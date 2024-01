Hyundai Custin – MPV xứng đáng với mức giá dưới 1 tỷ đồng

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Custin tại Việt Nam.

Không có chiếc xe nào là hoàn hảo, nó sẽ phục vụ cho mỗi một mục đích sử dụng cũng như sở thích khác nhau của chủ nhân. Nếu như những chiếc xe thể thao hoặc thiên hướng thể thao được thiết kế tối ưu cho người cầm lái ở hàng ghế trước, thì những mẫu xe gia đình, đặc biệt là xe MPV phục vụ cho 4-5 người trở lên thì hàng ghế sau là không gian được chăm chút nhất. Và ở mức giá dưới 1 tỷ đồng, Hyundai Custin mới tại Việt Nam xứng đáng được coi là mẫu MPV gia đình đáng lựa chọn nhất vào thời điểm này…

Chiếc MPV dành cho gia đình trên mọi hành trình

Mẫu xe MPV Hyundai Custin được định vị cao hơn người em Stargazer và thấp hơn đàn anh Staria (mẫu xe chưa được bán ở Việt Nam). Xét về thiết kế cũng như kích thước, Custin cũng được định vị thấp hơn mẫu MPV quốc dân Carnival. Đối thủ tiềm tàng nhất của chiếc MPV Hàn Quốc đến từ bộ đôi Innova & Innova Cross nhà Toyota, đặc biệt là ở mức giá. Nhưng khi xem chi tiết tính năng & không gian, Hyundai Custin mang lại không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi cao cấp chưa kể các tính năng an toàn phong phú và “chất” hơn.

Hyundai Custin là chiếc MPV mà người mua cảm thấy thỏa mãn khi nhận được lợi ích nhiều hơn mức giá bỏ ra để sở hữu.

Custin trang bị cửa sổ trời kép, ghế lái & ghế phụ chỉnh điện, nhớ ghế cũng được xuất hiện cho vị trí người cầm vô lăng. Hơi đáng tiếc là hệ thống điều hòa của xe là loại tự động 1 vùng, có nghĩa là việc chỉnh điều hòa sẽ phụ thuộc khá nhiều vào người lái.

Hàng ghế thứ 2 trên Hyundai Custin là điểm nhấn đáng kể, nó hoàn toàn có thể so sánh với các mẫu xe ở phân khúc cao hơn, từ SUV lẫn MPV: chỉnh điện 10 hướng (cả mẫu SUV đầu bảng của Hyundai là Palisade cũng như KIA Carnival đang chỉnh cơ), có thể ngả hẳn như ghế chuyên cơ, hệ thống sưởi/sấy độc lập. Cung cấp hệ thống tiện nghi cho hàng ghế này còn là cả hệ thống sạc điện thoại không dây (Type-C có 2 vị trí)… Khách hàng có thể đòi hỏi ghế da nappa mềm mại hay chức năng massage vài cấp độ, nhưng hãy nhớ đây là mẫu xe dưới 1 tỷ đồng, những đòi hỏi như vậy thật khó đáp ứng cho nhà sản xuất.

Do bố trí 2 ghế độc lập ở hàng 2, nên Hyundai Custin có lối đi vào hàng ghế thứ 3. Sẽ có người thích thiết kế này, cũng có người không thích do phải hy sinh thêm 1 chỗ ngồi ở hàng 2. Tuy vậy, Vvệc sở hữu kích thước tổng thế dài, chiều dài cơ sở hơn 3m giúp cả ba hàng ghế của Custin có không gian thoải mái, thậm chí là dành cho những người cao trên 1,7m. Do đó việc đánh đổi 1 ghế lấy tiện ích di chuyển theo người viết bài là xứng đáng.

Hàng ghế thứ 2 cũng được trang bị rèm che nắng để đảm bảo riêng tư hoặc đơn giản là “che nắng” ở nước có nhiều giờ nắng như Việt Nam. Xe cũng có cửa gió điều hoà cho từng vị trí ở hàng ghế này. Một hệ thống khay để đồ được gắn vào hàng ghế trước giúp các vị trí này được rảnh tay với vị trí để cốc nước, điện thoại mà không sợ rơi rớt.

Đặc biệt, hàng ghế này còn có thể điều chỉnh ở màn hình trung tâm. Hãy tưởng tượng 1 gia đình có 2 em nhỏ ngồi ghế sau và đã ngủ, ba mẹ các bé sẽ điều chỉnh tư thế ngồi của xe bằng vài thao tác đơn giản trên màn hình. Chiếc xe dành cho gia đình trên mọi hành trình chính là đây.

Cảm xúc lái cùng MPV – Tại sao không?

Thoạt tiên, việc một chiếc MPV phục vụ tối đa cho hành khách và nhàn nhạt cho tài xế là điều dễ tưởng tượng, Nhưng nhưng Hyundai Custin không hề bỏ qua cảm xúc của người cầm lái với các tính năng hỗ trợ lái phong phú và tạo ra cảm xúc khi cầm lái… Đây là điều hiếm thấy ở phân khúc MPV, đặc biệt là mức giá mà Custin đang hướng tới.

Hyundai Custin sở hữu không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi cao cấp hơn các đối thủ, chưa kể các tính năng an toàn phong phú và “chất” hơn.

Custin được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng, hộp số tự động 8 cấp điều khiển bằng nút bấm đi kèm với nhiều chế độ lái tiện dụng. Để bổ trợ cho chiếc xe dài gần 5m lăn bánh trên đường, hãng cũng hào phóng trang bị hệ thống hỗ trợ lái chủ động Hyundai Smart Sense (với đầy đủ các tính năng đèn pha thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình thông minh, cảnh báo/hỗ trợ phanh khẩn cấp…).

Người lái cũng được Custin chiều chuộng với ghế lái chỉnh điện 10 hướng đi kèm tính năng nhớ vị trí – cựu hữu dụng trong những tình huống vận hành khác nhau. Cụm ghế lái này còn được hỗ trợ khả năng thông gió và sưởi – một tính năng thực sự hữu dụng, đặc biệt ở những địa phương có mùa lạnh;.

Chưa kể, một danh sách hàng loạt các tính năng khác có thể khiến bất cứ ai cầm lái chiếc Custin cũng đều cảm thấy tự hào; phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động, camera 360 hỗ trợ quan sát cả hai bên và đặc biệt là phía trước – nơi bị mũi xe làm khuất tầm nhìn.

Hơi đáng tiếc khi Custin có thể đóng mở cửa trượt trên chìa khóa nhưng lại thiếu mất khởi động từ xa. Điều này sẽ hơi khó chịu cho gia đình nếu để xe ở ngoài trời nắng lâu vào mùa hè.

Hyundai Custin: Động cơ 1.5 T hay 2.0T là đủ?

Hyundai Thành Công trang bị cho Custin tại Việt Nam hai lựa chọn động cơ; đầu tiên là động cơ 2.0L Turbo GDi (mã hiệu G4NN), cho công suất tối đa 236 mã lực và momen xoắn cực đại 353 Nm tại 1.500 - 4.000 vòng/phút, tiếp theo đó là động cơ 1.5L Turbo-GDi Gamma II (mã hiệu G4FS), cho công suất tối đa 170 mã lực và momen xoắn cực đại 253Nm tại 1.500 - 4.000 vòng/phút. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước.

Với công suất 170 mã lực, phiên bản 1.5 Turbo khá vừa vặn cho vận hành, cũng như giảm chi phí tài chính ban đầu cho chủ nhân. Còn nếu năng lực tài chính của bạn thỏa mái, thì phiên bản 2.0T với đầy đủ bộ an toàn chủ động cùng động cơ mạnh sẽ khiến bạn hài lòng.

Bản thử nghiệm Hyundai Custin 2.0L T-GDI mang lại khả năng bứt tốc khá ấn tượng, đặc biệt ở chế độ Sport, tuy nhiên một điều đáng lưu ý là bộ lốp do Nexen cung cấp được coi là sự cân đối giữa giá thành và tiện ích, sẽ không có độ bám đường phù hợp với trọng lượng và sức mạnh hơn 230 mã lực này; có hiện tượng trượt khi vào cua, độ ồn lớn…Với tôi, bộ lốp này dường như quá sức khi phải gánh khối lượng gần 2 tấn cùng momen xoắn đến 353 Nm của xe.

Khi đi lên cao tốc, nếu bạn mong chờ một cú đạp ga mạnh mẽ dính lưng đến từ khối động cơ 2.0T của Custin, bạn sẽ thất vọng. Nhưng nên nhớ, đây là chiếc MPV chứ không phải sedan hay SUV thể thao, do đó, Custin có một phong cách tăng tốc rất nhàn nhã với đà tịnh tiến mượt mà chứ không giật cục. Việc này giúp cho hành khách trên xe tránh khỏi việc sốc khi bị gia tốc đột ngột. Nói cách khác, người ngồi trên xe vẫn ngủ ngon lành.

Một điểm yếu nữa của Custin là hệ thống treo thanh xoắn phía sau, dù được nâng cấp đến 4 cầu chịu lực nhưng đặc trưng cố hữu của hệ treo này khiến xe không thực sự mềm mại uyển chuyển khi đi đường có cua hay qua gờ giảm tốc, đặc biệt là người ngồi hàng ghế thứ 3 sẽ cảm nhận được rõ nhất. Nếu như đây là hệ thống treo đa điểm, thực sự Custin là chiếc MPV bất khả chiến bại. Tuy nhiên, nên nhớ, đây là chiếc xe dưới 1 tỷ đồng.

Có thể nói, với mức giá hiện tại, Custin đã nhắm cho mình một phân khúc khách hàng riêng, đặc thù khi có thể dung hòa giữa nhu cầu cá nhân, gia đình với dịch vụ vận chuyển hoặc xe phục vụ công ty. Với thiết kế hiện đại, Custin không dễ bị nhầm là xe dịch vụ truyền thống như Innova, đủ để chủ xe cầm lái chở gia đình vào resort mà không bị nhân viên lễ tân nhầm là tài xế xe dịch vụ. Có lẽ bởi vậy, hơn 1.500 xe Custin được bán ra trong 3 tháng cuối năm 2023 chính là số khách hàng đã được Custin thuyết phục.