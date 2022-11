Hyundai Creta tại Việt Nam giảm 35 triệu đồng, quyết “đua top” cuối năm

Hyundai Creta 2022 mới được TC Motor điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất nhiều nhất tới 20 triệu đồng ở cuối tháng 10 vừa qua nhưng ở thời điểm hiện tại lại có khuyến mãi giảm giá khá sâu tại đại lý. Việc đại lý giảm giá Hyundai Creta 2022 cũng là điều dễ hiểu bởi dù sao hiện tại đang là dịp mua sắm cuối năm cận Tết Nguyên Đán, chỉ cần nguồn cung đủ đầy là đại lý sẵn sàng áp khuyến mãi để thu hút sự quan tâm của người dùng. Cụ thể, một đại lý tại Hà Nội đang bán Hyundai Creta 2022 giảm giá cao nhất tới 35 triệu đồng cho bản Cao cấp và 15 triệu đồng cho bản Đặc biệt còn bản Tiêu chuẩn được giảm 20 triệu, đưa giá bán thực tế của 2 phiên bản này hạ xuống còn 705 triệu, 675 triệu và 620 triệu đồng. Trong 3 phiên bản này, Hyunbdai Creta bản Cao cấp tương đối kén khách do người dùng chủ yếu săn đón bản Đặc biệt nên cũng lý giải sự khác biệt về mức giảm giá. Ở một số đại lý khác, Hyundai Creta cũng được áp dụng mức giảm giá gần tương tự, không có quá nhiều chênh lệch, có nơi còn tặng thêm gói phụ kiện chính hãng. Hyundai Creta bản Đặc biệt được nhiều khách Việt ưa chuộng do sở hữu mức giá chưa tới 700 triệu đồng nhưng lại không có chênh lệch quá nhiều về trang bị so với bản Cao cấp. Khác biệt chính giữa 2 phiên bản này chủ yếu là gói công nghệ Smart Sense còn nhìn từ bên ngoài, bản Đặc biệt không khác gì bản Cao cấp. Phiên bản Hyundai Creta 2022 Đặc biệt này vẫn được trang bị đèn LED, mâm hợp kim 17 inch thiết kế thể thao, nội thất bên trong được bọc da, bảng đồng hồ sau vô lăng là loại analog kết hợp LCD 3,5 inch (trên bản cao cấp là Full Digital 10,25 inch),... Ngoài ra, màn hình giải trí trung tâm sở hữu kích cỡ 10,25 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống loa Bose. Các tiện nghi trên bản Đặc biệt của Creta gồm điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, đề nổ nút bấm và ga tự động. Hyundai Creta tại Việt Nam chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng SmartStream, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trang bị hộp số đều là loại vô cấp CVT, kèm hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Creta 2022 là mẫu xe thay thế Kona ở phân khúc crossover hạng B tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe đã nhanh chóng được đón nhận với lượng đơn đặt hàng cao, trong khi do tình trạng thiếu chip bán dẫn nên nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Trước đây sau khi ra mắt, do tình trạng khan hàng nên giá bán thực tế của Hyundai Creta tại Việt Nam chưa bao giờ giữ được ở mức đề xuất mà thường cao hơn, do nhu cầu của người tiêu dùng muốn sở hữu sớm. Trong nhiều tháng vừa qua, mẫu B-CUV trở thành chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc dù chỉ ra mắt cách đây không lâu. Việc điều chỉnh giá khiến nhiều người lo ngại Creta sẽ "hụt hơi" trong thời gian tới. Tuy nhiên, với ưu đãi lần này, Creta chắc chắn sẽ là cái tên thu hút khách hàng Việt dịp cuối năm. Video: Trải nghiệm mẫu xe Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam.

Hyundai Creta 2022 mới được TC Motor điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất nhiều nhất tới 20 triệu đồng ở cuối tháng 10 vừa qua nhưng ở thời điểm hiện tại lại có khuyến mãi giảm giá khá sâu tại đại lý. Việc đại lý giảm giá Hyundai Creta 2022 cũng là điều dễ hiểu bởi dù sao hiện tại đang là dịp mua sắm cuối năm cận Tết Nguyên Đán, chỉ cần nguồn cung đủ đầy là đại lý sẵn sàng áp khuyến mãi để thu hút sự quan tâm của người dùng. Cụ thể, một đại lý tại Hà Nội đang bán Hyundai Creta 2022 giảm giá cao nhất tới 35 triệu đồng cho bản Cao cấp và 15 triệu đồng cho bản Đặc biệt còn bản Tiêu chuẩn được giảm 20 triệu, đưa giá bán thực tế của 2 phiên bản này hạ xuống còn 705 triệu, 675 triệu và 620 triệu đồng. Trong 3 phiên bản này, Hyunbdai Creta bản Cao cấp tương đối kén khách do người dùng chủ yếu săn đón bản Đặc biệt nên cũng lý giải sự khác biệt về mức giảm giá. Ở một số đại lý khác, Hyundai Creta cũng được áp dụng mức giảm giá gần tương tự, không có quá nhiều chênh lệch, có nơi còn tặng thêm gói phụ kiện chính hãng. Hyundai Creta bản Đặc biệt được nhiều khách Việt ưa chuộng do sở hữu mức giá chưa tới 700 triệu đồng nhưng lại không có chênh lệch quá nhiều về trang bị so với bản Cao cấp. Khác biệt chính giữa 2 phiên bản này chủ yếu là gói công nghệ Smart Sense còn nhìn từ bên ngoài, bản Đặc biệt không khác gì bản Cao cấp. Phiên bản Hyundai Creta 2022 Đặc biệt này vẫn được trang bị đèn LED, mâm hợp kim 17 inch thiết kế thể thao, nội thất bên trong được bọc da, bảng đồng hồ sau vô lăng là loại analog kết hợp LCD 3,5 inch (trên bản cao cấp là Full Digital 10,25 inch),... Ngoài ra, màn hình giải trí trung tâm sở hữu kích cỡ 10,25 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống loa Bose. Các tiện nghi trên bản Đặc biệt của Creta gồm điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, đề nổ nút bấm và ga tự động. Hyundai Creta tại Việt Nam chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy xăng SmartStream, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trang bị hộp số đều là loại vô cấp CVT, kèm hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Creta 2022 là mẫu xe thay thế Kona ở phân khúc crossover hạng B tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe đã nhanh chóng được đón nhận với lượng đơn đặt hàng cao, trong khi do tình trạng thiếu chip bán dẫn nên nguồn cung chưa đáp ứng đủ. Trước đây sau khi ra mắt, do tình trạng khan hàng nên giá bán thực tế của Hyundai Creta tại Việt Nam chưa bao giờ giữ được ở mức đề xuất mà thường cao hơn, do nhu cầu của người tiêu dùng muốn sở hữu sớm. Trong nhiều tháng vừa qua, mẫu B-CUV trở thành chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc dù chỉ ra mắt cách đây không lâu. Việc điều chỉnh giá khiến nhiều người lo ngại Creta sẽ "hụt hơi" trong thời gian tới. Tuy nhiên, với ưu đãi lần này, Creta chắc chắn sẽ là cái tên thu hút khách hàng Việt dịp cuối năm. Video: Trải nghiệm mẫu xe Hyundai Creta 2022 tại Việt Nam.