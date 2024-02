Hyundai Accent 2023 "đại hạ giá" chỉ còn từ 370 triệu tại Việt Nam

Cụ thể mức giá sốc được một đại lý Hyundai tại miền Bắc công bố như sau: Hyundai Accent MT 2023 bản tiêu chuẩn: 370 triệu đồng (giảm 56 triệu đồng). Accent MT : 413 triệu đồng (giảm 59 triệu đồng). Accent AT: 455 triệu đồng (giảm 46 triệu đồng). Accent AT Đặc biệt: 495 triệu đồng (giảm 47 triệu đồng) Tại một số đại lý Hyundai Accent 2023 giảm giá thấp hơn sẽ bổ sung quà tặng như phim cách nhiệt, phủ gầm, thảm sàn… Ngoài ra, một số đại lý khác áp dụng khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ. Với giá bán chạm đáy, Hyundai Accent 2023 tại Việt Nam thậm chí còn thấp hơn giá bán của nhiều dòng xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo ở hiện tại. Trong khi trang bị và vận hành của Hyundai Accent vượt trội vì thuộc phân khúc xe hạng B. Trong năm 2023, Hyundai Accent không có bất kỳ nâng cấp nào so với phiên bản nâng cấp ra mắt vào cuối năm 2020. Mẫu sedan hạng B của Hyundai vẫn sở hữu kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm). Chiều dài cơ sở 2.600 mm. Thiết kế ngoại thất Hyundai Accent 2023 vẫn khá trung tính với lưới tản nhiệt hình thang ngược kiểu mắc xích, liền kề với cụm đèn pha sắc sảo vuốt ngược ra sau dạng lưỡi liềm. Trong khi cụm đèn hậu kiểu LED 3D hiện đại. Không gian nội thất Hyundai Accent hiện đại với triết lý HMI và màn hình giải trí đặt nổi trên bảng táp lô, kích thước 8 inch và tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, đi kèm âm thanh 6 loa. Đồng hồ lái cũng nâng cấp giao diện kỹ thuật số. Nội thất các phiên bản cao cấp được bọc da, vô lăng bọc da tích hợp điều khiển đa chức năng, điều hòa tự động, cửa sổ trời, cửa gió hàng ghế sau, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, cốp sau mở điện thông minh. Ngoài ra, Hyundai Accent 2023 còn trang bị tiện ích khởi động từ xa, làm mát khoang lái trước khi lên xe. Hyundai Accent 2023 vẫn trang bị động cơ Kappa 1.4L cho công suất tối đa 100 ps (98,6 hp) và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Trang bị an toàn Hyundai Accent 2023 tương đối đầy đủ với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát thân xe (VSM), hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến lùi và 6 túi khí. Ngoài Hyundai Accent, Honda City cũng là dòng sedan hạng B đang tích cực thanh lý VIN2023 tồn kho trong tháng 2. Đây cũng là lựa chọn khá hợp lý khi những dòng xe này không khác biệt nhiều so với VIN2024, nhưng giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh. Video: Vì sao chọn Hyundai Accent chứ không phải Vios, City?

