Hyundai SantaFe 2024 "bằng xương, bằng thịt" bị tóm gọn, siêu hầm hố

Những hình ảnh Hyundai SantaFe 2024 bằng xương bằng thịt xuất hiện tại một hầm gửi xe ở Hàn Quốc được lột xác thiết kế toàn diện so với phiên bản tiền nhiệm. Mẫu xe mới có thiết kế hình hộp và nhiều đường nét thiết kế dễ gợi liên tưởng đến Land Rover, đèn pha hình chữ H mới và kiểu dáng cao cấp hơn mà Hyundai cho biết là được tối ưu hóa cho những người đam mê phong cách sống ngoài trời. Ở thế hệ mới, logo của xe không còn nằm trong lưới tản nhiệt như cũ mà đưa lên nắp ca-pô của chiếc SUV cỡ D Hyundai SantaFe 2024. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô giống trên mẫu Hyundai Grandeur. Trước đó, Giám đốc Thiết kế toàn cầu Hyundai/Genesis cũng từng xác nhận chuyện này. Hyundai SantaFe 2024 còn được trang bị hốc bánh mở rộng, được thiết kế vuông vức, nổi bật hơn thế hệ tiền nhiệm. Theo những hình ảnh quan sát, mỗi phiên bản của xe sẽ sở hữu một loại vành la-zăng, đa chấu khác nhau. Xung quanh xe là những bề mặt bằng phẳng và nóc dốc dần về phía sau, đi kèm baga màu đen khỏe khoắn. Đường chân kính của xe cũng không còn hất lên ở cột C mà kéo thẳng về phía đuôi xe. Phía sau của xe có đèn hậu cũng được thiết kế với đồ họa chữ “H”. Dải đèn này được chuyển xuống thấp, gần khu vực nắp cốp. Trên Hyundai SantaFe 2024 mới, cần gạt mưa ở đuôi xe có thể được đặt ẩn sau cánh gió. Thiết kế tổng thể này giúp mẫu xe trông sang hơn. Dựa vào những hình ảnh chiếc xe vừa xuất hiện tại Hàn Quốc, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe hoàn toàn mới sẽ được gia tăng đáng kể về kích thước. Điều này cũng sẽ khiến cho khoang cabin của xe rộng rãi, thoải mái hơn nhiều so với thế hệ cũ. Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc SUV cũng được làm lại hoàn toàn. Những hình ảnh từng rò rỉ trước đó cho thấy phong cách thiết kế sử dụng các đường thẳng và hình hộp, ví dụ như tappi cửa, ô cửa kính hay ghế ngồi. Chi tiết ốp cửa bằng kim loại sáng bóng càng tô đậm thêm vẻ sang trọng cho nội thất xe. Ngoài ra, ghế xe cũng được thiết kế lại tạo cảm giác cao cấp và hiện đại hơn so với thế hệ hiện tại. Phần vô lăng của xe có thiết kế khá mới, gợi liên tưởng đến vô lăng của chiếc xe sang Range Rover. Ngoài ra, phía sau vô lăng còn xuất hiện cần số điện tử mới, tương tự Kona 2024. Chiếc SUV SantaFe 2024 mới nhà Hyundai còn được trang bị màn hình cong cỡ lớn kết hợp hai màn hình vào chung một khung kính như xe sang. Khu vực cụm điều khiển trung tâm được thiết kế 2 màu cũng có nhiều chi tiết giống với Grandeur. Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose và 2 sạc điện thoại không dây lần đầu tiên được áp dụng cho xe Hyundai. Theo một số nguồn tin, Hyundai Santa Fe 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ, tùy theo thị trường phân phối. Đối với thị trường Hàn Quốc, xe sẽ được trang bị 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid (HEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Cả hai loại động cơ này đều kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Đối với thị trường Bắc Mỹ, chiếc SUV cỡ D này sẽ được trang bị động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Nhiều khả năng tại thị trường Châu Âu, Hyundai SantaFe 2024 sẽ được bổ sung thêm một tùy chọn động cơ nữa là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản PHEV của xe sẽ có hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2024 dự đoán sẽ được công bố vào tháng 8/2023. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 hoàn toàn mới.

