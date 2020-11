Hyundai bị phạt 54 triệu USD vì lỗi động cơ Sonata và SantaFe

Sẽ có khoảng gần 1,5 triệu xe Hyundai và Kia triệu hồi tại Mỹ, Canada và Hàn Quốc. Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất trong năm đó, con số cụ thể là 1,19 triệu chiếc ở Mỹ, hơn 114.000 xe tại Canada và phần còn lại ở thị trường nội địa.

Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi quy mô này bắt nguồn từ một số lỗi gia công trong quá trình sản xuất có thể khiến ổ trục động cơ bị mài mòn nhanh chóng, theo mô tả của Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA). Tập đoàn ôtô Hàn Quốc mới đây đã phải triệu hồi gần 1,5 triệu xe Hyundai và Kia.

Các loại xe bị ảnh hưởng bao gồm Hyundai Sonata 2011-2014 và SantaFe Sport 2013-2014, cùng với một vài mẫu xe Kia khác như Optima, Sorento và Sportage.

Chương trình triệu hồi xe Kia và Hyundai này đã hoàn thành, tuy nhiên thương hiệu ôtô Hàn Quốc vừa phải trả thêm khoản phạt 54 triệu USD. Bên cạnh đó, Hyundai còn phải đầu tư 40 triệu USD để cải thiện các quy trình hoạt động an toàn.

Cụ thể, số tiền 40 triệu USD sẽ được dùng để tiến hành xây dựng một phòng thí nghiệm kiểm tra và thử nghiệm tính an toàn ôtô ở Mỹ, đồng thời triển khai các hệ thống phần mềm mô phỏng mới để phân tích dữ liệu an toàn tốt hơn và xác định các vấn đề an toàn tiềm ẩn.

Hyundai và Kia vừa tiến hành một đợt triệu hồi lớn khác tại Bắc Mỹ cũng liên quan đến Sonata, Santa Fe, Sorento hay Optima thuộc đời 2013-2015.

Vấn đề được xác định là rò rỉ dầu phanh trong bộ điều khiển thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh và có thể dẫn đến cháy động cơ. Con số xe liên quan là khoảng 591.000 chiếc.