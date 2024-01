Mitsubishi Triton 2024 từ 495 triệu đồng tại Philippines, chờ về Việt Nam

Mới đây, Mitsubishi Motors Philippines vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe Triton đến với người dùng Philippines. Mitsubishi Triton 2024 mới được phân phối với 7 phiên bản, giá bán dao động từ 1.134.000 - 1.909.000 PHP (tương đương 495 - 834 triệu đồng). So với thế hệ trước, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 có chiều dài tăng từ 5.265 đến 5.360 mm và chiều rộng từ 1.865 đến 1.930 mm, cùng chiều cao dao động từ 1.775 đến 1.815 mm. Điểm đáng chú ý là chiều dài cơ sở đã được mở rộng đến 3.130 mm, tạo không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn. Khoảng sáng gầm xe cũng được cải thiện, từ 203 mm đối với biến thể cơ sở lên đến 222 mm cho các biến thể khác. Mitsubishi Triton 2024 được áp dụng khái niệm thiết kế mới "Beast Mode", mang lại vẻ ngoài hầm hố và mạnh mẽ hơn cho chiếc bán tải.Hai cụm đèn pha LED projector và dải LED định vị là những điểm nhấn đáng chú ý cho thấy sự phát triển của ngôn ngữ Dynamic Shield. Trong khi tổng thể xe Mitsubishi Triton 2024 vuông vức hơn trước. Đáng chú ý, phiên bản Athlete cao cấp nhất trông vô cùng nổi bật với những họa tiết màu cam độc đáo. Nội thất của Triton 2024 được đánh giá cao với thiết kế táo bạo và hiện đại. Biến thể Athlete nổi bật với những họa tiết màu cam trên ghế da và các đường chỉ khâu, tạo nên sự đồng điệu với màu sắc nội thất chủ đạo là màu đen. Mitsubishi Triton 2024 còn được trang bị cụm đồng hồ 7 inch và màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, cùng camera 360 độ cho khả năng quan sát tốt hơn. Mitsubishi Triton 2024 cung cấp hai lựa chọn động cơ diesel tăng áp, với phiên bản turbo đơn có công suất 183 PS và mô-men xoắn 430 Nm, trong khi phiên bản biturbo cho công suất 204 PS và mô-men xoắn 470 Nm. Khách hàng còn có thể chọn giữa hộp số tự động 6 cấp và hộp số sàn. Đặc biệt, biến thể Athlete được trang bị 7 chế độ lái và hệ thống 4WD Super Select II. Triton 2024 được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn gồm phanh ABS, EBD, hệ thống hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo và ổn định chủ động Mitsubishi (M-ASTC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và nhiều tính năng khác. Biến thể Athlete còn có thêm các tính năng an toàn nâng cao như hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khẩn cấp khi đạp nhầm chân ga và cảnh báo điểm mù... Dự đoán, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 sẽ về Việt Nam trong năm nay. Video: Mitsubishi Triton 2024 ra mắt thị trường Đông Nam Á.

