Hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, Hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau, Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, Hỗ trợ mở cửa an toàn và Màn hình quan sát xung quanh. Bên cạnh đó, SantaFe cũng sẽ là chiếc xe Hyundai đầu tiên ở Mỹ có tính năng cảnh báo tài xế mất tập trung. Mẫu xe này sử dụng camera hồng ngoại để theo dõi tài xế và phán đoán xem họ đang nhìn vào đâu để kịp thời đưa ra cảnh báo, nhắc nhở. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai SantaFe 2024 tại Mỹ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L cho công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 232 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Động cơ sẽ đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Dự kiến, SantaFe 2024 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm sau. Khách hàng có thể mua mẫu xe này bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Amazon. Hiện giá xe Hyundai SantaFe 2024 bản quốc tế tại Mỹ vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Hyundai SantaFe 2024 mới.

