Hyundai Tucson 2024 vừa "đập hộp" đã rao bán lỗ 200 triệu đồng

Hyundai Tucson tại Việt Nam từ lâu đã khẳng định vị thế trên thị trường nhiều năm qua, xe nằm trong phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Ford Territory, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Tuy nhiên, câu chuyện về chiếc xe Hyundai Tucson 2024 thế hệ mới nhất được đề cập trong bài viết này lại khiến nhiều người bất ngờ, bởi nó còn trong tình trạng gần như mới hoàn toàn và mức giá rao bán hấp dẫn. Một chiếc Hyundai Tucson 2024 bản 2.0L máy dầu đặc biệt vừa được rao bán với mức giá 899 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 989 triệu đồng. Chiếc xe này đã ra biển số và chỉ chạy vỏn vẹn 17 km khiến mức khấu hao lên tới 211 - 231 triệu đồng tùy khu vực. Dù chưa tiết lộ rõ lý do bán lại, đây là cơ hội tốt cho những người dùng đang tìm kiếm một chiếc SUV gần như mới với giá thành tiết kiệm hơn đáng kể. Đặc biệt, xe vẫn còn nguyên lớp nilon bảo vệ trong khoang nội thất, minh chứng cho việc xe chưa được sử dụng nhiều. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Tucson 2024 tại Việt Nam có thiết kế sắc nét, nam tính hơn so với trước. Khu vực đèn pha và cản trước được tinh chỉnh, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ hơn. Bên hông mẫu xe vẫn duy trì bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 19 inch mang đến vẻ thể thao đặc trưng. Cản sau được thiết kế lại, đồng bộ hơn với phong cách tổng thể của xe. Bên trong cabin, Tucson 2024 gây ấn tượng với cụm màn hình cong tích hợp từ hai màn hình kích thước lớn. Đó là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng hiển thị đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, chiếc xe còn trang bị vô-lăng ba chấu mới, không còn logo Hyundai ở trung tâm, tạo cảm giác độc đáo và hiện đại, giống phong cách của mẫu xe điện Ioniq 5. Hyundai Tucson 2024 cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, đáp ứng đa dạng nhu cầu, bao gồm: Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Động cơ dầu 2.0L hút khí tự nhiên: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng 1.6L tăng áp: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Với mức giá 899 triệu đồng, chiếc Hyundai Tucson 2024 siêu lướt hiếm hoi không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm như mua xe mới. Đặc biệt, với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, và nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ, mẫu xe vẫn tiếp tục là lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV hạng C. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe gần như mới với giá cả phải chăng, đây chắc chắn là cơ hội không nên bỏ lỡ. Video: Đánh giá Hyundai Tucson 2024 tại Việt Nam.

Hyundai Tucson tại Việt Nam từ lâu đã khẳng định vị thế trên thị trường nhiều năm qua, xe nằm trong phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Ford Territory, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Tuy nhiên, câu chuyện về chiếc xe Hyundai Tucson 2024 thế hệ mới nhất được đề cập trong bài viết này lại khiến nhiều người bất ngờ, bởi nó còn trong tình trạng gần như mới hoàn toàn và mức giá rao bán hấp dẫn. Một chiếc Hyundai Tucson 2024 bản 2.0L máy dầu đặc biệt vừa được rao bán với mức giá 899 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 989 triệu đồng. Chiếc xe này đã ra biển số và chỉ chạy vỏn vẹn 17 km khiến mức khấu hao lên tới 211 - 231 triệu đồng tùy khu vực. Dù chưa tiết lộ rõ lý do bán lại, đây là cơ hội tốt cho những người dùng đang tìm kiếm một chiếc SUV gần như mới với giá thành tiết kiệm hơn đáng kể. Đặc biệt, xe vẫn còn nguyên lớp nilon bảo vệ trong khoang nội thất, minh chứng cho việc xe chưa được sử dụng nhiều. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Tucson 2024 tại Việt Nam có thiết kế sắc nét, nam tính hơn so với trước. Khu vực đèn pha và cản trước được tinh chỉnh, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ hơn. Bên hông mẫu xe vẫn duy trì bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 19 inch mang đến vẻ thể thao đặc trưng. Cản sau được thiết kế lại, đồng bộ hơn với phong cách tổng thể của xe. Bên trong cabin, Tucson 2024 gây ấn tượng với cụm màn hình cong tích hợp từ hai màn hình kích thước lớn. Đó là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng hiển thị đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, chiếc xe còn trang bị vô-lăng ba chấu mới, không còn logo Hyundai ở trung tâm, tạo cảm giác độc đáo và hiện đại, giống phong cách của mẫu xe điện Ioniq 5. Hyundai Tucson 2024 cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, đáp ứng đa dạng nhu cầu, bao gồm: Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Động cơ dầu 2.0L hút khí tự nhiên: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng 1.6L tăng áp: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Với mức giá 899 triệu đồng, chiếc Hyundai Tucson 2024 siêu lướt hiếm hoi không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm như mua xe mới. Đặc biệt, với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, và nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ, mẫu xe vẫn tiếp tục là lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV hạng C. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe gần như mới với giá cả phải chăng, đây chắc chắn là cơ hội không nên bỏ lỡ. Video: Đánh giá Hyundai Tucson 2024 tại Việt Nam.