Hyundai Kona 2021 mới chính thức ra mắt

Sáng nay, hãng xe Hàn Quốc đã chính thức ra mắt mẫu Hyundai Kona 2021 mới. Ở đời xe 2021, hãng xe Hàn Quốc giới thiệu thêm phiên bản thể thao Kona N Line. Tổng thể, Kona 2021 vẫn giữ kiểu dáng của đời trước. Những thay đổi của mẫu SUV này đến từ những chi tiết nhỏ. Ở phía trước, hệ thống đèn ban ngày LED được thiết kế lại, cản trước được đặt thấp hơn, ốp gầm cứng cáp hơn và lưới tản nhiệt được thay đổi vân bên trong. Tại một số thị trường, hệ thống đèn chiếu sáng chính của Kona cũng được nâng cấp. Hệ thống đèn hậu của mẫu xe crossover Hyundai Kona 2021 cũng được thay đổi với đồ họa mới. Cản sau được làm hầm hố hơn. Kona facelift sẽ đi kèm các kích cỡ mâm 16-18 inch.Hyundai Kona N Line mới là phiên bản cao nhất của dòng SUV đô thị này. So với Kona tiêu chuẩn, Kona N Line có cản trước mới, 3 khe hút gió phía trên lưới tản nhiệt, cánh lướt gió khí động học ở cản trước, ốp vòm bánh xe cùng màu ngoại thất, mâm 18 inch và cản sau màu đen tích hợp khe khuếch tán N. Kona 2021 được trang bị động cơ mới. Phiên bản cao nhất sử dụng động cơ T-GDI Smartstream 1.6L, sản sinh công suất 194 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh. Tiếp theo là phiên bản động cơ diesel Smartstream 1.6L tích hợp công nghệ hybrid hạng nhẹ 48 V, sản sinh công suất 134 mã lực. Động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp 6iMT và hệ dẫn động 4 bánh. Thấp nhất là động cơ xăng T-GDI Smartstream 1.0L mạnh 118 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Nếu lựa chọn phiên bản hybrid nhẹ 48 V, hộp số đi kèm sẽ là loại 6iMT. Cuối cùng là động cơ hybrid trên phiên bản Kona Hybrid. Phiên bản này sử dụng động cơ GDI 1.6L kết hợp với motor điện sản sinh tổng công suất 138 mã lực. Phiên bản này được trang bị hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cung cấp năng lượng cho motor điện là gói pin 1,56 kWh. Ở bên trong, Kona 2021 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và đi kèm tùy chọn hệ thống giải trí trung tâm 10,25 inch có tính năng chia đôi màn hình. Xe cũng được cập nhật hệ thống đèn nền nội thất, nhiều tùy chọn màu và chất liệu mới. Kona facelift được trang bị gói an toàn SmartSense Active Safety gồm hỗ trợ tránh va chạm ở điểm mù, cảnh báo trước va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop/Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo giới hạn tốc độ và Safety Exit Warning - giúp người dùng ra khỏi xe an toàn, tự động đóng cửa khi phát hiện có phương tiện từ phía sau. Hyundai Kona 2021 sẽ có mặt tại châu Âu vào cuối năm và tại Australia vào quý I/2021. Rất có thể Kona facelift sẽ được mang về Việt Nam cùng thời điểm với Australia. Kona đang là vua doanh số trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2020, doanh số cộng dồn của Kona đạt 3.743 xe, gấp 3 lần mẫu xe ở vị trí thứ 2 là Ford EcoSport. Video: Giới thiệu Hyundai Kona 2021 mới.

