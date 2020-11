"Soi" Infiniti G35 Coupe 2003 cũ độ bộ siêu nạp Vortech V-3

Thoạt nhìn, chiếc Infiniti G35 Coupe đời cũ này “tưởng như” chỉ được nâng cấp nhẹ với một số chi tiết ngoại thất như phần mâm xe, các phần líp ốp thân xe. Tuy nhiên, nếu đi vào “soi” chi tiết, ta có thể nhận thấy những chi tiết độ được lắp đặt tinh tế, có chọn lọc một cách kỹ càng cẩn thận, từ đó cho ra đời một bản độ “nhẹ nhàng”, không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ để đem lại một diện mạo cũng như sức mạnh ấn tượng cho chủ sở hữu. Chiếc xe Infiniti G35 độ Vortech V-3 này cũng được xây dựng trên tiêu chí của chủ xe về một chiếc G35 có ngoại hình “nguyên bản nhất có thể” và việc nâng cấp sẽ được tập trung vào máy móc, khoang nội thất và khoang hành lý phía sau. Trước đây, vợ của chủ sở hữu của chiếc G35 đã từng sử dụng một chiếc Honda Integra GS-R. Tuy nhiên, sau khi chiếc xe của vợ anh bị đánh cắp và bị “mổ xẻ” bán phụ tùng, vợ anh đã quyết định mua một chiếc Infiniti G35 Coupe nhằm để thay thế và sử dụng trong việc đi lại hàng ngày. Anh bắt đầu với việc mua những bộ phận, phụ tùng nhằm nâng cấp nhẹ cho chiếc xe của cô và anh dần thấy chiếc xe đẹp hơn nên chính vì thế mà anh đã quyết định tìm cho mình một chiếc G35 Coupe nhằm tạo nên một phiên bản độ theo sở thích cá nhân. Do đã quen với việc “độ” chiếc Infiniti G35 Coupe của vợ mình, anh đã bắt đầu tìm kiếm một chiếc G35 Coupe. Sau vài tháng kiếm tìm một cách kỹ lưỡng, cuối cùng anh cũng tìm thấy cho mình chiếc xe ưng ý. Vào một ngày đầu năm 2010, anh đã tình cờ bắt gặp chiếc G35 Coupe màu đỏ tươi đời 2003 và quyết định “tậu” chiếc xe này. Đây là một chiếc xe được chăm sóc rất cẩn thận và được bảo dưỡng định kì và mới chỉ vận hành rất ít. Sau khoảng 1 tháng từ khi mua chiếc xe, chủ sở hữu đã đưa chiếc xe tới Grand Collision để lắp đặt, trang bị líp ốp hông được đúc tại chỗ cùng phần cánh lướt gió nhỏ phía sau được sơn cùng màu với xe. Cùng với lúc đó, anh cũng đã liên hệ Outcast Garage để mua cho chiếc xe phần cản trước độ đến từ thương hiệu Kuruma và chuyển ngay chi tiết này đến Grand Collision để có thể sơn và lắp đặt lên chiếc G35. Phần cản độ này được thiết kế lại với các hốc gió lớn thay cho thiết kế cản trước nguyên bản của Infiniti G35 Coupe. Chiếc xe được nâng cấp với bộ mâm 5 chấu màu bạc bóng được thiết kế sâu, đi kèm với đó là hệ thống phuộc nâng hạ giúp chiếc xe có thể hạ gầm tới sát đất, thêm vào đó là hệ thống xả độ giúp đem lại cho chiếc xe tiếng âm thanh hầm hố, thể thao. Sau khi chiếc xe được đưa tới trưng bày tại sự kiện Wekfest San Francisco, chủ sở hữu đã có nguồn cảm hứng để có thể thực hiện việc nâng cấp động cơ của chiếc xe nhằm cải thiện hiệu suất cho chiếc G35 Coupe đầy ấn tượng này. Chủ sở hữu đã tìm đến anh Randy Riggs – một chuyên gia về nâng cấp động cơ những chiếc Infiniti G35 và họ cũng đã lên kế hoạch đã được đề ra để cùng chế tạo lại hoàn toàn khoang động cơ với tiêu chí loại bỏ đi tất cả những bộ phận kém hiệu quả, thay vào đó là những bộ phận nhằm cải thiện sức mạnh của động cơ. Ngoài ra, họ còn đánh bóng một số bộ phận của động cơ để tạo ra sự tương phản với màu sơn đỏ đậm của động cơ chính. Riggs và cựu nhân viên Super Street Marcus Cooke đã quyết định nâng cấp cho chiếc xe bộ siêu nạp Vortech V3. Ngoài ra, xe đã được trang bị hệ thống nhiên liệu mới và trang bị ống nạp titan RK. Phần động cơ của xe còn được nâng cấp với bộ làm mát khí nạp Spearco, ống xả Cerakote Tanabe, ống thử cộng hưởng Fast Intentions, ống dẫn nhiên liệu CJM; Bosch EV14 kim phun 1.000cc, bộ bơm nhiên liệu Aeromotive, APS Tall Boy, bộ làm mát dầu Earl’s, bộ ly hợp JWT,… Khoang nội thất của chiếc xe đem lại cảm giác thể thao hơn đáng kể cho người cầm lái. Các chi tiết ốp nội thất, một số nút bấm cũng như tay nắm cửa, bảng điều khiển đã được EMM Tuning phủ carbon cùng phần vô lăng của xe đã được bọc da Alcantara đem lại cảm giác thể thao cho người cầm lái. Chủ sở hữu đã trang bị cho chiếc xe bộ ghế đua Recaro Sport Lines được bọc lại bằng da bọc nội thất của Ferrari và da lộn Alcantara, thêm vào đó là phần chỉ khâu của Chuy’s Custom Interiors of Carson. Chiếc xe Infiniti G35 Coupe bản độ này còn được trang bị hệ thống loa nội thất ấn tượng được nâng cấp bởi Junior Ngim tại Sound Innovations với 2 loa siêu trầm năng lượng cao, các bộ phận nâng cấp như Hi-Energy 165 XL, Hi Energy Coax Pioneer NEX 4201 Double Din, hệ thống ARC XXK Amps, bộ xử lý Audison Bit 1 cùng hệ thống pin Odyssey. Video: Infiniti G35 Coupe 2003 cũ độ bộ siêu nạp cực mạnh.

