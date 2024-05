Loạt ôtô Hyundai “hàng hot” sắp ra mắt Việt Nam nửa cuối năm 2024

Hyundai Grand i10

Trong Loạt ôtô Hyundai mới về Việt Nam năm 2024 này, Hyundai Grand i10 thế hệ mới xuất hiện đầu tiên khi loạt xe đời cũ đang được các đại lý kích cầu mua sắm nhằm mục đích giải phóng hàng tồn. Động thái này được cho là để chuẩn bị đón phiên bản nâng cấp mới về nước. Hiện bản facelift được ra mắt toàn cầu từ tháng 2/2023, bản đang bán tại nước ta đã có mặt trên thị trường được khoảng 3 năm. Hyundai Grand i10 facelift 2024 sở hữu ngoại thất có phần thể thao và hiện đại hơn. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt màu đen bóng và cản trước được mở rộng, tạo hình sắc cạnh hơn. Dải LED định vị ban ngày dạng boomerang nằm ở hốc hút gió giả, la-zăng hợp kim 15 inch mang vẻ cứng cáp. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu LED được nối liền với nhau bằng một dải phản quang thanh mảnh ôm trọn chiều ngang đuôi xe. Về nội thất, điểm mới bên trong khoang cabin của i10 2024 là màn hình LCD mới sau vô lăng và màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto cùng cổng USB-C. Xe được trang bị 4 túi khí đối với bản tiêu chuẩn và 6 túi khí đối với bản cao cấp nhất. Xe còn có phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến lùi và camera lùi sẽ tiếp tục có mặt trên các bản cao cấp. Nằm dưới nắp ca-pô của xe vẫn là khối động cơ xăng I4 1.2L có công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 114Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Dự đoán, Hyundai Grand i10 2024 về Việt Nam và ra mắt vào quý II năm nay. Hyundai Accent 2024

Hyundai Accent 2024 ra mắt toàn cầu vào hồi tháng 3/2023 tại thị trường Ấn Độ và dự kiến về Việt Nam vào ngày 30/5. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm) và chiều dài cơ sở 2.670 mm (lớn nhất trong phân khúc). Khoang chứa hành lý có dung tích 528 lít, tăng gần 50 lít so với Accent đang phân phối tại thị trường Việt Nam. So với bản tiền nhiệm, Accent mới dài hơn và rộng hơn. Thiết kế Hyundai Accent 2024 “lột xác” hoàn toàn, ngoại thất tuân theo triết lý thiết kế Sensuous Sportiness, lấy cảm hứng từ các mẫu sedan toàn cầu của Hyundai như Elantra, Sonata. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha tách rời và dải đèn LED chạy ban ngày trải dài toàn chiều rộng đầu xe. Mui xe kết hợp với những đường gân dập nổi sắc nét trên nắp ca-pô mang đến vẻ ngoài thể thao. Bên trong cabin, Hyundai Accent 2024 mang đến cảm giác cao cấp với màn hình giải trí 10,25 inch và cụm đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 10,25 inch được đặt liền nhau. Tiếp đến là vô lăng 2 chấu lần đầu xuất hiện trong phân khúc. Phanh tay điện tử cũng được trang bị trên phiên bản cao cấp thay vì phanh tay cơ. Về truyền động, Hyundai Accent 2024 được cung cấp 2 loại động cơ. Loại tiêu chuẩn là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT. Bản tăng áp 1.5L có công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp. Xe cũng sở hữu hàng loạt trang bị hỗ trợ lái xe an toàn mới nhất của Hyundai... Hyundai SantaFe 2024

Hyundai SantaFe 2024 ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2023. Xe gây ấn tượng với ngoại hình vuông vức, khác biệt hoàn toàn so với thiết kế của thế hệ cũ. SantaFe 2024 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm. Đầu xe gây ấn tượng với đèn ban ngày hình chữ H hoàn toàn mới. Tản nhiệt bên dưới cũng tạo thành hình chữ H gợi nhớ tới logo hãng. Ở thế hệ mới, logo của SantaFe không còn nằm trong lưới tản nhiệt như cũ mà đưa lên nắp ca-pô. Ngoài ra, xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền ca pô. Giao diện hình chữ H tiếp tục xuất hiện phía đuôi xe khi được tạo thành bởi hệ thống đèn hậu. Xe có hốc bánh mở rộng, thiết kế vuông vức, mang đến cái nhìn mạnh mẽ, thể thao hơn. Khoang cabin của xe được làm tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, hiện đại. Điểm nhấn ở khu vực này là cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm dạng cảm ứng có cùng kích thước 12,3 inch đặt dưới một tấm kính cong nhẹ về phía người lái. SantaFe 2024 là một trong những sản phẩm đầu tiên của Hyundai sử dụng hệ thống thông tin - giải trí mới nhất mang tên "ccNC". Hyundai SantaFe 2024 có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng Theta III với 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Hyundai Tucson

So với phiên bản tiền nhiệm, thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson 2024 có sự thay đổi nhẹ. Như khu vực đầu xe có lưới tản nhiệt Parametric được thu nhỏ lại, đi kèm cụm đèn định vị dạng cánh chim. Đồng thời, cản trước được mở rộng theo chiều ngang giúp xe trông bề thế hơn. Trong khi đó, khu vực thân xe và cụm đèn hậu của Hyundai Tucson mới gần như không thay đổi so với bản cũ. Những khách hàng ưa thích phong cách thể thao có thể lựa chọn Hyundai Tucson 2024 bản N Line với lưới tản nhiệt có logo riêng, mâm xe hợp kim 19 inch và bộ ống xả kép. Những thay đổi lớn hơn tập trung ở khu vực nội thất, nơi mà mẫu CUV này được trang bị cụm màn hình kép giống như "đàn anh" SantaFe 2024. Cần số truyền thống bị loại bỏ, thay thế bằng lẫy chuyển số đặt phía sau vô lăng. Cụm điều khiển trung tâm nằm ngay phía dưới cửa gió điều hòa. Xe có nhiều công nghệ khá thú vị như: Chế độ địa hình tự động (có chức năng xác định mặt đường trong thời gian thực và tự động chọn chế độ lái tối ưu) hay Hệ thống kiểm soát ổn định khi gió mạnh (Cross Wind Stability Control)... Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Tucson mới là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.6L có công suất tối đa 180 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 230 mã lực. Cuối cùng là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mạnh 183 mã lực.

