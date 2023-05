Hyundai Exter 2024 “tiểu SantaFe” giá rẻ lộ diện, chốt lịch ra mắt

Hyundai Exter 2024 mới đã chính thức lộ diện. Qua hình ảnh này, có thể thấy mẫu SUV hạng A của Hyundai sẽ được trang bị cửa sổ trời một mảnh và chỉnh điện. Tại thị trường Ấn Độ, cửa sổ trời hiện là một trong những trang bị quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Hyundai cũng phải "bắt trend" để chiều lòng người tiêu dùng ở đất nước tỷ dân này. Ngoài ra, mẫu xe SUV Hyundai Exter 2024 còn có cả camera hành trình với 2 camera ở cả trước lẫn sau xe. Hình ảnh do camera thu lại sẽ được hiển thị qua màn hình LCD 2,31 inch đi kèm. Camera hành trình này có thể kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng để người dùng có thể dễ dàng xem lại hoặc chia sẻ khi cần. Cả cửa sổ trời lẫn camera hành trình đều là những trang bị chưa từng xuất hiện trong phân khúc SUV hạng A ở thị trường Ấn Độ. Đây sẽ là lợi thế bán hàng của tân binh nhà Hyundai. Chưa hết, theo công bố của hãng xe Hyundai trước đó, Exter hoàn toàn mới tại Ấn Độ sẽ được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, bao gồm 2 túi khí trước, 2 túi khí sườn và 2 túi khí rèm nhằm đáp ứng quy định mới sắp có hiệu lực tại quốc gia này. Đồng thời, Hyundai Exter hứa hẹn sẽ là mẫu xe rẻ nhất tại thị trường Ấn Độ có 6 túi khí tiêu chuẩn. Các tính năng an toàn thường gặp như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD cũng sẽ xuất hiện trên mẫu SUV hạng A này. Thêm vào đó là đèn pha tự động với tính năng chờ dẫn đường (Follow Me Home), móc lắp ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống cảnh báo áp suất lốp... Bên cạnh những trang bị kể trên, Exter còn lộ diện khá rõ ràng qua những hình ảnh do hãng Hyundai tung ra. Theo đó, mẫu SUV hạng A này sở hữu một số nét thiết kế tương tự đàn anh SantaFe thế hệ mới như dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "H" trên đầu xe. Vì vậy, có thể ví Exter như phiên bản thu nhỏ của Hyundai SantaFe 2024. Trong khi đó, đèn pha của xe được đặt bên dưới, trong hốc hình chữ nhật và đặt cạnh lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt này có thiết kế thẳng đứng và sơn màu đen. Tiếp đến là logo Hyundai dạng 2D trên nắp ca-pô, baga nóc nổi bật và hốc bánh loe rộng với ốp cua lốp màu đen. Bên trong hốc bánh này xuất hiện bộ vành hợp kim khá nhỏ với thiết kế 4 chấu kép hình chữ "Y". Đằng sau Hyundai Exter 2024 tại Ấn Độ là cụm đèn hậu với tạo hình chữ "H" bên trong, tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày. Tương tự cản trước, cản sau cũng đi kèm tấm ốp màu bạc bên dưới với thiết kế giả bộ khuếch tán gió thể thao. Video: Hyundai Exter 2024 “tiểu SantaFe” giá rẻ lộ diện.

Hyundai Exter 2024 mới đã chính thức lộ diện. Qua hình ảnh này, có thể thấy mẫu SUV hạng A của Hyundai sẽ được trang bị cửa sổ trời một mảnh và chỉnh điện. Tại thị trường Ấn Độ, cửa sổ trời hiện là một trong những trang bị quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Hyundai cũng phải "bắt trend" để chiều lòng người tiêu dùng ở đất nước tỷ dân này. Ngoài ra, mẫu xe SUV Hyundai Exter 2024 còn có cả camera hành trình với 2 camera ở cả trước lẫn sau xe. Hình ảnh do camera thu lại sẽ được hiển thị qua màn hình LCD 2,31 inch đi kèm. Camera hành trình này có thể kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng để người dùng có thể dễ dàng xem lại hoặc chia sẻ khi cần. Cả cửa sổ trời lẫn camera hành trình đều là những trang bị chưa từng xuất hiện trong phân khúc SUV hạng A ở thị trường Ấn Độ. Đây sẽ là lợi thế bán hàng của tân binh nhà Hyundai. Chưa hết, theo công bố của hãng xe Hyundai trước đó, Exter hoàn toàn mới tại Ấn Độ sẽ được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn, bao gồm 2 túi khí trước, 2 túi khí sườn và 2 túi khí rèm nhằm đáp ứng quy định mới sắp có hiệu lực tại quốc gia này. Đồng thời, Hyundai Exter hứa hẹn sẽ là mẫu xe rẻ nhất tại thị trường Ấn Độ có 6 túi khí tiêu chuẩn. Các tính năng an toàn thường gặp như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD cũng sẽ xuất hiện trên mẫu SUV hạng A này. Thêm vào đó là đèn pha tự động với tính năng chờ dẫn đường (Follow Me Home), móc lắp ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống cảnh báo áp suất lốp... Bên cạnh những trang bị kể trên, Exter còn lộ diện khá rõ ràng qua những hình ảnh do hãng Hyundai tung ra. Theo đó, mẫu SUV hạng A này sở hữu một số nét thiết kế tương tự đàn anh SantaFe thế hệ mới như dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "H" trên đầu xe. Vì vậy, có thể ví Exter như phiên bản thu nhỏ của Hyundai SantaFe 2024. Trong khi đó, đèn pha của xe được đặt bên dưới, trong hốc hình chữ nhật và đặt cạnh lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt này có thiết kế thẳng đứng và sơn màu đen. Tiếp đến là logo Hyundai dạng 2D trên nắp ca-pô, baga nóc nổi bật và hốc bánh loe rộng với ốp cua lốp màu đen. Bên trong hốc bánh này xuất hiện bộ vành hợp kim khá nhỏ với thiết kế 4 chấu kép hình chữ "Y". Đằng sau Hyundai Exter 2024 tại Ấn Độ là cụm đèn hậu với tạo hình chữ "H" bên trong, tạo sự tương đồng với dải đèn LED định vị ban ngày. Tương tự cản trước, cản sau cũng đi kèm tấm ốp màu bạc bên dưới với thiết kế giả bộ khuếch tán gió thể thao. Video: Hyundai Exter 2024 “tiểu SantaFe” giá rẻ lộ diện.