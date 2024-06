Hyundai Grand i10 2024 cao nhất 460 triệu đồng tại Việt Nam?

Theo tìm hiểu, nhiều đại lý Hyundai hiện đã đăng tải thông tin thời gian ra mắt của mẫu hatchback hạng A - Grand i10 2024 tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe Hyundai Grand i10 2024 mới sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt vào ngày 15/6 tới đây. Thông tin từ đại diện Hyundai Thành Công cho biết, Hyundai Grand i10 thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 14/6 và sau đó một ngày, xe sẽ chính thức được giới thiệu tại các đại lý. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Grand i10 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều trang bị mới, tăng sức cạnh tranh cùng Toyota Wigo và Kia Morning. Trong khi đó, giá bán của Hyundai Grand i10 2024 không chênh lệch nhiều so với phiên bản hiện hành, tư vấn viên cho biết. Hyundai Grand i10 2024 có thiết kế mang hơi hướng trẻ trung hơn, điều này được thể hiện rõ ràng qua lưới tản nhiệt được mở rộng kích thước, cản trước cùng màu thân xe, đèn pha sắc sảo hơn đi kèm dải LED chạy ban ngày. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 2024 được trang bị bộ mâm xe hợp kim kích thước 15 inch, ăng-ten vây cá mập và đèn hậu LED được cải tiến. Bên cạnh đó, nội thất của Hyundai Grand i10 2024 cũng được bổ sung một số trang bị mới như: sạc điện thoại không dây, đèn pha tự động, cổng USB Type C, hệ thống kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế trẻ em ISOFIX và cảnh báo áp suất lốp. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp của Hyundai Grand i10 vẫn được giữ nguyên điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch với Apple CarPlay/Android Auto. Trang bị vận hành của Hyundai Grand i10 2024 tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ này được lắp động cơ Kappa 1,2 lít công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Cũng theo nguồn tin từ đại lý, Hyundai Grand i10 2024 sẽ giữ nguyên các phiên bản như đời cũ. Xe vẫn có 2 lựa chọn kiểu dáng là sedan và hatchback. Bản cao cấp nhất của mẫu xe hạng A này sẽ có giá khoảng 455 - 460 triệu đồng, tức là gần như không thay đổi so với trước. Hyundai Grand i10 bản cũ hiện có giá dao động từ 360 - 455 triệu đồng. Video: Đánh giá Hyundai Grand i10 thế hệ mới tại Việt Nam.

