Hyundai Kona Electric 2024 từ 780 triệu đồng tại Indonesia, có về Việt Nam?

Hiện thông tin chi tiết về Hyundai Kona EV tại Đông Nam Á vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường quốc tế, Kona Electric sẽ được bán ra với hai phiên bản là Standard Range và Long Range. Xe sở hữu kích thước chiều dài 4.355 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.550 mm, trục cơ sở dài 2.660 mm. Hyundai Kona Electric 2024 mới có kích thước ngang ngửa với VinFast VF6 nhưng chiều dài cơ sở ngắn hơn 70 mm mang dáng dấp hiện đại, thời thượng. Điểm khác biệt nhất giữa bản điện và bản dùng động cơ đốt trong chính là khu vực đầu xe. Xe được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, tích hợp cổng sạc. Tiếp đến là dải đèn LED chạy ngang đầu xe với các bóng vuông thiết kế dạng điểm ảnh (được gọi là Pixelated Seamless Horizon Lamp) thay vì liền mạch như bản thường. Mặt ca-lăng trên bản này được làm thấp hơn. Cản sau, mâm 19 inch và đèn hậu đều được thiết kế theo chủ đề Parametric Pixel theo cách gọi của Hyundai. Bên trong cabin, Hyundai Kona Electric 2024 vẫn mang thiết kế như trên bản thường với phong cách hiện đại và kỹ thuật số hóa. Theo đó, xe được trang bị màn hình cong, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Cần chuyển số điện tử nay được bố trí sau vô-lăng tạo thêm sự gọn gàng hơn. Trong khi núm xoay chọn chế độ lái được đặt ở trên cụm điều khiển trung tâm. Hyundai Kona Electric 2024 được trang bị hệ thống thông tin giải trí ccNC thế hệ tiếp mới, hỗ trợ các tính năng dành riêng cho ô tô điện như tối ưu hóa hệ thống đèn nội thất, sưởi ấm/làm mát pin, điều hòa nhiệt độ để tiết kiệm điện và lên lộ trình cho xe. Một số tiện ích nổi bật khác có thể kể đến trên mẫu xe chạy điện này gồm: màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch, hệ thống âm thanh Bose, cập nhật phần mềm qua WiFi, tự động thanh toán khi qua trạm thu phí, cổng sạc tích hợp đèn và chống đóng băng vào mùa đông. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Kona Electric 2024 là 2 tùy chọn động cơ điện. Thứ nhất là bản Standard Range được trang bị một động cơ điện cho công suất 153 mã lực và 255 Nm mô men xoắn, đi kèm bộ pin 48,4 kWh, cho phép xe chạy được quãng đường 370 km (theo tiêu chuẩn WLTP). Trong khi đó, bản Long Range lại dùng động cơ điện mạnh 214 mã lực và mô men xoắn 255 Nm, kết hợp với bộ pin 65,4 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 490 km. Về trang bị an toàn, Hyundai Kona Electric 2024 sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như: Hỗ trợ phòng tránh đâm va phía trước FCA, Hỗ trợ giữ làn đường LKA, Hỗ trợ điểm mù và phòng tránh đâm va BCA, Cảnh báo an toàn khi rời xe SEW, Hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh ISLA, Cảnh báo độ tập trung của người lái DAW và hiển thị điểm mù BVM, Hỗ trợ pha cao tự động HBA. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tính năng: Kiểm soát hành trình thông minh SCC, Kiểm soát hành trình dựa trên định vị dẫn đường thông minh NSCC, Hỗ trợ bám theo làn đường LFA và Hỗ trợ lái xe trên cao tốc HAD, Hiển thị xung quanh SVM... Mức giá xe Hyundai Kona Electric 2024 dự kiến khoảng 500 triệu IDR (tương đương 780 triệu đồng). Dự đoán mẫu xe này sẽ sớm ra mắt Việt Nam trong thời gian tới. Video: Giới thiệu SUV điện Hyundai Kona Electric 2024.

