Hyundai Casper từ 269 triệu đồng, rẻ hơn VinFast Fadil Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 9/2021, Hyundai đã chính thức vén màn mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới mang tên Casper. Đến nay, hãng đã bắt đầu mở cọc dành cho Hyundai Casper 2022 mới ở thị trường quê nhà Hàn Quốc. Hãng Hyundai đã xây dựng một trang web riêng để khách hàng Hàn Quốc muốn mua mẫu SUV hạng A này có thể truy cập để đặt cọc. Như thông tin đã đưa, Hyundai Casper hoàn toàn mới là mẫu SUV hạng A được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ K1 dùng chung với Hyundai Grand i10. Xe sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.595 mm, chiều rộng 1.595 mm, chiều cao 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm. Do đó, đây là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai hiện nay. Bên ngoài, mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Casper sở hữu thiết kế nhỏ xinh với lưới tản nhiệt hình học sơn màu bạc, đèn báo rẽ nằm bên trên đèn pha, đèn pha nằm trong hốc hình tròn, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày và tấm ốp gầm giả màu bạc khá rộng. Bên sườn, SUV cỡ A - Hyundai Casper 2022 đi kèm gầm cao, chắn bùn khá lớn, baga nóc và tay nắm cửa sau được đặt trên cột C. Trong khi đó, ở đằng sau xe xuất hiện cửa cốp rộng, đèn hậu với tạo hình dạng hình học giống lưới tản nhiệt và đèn báo rẽ hình tròn khá lớn trên cản sau. Riêng phiên bản Hyundai Casper 2022 Active lại được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, có thêm 2 hốc gió hình tròn, tấm ốp gầm với thiết kế giả bộ khuếch tán gió phía sau và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Bên trong Hyundai Casper 2022 là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi. Tuy nhiên, ghế sau của xe có thể dịch lên phía trước hoặc phía sau trong khoảng cách 160 mm và ngả 39 độ. Khoang hành lý của xe có thể tích 301 lít nếu hàng ghế sau dịch lên phía trước. Khi 2 ghế bên phải gập xuống, người dùng có thể chở đồ dài 2.059 mm. Về trang bị tiện nghi, Hyundai Casper 2022 ở thị trường Hàn Quốc có hệ thống thông tin giải trí đi kèm tính năng thanh toán không tiền mặt Hyundai CarPay mới. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cho phép người lái chỉnh điều hòa mà không cần dùng tay, và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Casper 2022 là 2 tùy chọn động cơ xăng 3 xi-lanh. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L. tạo ra công suất tối đa 75 mã lực. Thứ hai là động cơ tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 99 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Trong đó, động cơ tăng áp chỉ dành riêng cho phiên bản Active. Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm cho hành khách ngồi trên ghế phụ lái, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và hỗ trợ đèn pha. Trong khi đó, từ bản Modern trở lên... Hyundai Casper 2022 sẽ có thêm gói công nghệ an toàn SmartSense tùy chọn, bổ sung tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước khi sang đường, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Theo đó, Hyundai Casper 2022 ở thị trường Hàn Quốc được chia thành 6 bản trang bị. Đầu tiên là 3 bản Smart, Modern và Inspiration dùng động cơ hút khí tự nhiên với giá bán dao động từ 13,85 - 18,7 triệu Won (khoảng 269 - 363 triệu đồng). Trong khi đó, giá bán của 3 bản Active dùng động cơ tăng áp sẽ dao động từ 14,8 - 19,6 triệu Won (288 - 381 triệu đồng). Hyundai Casper 2022 sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Hàn Quốc vào ngày 29/9 tới. Như vậy, giá xe Hyundai Casper 2022 ở Hàn Quốc rẻ hơn cả những mẫu xe hạng A tại Việt Nam như VinFast Fadil hay Honda Brio. Tuy nhiên giá xe bị đánh giá khá cao vì chi phí nhân công tại liên doanh Gwangju Global Motors cao hơn những nơi khác ở Hàn Quốc. Video: Chi tiết mẫu xe SUV cỡ A - Hyundai Casper 2022 mới.

