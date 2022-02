Mới đây, cơ quan nghiên cứu Viện Bảo hiểm An toàn Cao tốc (Insurance Institute for Highway Safety, viết tắt là IIHS) của Mỹ đã công bố danh sách những mẫu xe chiến thắng giải thưởng an toàn Top Safety Pick (TSP) và Top Safety Pick+ (TSP+) cho năm 2022. Năm nay, 65 mẫu xe đã vinh dự giành được giải TSP+ và 36 mẫu đạt giải TSP kém uy tín hơn. Con số này tăng từ 49 mẫu TSP+ và 41 TSP trong năm 2021.

Tập đoàn ôtô Hyundai với các thương hiệu Hyundai, Kia và Genesis đã giành được nhiều giải thưởng nhất trong năm nay với tổng số 21. Trong đó, 11 danh hiệu là Top Safety Pick+ và 10 danh hiệu là Top Safety Pick.

Hyundai giành nhiều giải thưởng an toàn Top Safety Pick nhất 2022.

Những mẫu xe Hyundai chiến thắng Top Safety Pick+ từ các thương hiệu này gồm Hyundai Tucson, Palisade, SantaFe được sản xuất từ sau tháng 7 năm 2021; Nexo, Kia K5, Stinger, Genesis G70 được sản xuất từ sau tháng 6 năm 2021; G80, G90, GV70 và GV80.

Nhà sản xuất xe Thụy Điển Volvo cũng đã đạt thành tích tốt với tất cả 10 mẫu xe do IIHS kiểm tra đều nhận được Top Safety Pick+. Để nhận được giải thưởng Top Safety Pick năm 2022 , một mẫu xe ôtô cần đạt được xếp hạng Tốt (Good) trong tất cả 6 bài kiểm tra về mức độ va chạm của IIHS. Mẫu xe này cũng cần phải có sẵn hệ thống phòng ngừa va chạm phía trước với xếp hạng Nâng cao (Advanced) hoặc Cao cấp (Superior) trong đánh giá va chạm giữa xe với xe và xe với người đi bộ. Một tùy chọn đèn pha có sẵn cần có điểm Tốt (Good) hoặc Chấp nhận được (Acceptable).