Hyundai Exter 2024 chỉ từ 172 triệu đồng, Toyota Raize có "lạnh gáy"?

Theo kế hoạch, Hyundai Exter 2024 mới sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 10/7 tới đây tại Ấn Độ. mẫu xe được ví như “Tiểu Santa Fe” đã được nhận đặt cọc ở thị trường này với số tiền cọc chỉ 11.000 Rupee (tương đương khoảng 3,2 triệu đồng). Theo một số nguồn tin, mức giá xe Hyundai Exter 2024 sẽ bán ra khởi điểm từ 600.000 Rupee (khoảng 172 triệu đồng) tại Ấn Độ. Xe được cung cấp 5 tùy chọn trang bị là EX, S, SX, SX(O) và SX(O) Connect. Để đảm bảo rằng Hyundai Exter 2024 giá rẻ sẽ khác biệt với những đối thủ lâu đời hơn trên thị trường, nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc hứa hẹn chiếc SUV mini sẽ có một loạt các tính năng đầu tiên trong phân khúc. Về thiết kế, Hyundai Exter sẽ có vóc dáng khá cơ bắp. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới dạng tham số, dải đèn LED chạy ban ngày hình chữ H độc đáo. Phía dưới đèn LED ban ngày là cụm đèn pha vuông vức được đặt hai bên lưới tản nhiệt cỡ lớn. Nhìn từ bên hông Hyundai Exter trông khá giống Mufasa. Phía sau, cụm đèn hậu cũng có đồ họa hình chữ H tương tự đèn pha. Cột C có mảng màu đen tạo hiệu ứng mui xe lơ lửng. Không gian cabin của mẫu xe SUV cỡ A - Hyundai Exter 2023 mang đến những tiện nghi tốt nhất trong phân khúc với trục cơ sở dài 2.450 mm. Chiều cao của xe ở mức 1.631 mm đem lại không gian tối ưu cho phần đầu, đầu gối và chỗ để chân cho hành khách ở cả phía trước và phía sau. Cabin xe có tông màu chủ đạo là màu đen. Khu vực táp lô và vô lăng của Hyundai Exter được đánh giá là khá tương đồng với Grand i10 Nios ngoại trừ một số điểm nhấn riêng. Chiếc SUV được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn diện (xoay quanh màn TFT 4,2 inch), màn cảm ứng 8 inch, vô lăng ba chấu tích hợp các phím chức năng, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, tính năng khởi động bằng nút bấm, camera hành trình và nhiều tính năng khác. Hyundai xác nhận Exter sẽ được trang bị công nghệ kết nối cao cấp như điều khiển bằng khẩu lệnh hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hay khả năng cập nhật phần mềm (cả hệ thống giải trí lẫn bản đồ định vị) qua kết nối Internet. An toàn là ưu tiên hàng đầu trên Hyundai Exter mới và chiếc SUV sẽ có tổng cộng 6 túi khí theo quy định mới nhất của Chính phủ Ấn Độ. 6 túi khí này sẽ được cung cấp trên tất cả các biến thể của Exter. Xe cũng sẽ có 26 tính năng an toàn trên các biến thể ngoại trừ các phiên bản cơ sở E và S. Theo đó, những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Hyundai Exter bao gồm ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), VSM (Quản lý ổn định xe), HAC (Kiểm soát hỗ trợ đổ đèo), dây an toàn ba điểm và nhắc nhở thắt dây an toàn trên tất cả các ghế lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, hệ thống ABS với EBD, hệ thống báo động chống trộm… Về truyền động, Hyundai Exter tại Ấn Độ dự kiến được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Kappa 1.2 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động thông minh AMT (Automated Manual Transmission). Thứ hai là động cơ xăng Kappa 1.2 lít Bi-fuel với trang bị động cơ CNG cùng hộp số tay 5 cấp. Hyundai Exter 2024 sẽ ra mắt đầu tiên tại Ấn Độ trước khi đến với nhiều thị trường khác. Dự kiến khi về Việt Nam có giá khoảng 500 triệu đồng, ngang ngửa giá bán Kia Sonet và Toyota Raize. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Exter 2024.

