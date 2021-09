Hyundai Casper 2022 giá rẻ - chiếc SUV hạng A cho đô thị

Sau những thông tin đồn đoán, cuối cùng thì mẫu SUV hạng A - Hyundai Casper 2022 mới đã bất ngờ lộ diện sớm hơn dự kiến. Hãng Hyundai hiện đã lên kế hoạch bán Casper 2022 ra thị trường trước khi năm nay kết thúc. Đồng thời, hãng xe Hàn Quốc cũng đã tung ra trang web riêng cho khách hàng muốn mặt mua mẫu SUV hạng A này. Hyundai Casper hoàn toàn mới ban đầu được gọi bằng tên mã là AX-1. Xe xuất hiện trên đường thử vào tháng 2 đầu năm nay và 3 tháng sau được hé lộ qua hình ảnh teaser. Nhiều người tưởng rằng tên của mẫu SUV cỡ nhỏ này bắt nguồn từ nhân vật chú ma bé nhỏ Casper trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Tuy nhiên, hóa ra, mẫu xe này lại được đặt tên theo kỹ thuật lật ván trượt nổi tiếng do Bobby “Casper” Boyden sáng tạo ra vào thập niên '70. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, Hyundai Casper 2022 giá rẻ sở hữu chiều dài 3.595 mm, chiều rộng 1.595 mm, chiều cao 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm. Với kích thước này, Casper 2022 chính là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai hiện nay. So với đàn anh Hyundai Venue 2021 mới vốn có chiều dài 4.036 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.565 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm, Casper 2022 nhỏ hơn đáng kể. Hyundai Casper 2022 vốn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ K1 chung với Grand i10. Do đó, đây còn được coi là phiên bản SUV của Hyundai Grand i10. Đúng như hình ảnh trên đường thử và hình ảnh teaser do hãng Hyundai tung ra, Casper 2022 được trang bị LED hình tròn khá lớn, nằm hai bên lưới tản nhiệt. Ở bản tiêu chuẩn, Hyundai Casper 2022 sẽ dùng lưới tản nhiệt hình học sơn màu bạc. Trong khi đó, bản Active của xe lại được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, có thêm 2 hốc gió hình tròn để tăng hiệu suất làm mát cho động cơ. Đây cũng là dấu hiệu ám chỉ việc Hyundai Casper 2022 bản Active được trang bị động cơ tăng áp. Đằng sau Hyundai Casper 2022 xuất hiện cụm đèn hậu hình học, tích hợp vào kính. Trong khi đó, đèn phản quang của xe được thiết kế tròn trịa, tạo sự tương đồng với đầu xe. Để ra dáng một mẫu SUV, Hyundai Casper 2022 được trang bị tấm ốp gầm giả bên dưới đầu xe và đuôi xe. Thêm vào đó là nẹp bằng nhựa bao quanh thân xe, nắp ca-pô dập gân thể thao, chắn bùn vuông vức, baga nóc và gầm khá cao. Nhìn chung, tỷ lệ kích thước, cột A màu đen và kính cửa sổ bên sườn của Hyundai Casper 2022 đều khá giống với đối thủ trực tiếp Suzuki Ignis. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Casper 2022 được trang bị 2 tùy chọn động cơ xăng 3 xi-lanh. Thứ nhất là động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L. tạo ra công suất tối đa 75 mã lực. Thứ hai là động cơ tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 99 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Dự kiến, ngoài Hàn Quốc, Hyundai Casper 2022 còn được bán ở thị trường Ấn Độ với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực. Đó là chưa kể đến việc Hyundai Casper 2022 sẽ có thêm cả phiên bản chạy điện vào giữa năm 2023. Theo tin đồn, Casper 2022 sẽ bắt đầu được sản xuất tại Hàn Quốc vào ngày 15/9 tới đây. Hiện giá xe Hyundai Casper 2022 (phiên bản SUV của Hyundai Grand i10) vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Lộ diện SUV cỡ A - Hyundai Casper 2022 mới.

