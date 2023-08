Hyundai SantaFe 2024 hé lộ lý do phía sau thiết kế gây tranh cãi

Vào hôm 10/8/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức tung ra thế hệ mới của dòng SUV hạng trung SantaFe ở thị trường Hàn Quốc. So với thế hệ cũ, Hyundai SantaFe 2024 mới đã được lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế. Đây cũng là đề tài gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong những ngày qua. Trong sự kiện ra mắt mẫu xe này, đại diện hãng xe Hàn đã hé lộ mục đích phía sau thiết kế của Hyundai SantaFe 2024. Ông Simon Rosby, người chịu trách nhiệm tạo hình cho xe Hyundai, lên tiếng: "Cách đây 4 năm, khi bắt đầu phát triển SantaFe mới, dữ liệu lớn đã cho chúng tôi thấy rằng phong cách ngoài trời sẽ dần trở nên phổ biến. Nếu thế hệ thứ nhất của xe tập trung vào không gian đô thị thì SantaFe mới lại trái ngược vì muốn mở rộng sang các hoạt động ngoài trời". Mục tiêu khi thiết kế Hyundai SantaFe 2024 chính là tối đa hóa việc sử dụng không gian nội thất. Do đó, mẫu SUV hạng trung này đã được cải thiện không gian khoang hành lý và sự thực dụng ở cả 3 hàng ghế thông qua phong cách vuông vức, đúng chất SUV. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe này đạt 725 lít, tăng 91 lít so với trước, và được khẳng định là rộng nhất phân khúc. Bên cạnh đó, với chiều cao của xe tăng lên, khoảng không gian trên đầu hành khách ở hàng ghế thứ 3 đương nhiên cũng được mở rộng. Chiều cao nội thất ở hàng ghế thứ 3 là 958 mm trong khi chiều dài của đệm ghế là 282 mm, tăng lần lượt 69 mm và 30 mm so với thế hệ cũ. Hãng Hyundai cho biết ngay cả hành khách trưởng thành, cao 1,8 m, cũng có thể ngồi ở hàng ghế cuối của SantaFe mới. Về thiết kế của cụm đèn hậu, không ít người đã chê chi tiết này nằm quá thấp và quá sát cản sau. Giải thích về điều này, hãng Hyundai cho biết sở dĩ đèn hậu được thiết kế như vậy là vì SantaFe mới có cửa cốp cỡ lớn để tăng cường cảm giác rộng rãi. Cửa cốp chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng trung này. Không riêng gì đèn hậu mà toàn bộ khu vực phía sau của Hyundai Santa Fe 2024 cũng nhận nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng khu vực này có thiết kế quá đơn điệu, trái ngược hoàn toàn so với đầu xe và sườn xe. Tuy nhiên, hãng Hyundai cho rằng toàn bộ các chi tiết trên xe đều được thiết kế để không đối lập với nhau. Khu vực đuôi xe với cửa cốp thẳng đứng và bằng phẳng vốn được thiết kế tập trung chủ yếu vào cảm giác rộng rãi chứ không phải để lắp thêm lốp dự phòng như Land Rover Defender hay Jeep Wrangler. Nhìn chung, dù thích hay không thì cũng phải thừa nhận rằng Hyundai SantaFe 2024 đã làm rất tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý trong thời gian qua. Bên cạnh thiết kế mới, mẫu SUV hạng trung này còn có nhiều trang bị khá thú vị như đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, cản trước và đèn hậu đều được tạo hình chữ "H". Thêm vào đó là hốc bánh góc cạnh và hầm hố, vành la-zăng với đường kính lên đến 21 inch hay tay nắm cửa ẩn ở cột C. Bên trong xe cũng có nhiều chi tiết được tạo hình chữ "H" như mặt táp-lô, cửa gió điều hòa, chỉ thêu trên ghế và họa tiết dập chìm ở lưng ghế. Điểm nhấn bên trong mẫu SUV hạng trung này là màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Tiếp theo đó là vô lăng 3 chấu mới, đi kèm 4 dấu chấm thay cho logo của hãng Hyundai. 4 dấu chấm này chính là mã Morse của chữ "H". Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số thể thao và cần số điện tử mới. Ghế lái Ergo Motion với những túi khí tự động bơm hơi, hàng ghế trước có công nghệ "không trọng lực", tích hợp bệ đỡ bắp chân, màn hình cảm ứng 6,6 inch để chỉnh điều hòa,... Các trang bị khác như; cổng USB Type C, 2 sạc điện thoại không dây, bệ tì tay trung tâm có thể mở theo hai hướng, gương chiếu hậu kỹ thuật số, đèn viền nội thất nhiều màu, camera hành trình, hệ thống quét vân tay, khóa kỹ thuật số, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Bose và hộc đựng găng khử trùng UV-C cho điện thoại/ví tiền nằm trên mặt táp-lô là những trang bị nội thất đáng chú ý trên SantaFe 2024. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Santa Fe 2024 là 4 tùy chọn động cơ, tùy theo thị trường phân phối. Tại thị trường Hàn Quốc và Bắc Mỹ, Hyundai Santa Fe 2024 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Bên cạnh đó là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tổng cộng 235 mã lực. Ở thị trường châu Âu, mẫu SUV hạng trung này dùng hệ truyền động hybrid như trên hoặc plug-in hybrid (PHEV). Hyundai SantaFe PHEV 2024 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L với công suất tối đa 158 mã lực tương tự phiên bản hybrid thông thường. Ở một số thị trường khác, xe có thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L với công suất tối đa 191 mã lực. Hiện giá xe Hyundai SantaFe 2024 vẫn chưa được công bố. Khi mua mẫu xe này, khách hàng có thể chọn 1 trong 9 màu sắc ngoại thất, trong đó có cả xanh lá Ocado Green Pearl và cam đậm Terracotta Orange. Video: Chi tiết Hyundai SantaFe 2024 thế hệ mới.

Vào hôm 10/8/2023 vừa qua, hãng Hyundai đã chính thức tung ra thế hệ mới của dòng SUV hạng trung SantaFe ở thị trường Hàn Quốc. So với thế hệ cũ, Hyundai SantaFe 2024 mới đã được lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế. Đây cũng là đề tài gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong những ngày qua. Trong sự kiện ra mắt mẫu xe này, đại diện hãng xe Hàn đã hé lộ mục đích phía sau thiết kế của Hyundai SantaFe 2024. Ông Simon Rosby, người chịu trách nhiệm tạo hình cho xe Hyundai, lên tiếng: "Cách đây 4 năm, khi bắt đầu phát triển SantaFe mới, dữ liệu lớn đã cho chúng tôi thấy rằng phong cách ngoài trời sẽ dần trở nên phổ biến. Nếu thế hệ thứ nhất của xe tập trung vào không gian đô thị thì SantaFe mới lại trái ngược vì muốn mở rộng sang các hoạt động ngoài trời". Mục tiêu khi thiết kế Hyundai SantaFe 2024 chính là tối đa hóa việc sử dụng không gian nội thất. Do đó, mẫu SUV hạng trung này đã được cải thiện không gian khoang hành lý và sự thực dụng ở cả 3 hàng ghế thông qua phong cách vuông vức, đúng chất SUV. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe này đạt 725 lít, tăng 91 lít so với trước, và được khẳng định là rộng nhất phân khúc. Bên cạnh đó, với chiều cao của xe tăng lên, khoảng không gian trên đầu hành khách ở hàng ghế thứ 3 đương nhiên cũng được mở rộng. Chiều cao nội thất ở hàng ghế thứ 3 là 958 mm trong khi chiều dài của đệm ghế là 282 mm, tăng lần lượt 69 mm và 30 mm so với thế hệ cũ. Hãng Hyundai cho biết ngay cả hành khách trưởng thành, cao 1,8 m, cũng có thể ngồi ở hàng ghế cuối của SantaFe mới. Về thiết kế của cụm đèn hậu, không ít người đã chê chi tiết này nằm quá thấp và quá sát cản sau. Giải thích về điều này, hãng Hyundai cho biết sở dĩ đèn hậu được thiết kế như vậy là vì SantaFe mới có cửa cốp cỡ lớn để tăng cường cảm giác rộng rãi. Cửa cốp chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn của mẫu SUV hạng trung này. Không riêng gì đèn hậu mà toàn bộ khu vực phía sau của Hyundai Santa Fe 2024 cũng nhận nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng khu vực này có thiết kế quá đơn điệu, trái ngược hoàn toàn so với đầu xe và sườn xe. Tuy nhiên, hãng Hyundai cho rằng toàn bộ các chi tiết trên xe đều được thiết kế để không đối lập với nhau. Khu vực đuôi xe với cửa cốp thẳng đứng và bằng phẳng vốn được thiết kế tập trung chủ yếu vào cảm giác rộng rãi chứ không phải để lắp thêm lốp dự phòng như Land Rover Defender hay Jeep Wrangler. Nhìn chung, dù thích hay không thì cũng phải thừa nhận rằng Hyundai SantaFe 2024 đã làm rất tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý trong thời gian qua. Bên cạnh thiết kế mới, mẫu SUV hạng trung này còn có nhiều trang bị khá thú vị như đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, cản trước và đèn hậu đều được tạo hình chữ "H". Thêm vào đó là hốc bánh góc cạnh và hầm hố, vành la-zăng với đường kính lên đến 21 inch hay tay nắm cửa ẩn ở cột C. Bên trong xe cũng có nhiều chi tiết được tạo hình chữ "H" như mặt táp-lô, cửa gió điều hòa, chỉ thêu trên ghế và họa tiết dập chìm ở lưng ghế. Điểm nhấn bên trong mẫu SUV hạng trung này là màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Tiếp theo đó là vô lăng 3 chấu mới, đi kèm 4 dấu chấm thay cho logo của hãng Hyundai. 4 dấu chấm này chính là mã Morse của chữ "H". Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số thể thao và cần số điện tử mới. Ghế lái Ergo Motion với những túi khí tự động bơm hơi, hàng ghế trước có công nghệ "không trọng lực", tích hợp bệ đỡ bắp chân, màn hình cảm ứng 6,6 inch để chỉnh điều hòa,... Các trang bị khác như; cổng USB Type C, 2 sạc điện thoại không dây, bệ tì tay trung tâm có thể mở theo hai hướng, gương chiếu hậu kỹ thuật số, đèn viền nội thất nhiều màu, camera hành trình, hệ thống quét vân tay, khóa kỹ thuật số, cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh Bose và hộc đựng găng khử trùng UV-C cho điện thoại/ví tiền nằm trên mặt táp-lô là những trang bị nội thất đáng chú ý trên SantaFe 2024. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Santa Fe 2024 là 4 tùy chọn động cơ, tùy theo thị trường phân phối. Tại thị trường Hàn Quốc và Bắc Mỹ, Hyundai Santa Fe 2024 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Bên cạnh đó là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tổng cộng 235 mã lực. Ở thị trường châu Âu, mẫu SUV hạng trung này dùng hệ truyền động hybrid như trên hoặc plug-in hybrid (PHEV). Hyundai SantaFe PHEV 2024 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L với công suất tối đa 158 mã lực tương tự phiên bản hybrid thông thường. Ở một số thị trường khác, xe có thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L với công suất tối đa 191 mã lực. Hiện giá xe Hyundai SantaFe 2024 vẫn chưa được công bố. Khi mua mẫu xe này, khách hàng có thể chọn 1 trong 9 màu sắc ngoại thất, trong đó có cả xanh lá Ocado Green Pearl và cam đậm Terracotta Orange. Video: Chi tiết Hyundai SantaFe 2024 thế hệ mới.