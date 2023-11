Hyundai Custin giảm tiền mặt tới 25 triệu tại đại lý, "đè" Toyota Innova Cross

Hyundai Custin tại Việt Nam là mẫu MPV hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 9 năm nay. Tại Việt Nam, mẫu xe này có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp với giá bán lần lượt 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng. Vào thời điểm hiện tại, mẫu MPV này đang được một số đại lý chạy chương trình ưu đãi. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang rao bán Hyundai Custin bản đặc biệt với giá chỉ 91x triệu đồng, tức là giảm ít nhất 26 triệu đồng so với mức khuyến nghị của nhà sản xuất. Trong khi đó, một đại lý khác tại khu vực tỉnh Bắc Giang giảm giá xe Hyundai Custin chỉ còn 832 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn và 927 triệu đồng ở bản Đặc biệt. So với mức khuyến nghị của nhà sản xuất, 2 bản này rẻ hơn 18 triệu đồng. Ngoài ưu đãi tiền mặt tại đại lý, Hyundai Custin còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chương trình của Nhà nước dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền ít nhất là từ 43 - 50 triệu đồng khi làm thủ tục ra biển cho xe, tùy theo phiên bản. Vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, bản Cao cấp của mẫu xe này từng bị bán kênh giá khoảng 30 triệu đồng tại một số đại lý. Tương tự như vậy, đối thủ trực tiếp của Hyundai Custin là Toyota Innova Cross cũng bị "bán bia kèm lạc" khoảng 40 - 50 triệu đồng tại đại lý. Việc Hyundai Custin giảm giá tiền mặt tại đại lý sẽ tăng thêm áp lực cho mẫu MPV nhà Toyota. Trong tháng 10/2023 vừa qua, Hyundai Custin đã mang về doanh số 324 xe, gấp đôi Toyota Innova Cross (143 xe). So với đối thủ Toyota Innova Cross, Hyundai Custin có những lợi thế lớn về mặt kích thước và trang bị. Được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh, Custin dùng nền tảng khung gầm N3-Platform tương tự 2 người anh em Santa Fe cũng như Tucson. Do đó, mẫu MPV này được thiết kế theo phong cách giống Tucson và Creta, đặc biệt là khu vực đầu xe. Xe được trang bị lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED định vị ban ngày ẩn, đèn pha LED, vành 17 - 18 inch, đèn hậu LED với thiết kế xuyên suốt, cửa lùa và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong Hyundai Custin là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 ghế thương gia ở giữa. Hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát trong khi 2 ghế giữa có thể ngả tối đa 135 độ. Ngoài ra, 2 ghế thương gia này còn có tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Những trang bị đáng chú ý khác của Hyundai Custin gồm có vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống dẫn đường phát triển dành riêng cho Việt Nam Hệ thống âm thanh 6 loa, nút bấm chuyển số Shift by Wire, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, cửa sổ trời kép, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Custin ở Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L Turbo GDi, cho công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Thứ hai là động cơ 1.5L Turbo GDi, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ như 6 túi khí, camera toàn cảnh 360, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA, đèn pha tự động thích ứng AHB Cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn đường LFA, phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control và cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Video: Hyundai Custin bản giữa, máy 1.5T bị cắt những gì?

Hyundai Custin tại Việt Nam là mẫu MPV hoàn toàn mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 9 năm nay. Tại Việt Nam, mẫu xe này có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp với giá bán lần lượt 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng. Vào thời điểm hiện tại, mẫu MPV này đang được một số đại lý chạy chương trình ưu đãi. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang rao bán Hyundai Custin bản đặc biệt với giá chỉ 91x triệu đồng, tức là giảm ít nhất 26 triệu đồng so với mức khuyến nghị của nhà sản xuất. Trong khi đó, một đại lý khác tại khu vực tỉnh Bắc Giang giảm giá xe Hyundai Custin chỉ còn 832 triệu đồng ở bản Tiêu chuẩn và 927 triệu đồng ở bản Đặc biệt. So với mức khuyến nghị của nhà sản xuất, 2 bản này rẻ hơn 18 triệu đồng. Ngoài ưu đãi tiền mặt tại đại lý, Hyundai Custin còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo chương trình của Nhà nước dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền ít nhất là từ 43 - 50 triệu đồng khi làm thủ tục ra biển cho xe, tùy theo phiên bản. Vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, bản Cao cấp của mẫu xe này từng bị bán kênh giá khoảng 30 triệu đồng tại một số đại lý. Tương tự như vậy, đối thủ trực tiếp của Hyundai Custin là Toyota Innova Cross cũng bị "bán bia kèm lạc" khoảng 40 - 50 triệu đồng tại đại lý. Việc Hyundai Custin giảm giá tiền mặt tại đại lý sẽ tăng thêm áp lực cho mẫu MPV nhà Toyota. Trong tháng 10/2023 vừa qua, Hyundai Custin đã mang về doanh số 324 xe, gấp đôi Toyota Innova Cross (143 xe). So với đối thủ Toyota Innova Cross, Hyundai Custin có những lợi thế lớn về mặt kích thước và trang bị. Được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh, Custin dùng nền tảng khung gầm N3-Platform tương tự 2 người anh em Santa Fe cũng như Tucson. Do đó, mẫu MPV này được thiết kế theo phong cách giống Tucson và Creta, đặc biệt là khu vực đầu xe. Xe được trang bị lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED định vị ban ngày ẩn, đèn pha LED, vành 17 - 18 inch, đèn hậu LED với thiết kế xuyên suốt, cửa lùa và cửa cốp chỉnh điện. Bên trong Hyundai Custin là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 ghế thương gia ở giữa. Hàng ghế trước có đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát trong khi 2 ghế giữa có thể ngả tối đa 135 độ. Ngoài ra, 2 ghế thương gia này còn có tính năng chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, sạc điện thoại không dây và bàn làm việc. Những trang bị đáng chú ý khác của Hyundai Custin gồm có vô lăng tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, hệ thống dẫn đường phát triển dành riêng cho Việt Nam Hệ thống âm thanh 6 loa, nút bấm chuyển số Shift by Wire, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, cửa sổ trời kép, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Custin ở Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L Turbo GDi, cho công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Thứ hai là động cơ 1.5L Turbo GDi, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ như 6 túi khí, camera toàn cảnh 360, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA, đèn pha tự động thích ứng AHB Cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn đường LFA, phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control và cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Video: Hyundai Custin bản giữa, máy 1.5T bị cắt những gì?