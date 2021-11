Cận cảnh Hyundai Creta 2022 chỉ từ 444 triệu đồng, "đấu" Kia Seltos

Sau những hình ảnh và thông tin rò rỉ, cuối cùng thì mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Creta 2022 mới cũng chính thức trình làng. Lần này, hãng Hyundai không chọn Ấn Độ để ra mắt phiên bản nâng cấp của xe. Thay vào đó, Hyundai Creta 2022 lại được giới thiệu tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021. Nguyên nhân là do Creta 2022 sẽ được lắp ráp tại nhà máy mới đi vào hoạt động của hãng Hyundai ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm Active tiêu chuẩn, Trend, Style và Prime. Giá xe Hyundai Creta 2022 tại thị trường này dao động từ 279 - 397,5 triệu Rupiah (khoảng 444 - 632 triệu đồng). Dù ở phiên bản nào, mẫu xe SUV Hyundai Creta 2022 cũng sử dụng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT hoặc hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Khi điều khiển mẫu xe này, người lái có thể chọn 1 trong 4 chế độ là Eco, Comfort, Smart và Sport. Bên cạnh đó là 2 chế độ Sand (cát) và Mud (bùn) của hệ thống kiểm soát lực kéo. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, Hyundai Creta 2022 sở hữu chiều dài 4.315 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Trọng lượng chỉ 1.165 kg hoặc 1.175 kg ở phiên bản đủ trang bị. Đúng như hình ảnh rò rỉ từ trước đó, Hyundai Creta 2022 sở hữu phong cách thiết kế tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Tucson, Santa Cruz và Custo. Thậm chí, mẫu SUV cỡ B này còn được gọi là Hyundai Tucson thu nhỏ. Tương tự Tucson thế hệ mới, Hyundai Creta 2022 cũng có lưới tản nhiệt không viền sơn màu đen, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình học mang tên “Parametric Hidden Lights”. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED đặt dọc với vỏ màu tối nằm hai bên lưới tản nhiệt và dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là cản trước mới và nắp ca-pô "cơ bắp". Hai đường gân trên nắp ca-pô tạo cảm giác liền lạc với lưới tản nhiệt bên dưới. Khác với đầu xe, thiết kế sườn xe của Hyundai Creta 2022 không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ, trừ bộ vành la-zăng. Bộ vành này có đường kính 17 inch với thiết kế 5 chấu kép và sơn phối 2 màu thể thao, đi cùng lốp 215/60. Đằng sau, Hyundai Creta 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED giống phiên bản cũ nhưng không nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao, ăng-ten hình vây cá và hốc gió giả trên cản sau. Đặc biệt, mẫu SUV này còn có ốp màu bạc xung quanh xe, kéo dài từ đầu xe sang sườn xe đến đuôi xe phía sau. Bên trong Hyundai Creta 2022 là không gian nội thất không thay đổi quá nhiều về thiết kế nhưng có thêm trang bị. Tuy nhiên, trái với dự đoán, mẫu SUV cỡ B này không có phiên bản 7 chỗ mà vẫn đi kèm nội thất 5 chỗ như cũ. Bước vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch sau vô lăng, có thể thay đổi giao diện theo 4 chế độ lái. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và tính năng khởi động/ngắt máy từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên điện thoại thông minh. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV cỡ B này bao gồm ghế trước làm mát, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, ngăn làm lạnh đồ uống dưới mặt táp-lô, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi, hệ thống đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng và 2 ngăn đựng cốc ở bệ tì tay hàng ghế sau. Một điểm nhấn đáng tiền nữa của Hyundai Creta 2022 chính là trang bị an toàn. Từ bản Trend trở lên, xe sẽ có hệ thống cảnh báo áp suất lốp và camera lùi tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Style có thêm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Riêng bản Prime có thêm hệ thống tránh va chạm phía trước (phanh tự động khẩn cấp), hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ đèn pha. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Indonesia có thể chọn 1 trong 7 màu sơn ngoại thất là trắng Creamy White Pearl, xanh dương Galaxy Blue Pearl, xám Titan Grey Metallic, bạc Magnetic Silver Metallic, đen Midnight Black Pearl, bạc Glowing Silver Metallic và đỏ Dragon Red Pearl. Trong đó, đỏ Dragon Red Pearl là màu sơn dành riêng cho Hyundai Creta mới. Được biết, Hyundai Creta 2022 lắp ráp tại Indonesia ngoài phục vụ thị trường nội địa còn xuất khẩu sang một số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan và Brazil. Hiện chưa rõ mẫu SUV cỡ B này có quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị "khai tử" vào năm 2018 hay không. Video: Hyundai Creta 2022 ra mắt tại thị trường Indonesia.

Sau những hình ảnh và thông tin rò rỉ, cuối cùng thì mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Creta 2022 mới cũng chính thức trình làng. Lần này, hãng Hyundai không chọn Ấn Độ để ra mắt phiên bản nâng cấp của xe. Thay vào đó, Hyundai Creta 2022 lại được giới thiệu tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021. Nguyên nhân là do Creta 2022 sẽ được lắp ráp tại nhà máy mới đi vào hoạt động của hãng Hyundai ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm Active tiêu chuẩn, Trend, Style và Prime. Giá xe Hyundai Creta 2022 tại thị trường này dao động từ 279 - 397,5 triệu Rupiah (khoảng 444 - 632 triệu đồng). Dù ở phiên bản nào, mẫu xe SUV Hyundai Creta 2022 cũng sử dụng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp iVT hoặc hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Khi điều khiển mẫu xe này, người lái có thể chọn 1 trong 4 chế độ là Eco, Comfort, Smart và Sport. Bên cạnh đó là 2 chế độ Sand (cát) và Mud (bùn) của hệ thống kiểm soát lực kéo. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, Hyundai Creta 2022 sở hữu chiều dài 4.315 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Trọng lượng chỉ 1.165 kg hoặc 1.175 kg ở phiên bản đủ trang bị. Đúng như hình ảnh rò rỉ từ trước đó, Hyundai Creta 2022 sở hữu phong cách thiết kế tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Tucson, Santa Cruz và Custo. Thậm chí, mẫu SUV cỡ B này còn được gọi là Hyundai Tucson thu nhỏ. Tương tự Tucson thế hệ mới, Hyundai Creta 2022 cũng có lưới tản nhiệt không viền sơn màu đen, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế hình học mang tên “Parametric Hidden Lights”. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED đặt dọc với vỏ màu tối nằm hai bên lưới tản nhiệt và dưới dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là cản trước mới và nắp ca-pô "cơ bắp". Hai đường gân trên nắp ca-pô tạo cảm giác liền lạc với lưới tản nhiệt bên dưới. Khác với đầu xe, thiết kế sườn xe của Hyundai Creta 2022 không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ, trừ bộ vành la-zăng. Bộ vành này có đường kính 17 inch với thiết kế 5 chấu kép và sơn phối 2 màu thể thao, đi cùng lốp 215/60. Đằng sau, Hyundai Creta 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED giống phiên bản cũ nhưng không nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao, ăng-ten hình vây cá và hốc gió giả trên cản sau. Đặc biệt, mẫu SUV này còn có ốp màu bạc xung quanh xe, kéo dài từ đầu xe sang sườn xe đến đuôi xe phía sau. Bên trong Hyundai Creta 2022 là không gian nội thất không thay đổi quá nhiều về thiết kế nhưng có thêm trang bị. Tuy nhiên, trái với dự đoán, mẫu SUV cỡ B này không có phiên bản 7 chỗ mà vẫn đi kèm nội thất 5 chỗ như cũ. Bước vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 10,25 inch sau vô lăng, có thể thay đổi giao diện theo 4 chế độ lái. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và tính năng khởi động/ngắt máy từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên điện thoại thông minh. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV cỡ B này bao gồm ghế trước làm mát, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp hệ thống lọc không khí, ngăn làm lạnh đồ uống dưới mặt táp-lô, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi, hệ thống đèn viền thay đổi màu theo tâm trạng và 2 ngăn đựng cốc ở bệ tì tay hàng ghế sau. Một điểm nhấn đáng tiền nữa của Hyundai Creta 2022 chính là trang bị an toàn. Từ bản Trend trở lên, xe sẽ có hệ thống cảnh báo áp suất lốp và camera lùi tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Style có thêm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Riêng bản Prime có thêm hệ thống tránh va chạm phía trước (phanh tự động khẩn cấp), hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ đèn pha. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Indonesia có thể chọn 1 trong 7 màu sơn ngoại thất là trắng Creamy White Pearl, xanh dương Galaxy Blue Pearl, xám Titan Grey Metallic, bạc Magnetic Silver Metallic, đen Midnight Black Pearl, bạc Glowing Silver Metallic và đỏ Dragon Red Pearl. Trong đó, đỏ Dragon Red Pearl là màu sơn dành riêng cho Hyundai Creta mới. Được biết, Hyundai Creta 2022 lắp ráp tại Indonesia ngoài phục vụ thị trường nội địa còn xuất khẩu sang một số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan và Brazil. Hiện chưa rõ mẫu SUV cỡ B này có quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị "khai tử" vào năm 2018 hay không. Video: Hyundai Creta 2022 ra mắt tại thị trường Indonesia.