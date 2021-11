Hé lộ những trang bị đáng tiền của Hyundai Creta 2022 giá rẻ

Như thông tin đã đưa, Hyundai Creta 2022 mới sẽ ra mắt tại thị trường Indonesia đầu tiên. Cụ thể, xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021 diễn ra vào tháng sau. Không dừng ở đó, Creta 2022 còn là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy mới của Hyundai ở Indonesia. Trong thời gian qua, hãng Hyundai đã liên tục tung ra những hình ảnh phác họa chính thức của mẫu SUV cỡ nhỏ Creta phiên bản mới. Đến nay, hãng Hyundai lại công bố một đoạn video ngắn nữa nhằm hé lộ những trang bị đáng đồng tiền của mẫu xe SUV Hyundai Creta 2022. Qua đoạn video ngắn này, có thể thấy Hyundai Creta 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness tương tự những người anh em như Tucson, Santa Cruz và Custo. Do đó, thiết kế đầu xe của Hyundai Creta mới khá giống với 3 mẫu xe kể trên. Cụ thể, Hyundai Creta 2022 được trang bị lưới tản nhiệt không viền mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình học mang tên “Parametric Hidden Lights”. Tiếp đến là đèn pha với vỏ màu tối, được đặt sâu trong hốc hình chữ nhật ở hai bên lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm màu bạc kéo dài lên trên, bao quanh hốc gió trung tâm, cản trước mới và nắp ca-pô "cơ bắp". Trái với đầu xe, thiết kế sườn xe của Hyundai Creta 2022 về cơ bản là không thay đổi, trừ bộ vành la-zăng. Bộ vành này được sơn phối 2 màu tạo cảm giác thể thao. Phía sau, Hyundai Creta 2022 có cửa cốp thiết kế mới và cụm đèn hậu tách rời với nhau. Trên cửa cốp không còn dải đèn nằm giữa 2 đèn hậu như trước. Theo đoạn video do hãng Hyundai tung ra, có thể thấy Creta 2022 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch đúng như dự đoán. Giao diện của bảng đồng hồ này sẽ thay đổi theo 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal, Sport và Smart. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, hệ thống âm thanh Bose và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Ngoài ra, xe còn có tính năng khởi động/ngắt máy từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên điện thoại thông minh. Tại thị trường Indonesia, Hyundai Creta 2022 dự kiến sẽ có cả phiên bản 5 chỗ lẫn 7 chỗ. Tuy nhiên, phiên bản 7 chỗ nhiều khả năng sẽ sở hữu kích thước không quá chênh lệch so với phiên bản 5 chỗ, tương tự trường hợp của Kia Sonet ở Indonesia. Chưa hết, đoạn video do hãng Hyundai tung ra còn hé lộ một số trang bị an toàn của Creta 2022 như tính năng hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường (Lane Driving Assist) mới giống Tucson. Nút bấm bật/tắt tính năng này được tích hợp trên vô lăng của xe. Hệ thống sẽ dùng camera và vạch kẻ đường để đưa xe vào giữa làn đường trong quá trình vận hành. Tại thị trường Indonesia, Hyundai Creta thế hệ mới được cho là chỉ có 1 loại động cơ. Theo dự đoán, động cơ dùng cho mẫu SUV cỡ B này ở Indonesia sẽ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Sau triển lãm GIIAS 2021, hãng Hyundai sẽ bắt đầu nhận cọc của khách hàng muốn mua xe. Đến đầu năm sau, Hyundai Creta 2022 sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng Indonesia. Ngoài Indonesia, Hyundai Creta 2022 sẽ được xuất khẩu sang một số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan và Brazil. Hiện chưa rõ mẫu SUV cỡ B này có quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị "khai tử" vào năm 2018 hay không. Video: Hé lộ những tính năng đáng chú ý của Hyundai Creta 2022.

