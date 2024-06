Video: Hyundai Accent 2024 đạt chứng nhận 5 sao từ Global NCAP.

Bên cạnh việc được cải tiến về thiết kế, động cơ, người dùng cũng vô cùng quan tâm đến những tính năng an toàn của Hyundai Accent 2024 mới.

Để kiểm chứng mức độ an toàn, Chương trình Đánh giá Xe Mới Toàn cầu (Global NCAP) đã tiến hành hàng loạt bài kiểm tra đối với Hyundai Verna (tên gọi khác của Accent) tại Ấn Độ.

Theo đó, Hyundai Accent thế hệ mới đã xuất sắc đạt chứng nhận an toàn 5 sao - mức cao nhất theo thang đánh giá của Global NCAP. Đây cũng là lần hiếm hoi một mẫu ôtô Hyundai dành cho thị trường Ấn Độ đạt được thành tích này.

Cụ thể, ở hạng mục Bảo vệ hành khách là người trưởng thành (AOP), Hyundai Accent thử nghiệm Global NCAP được chấm 28,18/34 điểm, tương đương 82,9% tổng điểm.

Trong tình huống va chạm phía trước ở vận tốc 64 km/h, các hình nộm ghi nhận chấn thương ở vùng ngực của tài xế và đùi của cả hai người ngồi phía trước, trong khi đầu gối bị tác động bởi các kết cấu nguy hiểm phía sau bảng táp-lô.

Do đó, các bộ phận này chỉ được xếp loại "Trung bình" và "Chấp nhận được" về mức độ đảm bảo an toàn. Bù lại, phần đầu và cổ của hành khách được bảo vệ ở mức "Tốt".

Ở các bài kiểm tra va chạm ngang thân xe và va chạm với trụ cứng ở vận tốc 50 km/h và 29 km/h, Accent lại đạt được kết quả tốt với nhiều bộ phận quan trọng được bảo vệ ở mức "Chấp nhận được" hoặc "Tốt".

Ở hạng mục bảo vệ hành khách là trẻ em 18 tháng tuổi và 3 tuổi (COP), mẫu Hyundai Accent đạt số điểm tuyệt đối ở 2/3 tiêu chí là khả năng bảo vệ trẻ khi xe gặp va chạm phía trước và bên hông (24/24 điểm) và hệ thống cố định ghế trẻ em (12/12 điểm).

Các tiêu chí kiểm tra khác như khả năng bảo vệ người đi bộ hay độ hiệu quả của hệ thống cân bằng điện tử đều được Accent 2024 vượt qua dễ dàng. Kết thúc bài kiểm tra va chạm, Accent đạt được 42/49 điểm, tương đương 85,7% tổng điểm.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent 2024 được phân phối với 4 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng. Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam bị cắt bớt một số trang bị so với xe đang bán tại Ấn Độ.

Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Accent 2024 còn được trang bị hệ thống an toàn thông minh SmartSense. Hệ thống này sử dụng camera trước và chip xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn. Gói an toàn SmartSense trên All New Accent bao gồm: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù BCA; Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LFA & LDW; Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển LVDA (Leading Vehicle Departure Alert); Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA; Hệ thống đèn tự động thông minh AHB; Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SEW; Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.