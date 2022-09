Hồng Kỳ HQ9 2023 từ 1,19 tỷ đồng "có cửa" đấu Toyota Alphard?

Hồng Kỳ HQ9 2023 mới là mẫu MPV cỡ lớn đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 8 năm nay. Sau hơn 1 tháng, hãng Hồng Kỳ đã tung HQ9 ra thị trường Trung Quốc với 5 phiên bản và giá bán dao động từ 358.800 - 538.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,19 - 1,79 tỷ đồng). So với mức tạm tính 400.000 Nhân dân tệ ban đầu, mẫu MPV này có giá khởi điểm rẻ hơn. Là mẫu MPV cao cấp của thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi), HQ9 cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Alphard, Denza D9, Voyah Dreamer và Buick GL8 Avenir ở thị trường Trung Quốc. So với "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard, mẫu MPV này có kích thước lớn hơn khá nhiều. Cụ thể, xe có chiều dài 5.222 mm, chiều rộng 2.005 mm, chiều cao 1.892 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Bên ngoài, mẫu xe MPV Hồng Kỳ HQ9 2023 được áp dụng phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm dọc theo phong cách thác nước. Bao quanh hai bên lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm dày dặn và đèn chờ dẫn đường. Trong khi đó, ở chính giữa lưới tản nhiệt xuất hiện logo dạng dải màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô của thương hiệu Hồng Kỳ. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày... Bên dưới là đèn pha chính, được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình boomerang. Cũng như các đối thủ cùng phân khúc, Hồng Kỳ HQ9 2023 của Trung Quốc được trang bị cửa trượt chỉnh điện ở bên sườn. Tay nắm cửa của xe được thiết kế giống với logo hãng trên đầu xe trong khi cột D khá nổi bật nhờ những nẹp mạ crôm nằm ngang. Thêm vào đó là đường dập gân kéo từ đèn pha đến đèn hậu và bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Tuy có kích thước lớn nhưng mẫu MPV này lại chỉ dùng vành 17 inch hoặc 18 inch. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu với thiết kế lấy cảm hứng từ Thiên An Môn của Trung Quốc và nằm vắt ngang đuôi xe. Tương tự cản trước và sườn xe, cản sau cũng được trang trí bằng nẹp mạ crôm nhằm tạo cảm giác cao cấp cho mẫu MPV này. Bên trong HQ9 là không gian nội thất bọc da với 7 chỗ ngồi. Không có gì ngạc nhiên khi hàng ghế giữa của xe đi kèm 2 ghế thương gia, tích hợp bệ đỡ bắp chân. 2 ghế cỡ lớn này có đủ tính năng chỉnh điện 16 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage và ngả 173 độ. Bệ tì tay của xe còn tích hợp màn hình cảm ứng để hành khách chỉnh điều hòa, âm lượng và video. Trong khi đó, hàng ghế cuối của xe có tính năng chỉnh điện và gập 60:40 bằng nút bấm. Các trang bị khác phía sau như; màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, sạc điện thoại thông minh không dây, cần số ngắn, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 kênh, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và bàn gấp tích hợp vào lưng ghế trước. Chưa hết, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể dịch chuyển lên/xuống. Ở giữa bệ tì tay trung tâm chính là hộp hình tròn đựng nước hoa, có thể nâng lên, hạ xuống. Những trang bị an toàn của Hồng Kỳ HQ9 2023 cũng khá đầy đủ với hệ thống đỗ xe tự động, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có thể hoạt động cả ban đêm và camera 360 độ. "Trái tim" của Hồng Kỳ HQ9 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Vì khá nặng nên mẫu MPV cỡ lớn này chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,8 lít/100 km. Chưa hết, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể dịch chuyển lên/xuống. Ở giữa bệ tì tay trung tâm chính là hộp hình tròn đựng nước hoa, có thể nâng lên, hạ xuống. Những trang bị an toàn của Hồng Kỳ HQ9 2023 cũng khá đầy đủ với hệ thống đỗ xe tự động, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có thể hoạt động cả ban đêm và camera 360 độ. Trong tương lai, Hồng Kỳ HQ9 2023 có thể được bổ sung phiên bản plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn. Hiện thương hiệu Hồng Kỳ cũng đang phân phối xe chính hãng tại Việt Nam với 2 sản phẩm H9 và E-HS9. Chưa rõ Hồng Kỳ có kế hoạch đưa HQ9 vào Việt Nam trong tương lai hay không. Video: Giới thiệu MPV Hồng Kỳ HQ9 2023 hạng sang ở Trung Quốc.

Hồng Kỳ HQ9 2023 mới là mẫu MPV cỡ lớn đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 8 năm nay. Sau hơn 1 tháng, hãng Hồng Kỳ đã tung HQ9 ra thị trường Trung Quốc với 5 phiên bản và giá bán dao động từ 358.800 - 538.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,19 - 1,79 tỷ đồng). So với mức tạm tính 400.000 Nhân dân tệ ban đầu, mẫu MPV này có giá khởi điểm rẻ hơn. Là mẫu MPV cao cấp của thương hiệu Hồng Kỳ (Hongqi), HQ9 cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Alphard, Denza D9, Voyah Dreamer và Buick GL8 Avenir ở thị trường Trung Quốc. So với "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard, mẫu MPV này có kích thước lớn hơn khá nhiều. Cụ thể, xe có chiều dài 5.222 mm, chiều rộng 2.005 mm, chiều cao 1.892 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Bên ngoài, mẫu xe MPV Hồng Kỳ HQ9 2023 được áp dụng phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm dọc theo phong cách thác nước. Bao quanh hai bên lưới tản nhiệt là nẹp mạ crôm dày dặn và đèn chờ dẫn đường. Trong khi đó, ở chính giữa lưới tản nhiệt xuất hiện logo dạng dải màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô của thương hiệu Hồng Kỳ. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày... Bên dưới là đèn pha chính, được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình boomerang. Cũng như các đối thủ cùng phân khúc, Hồng Kỳ HQ9 2023 của Trung Quốc được trang bị cửa trượt chỉnh điện ở bên sườn. Tay nắm cửa của xe được thiết kế giống với logo hãng trên đầu xe trong khi cột D khá nổi bật nhờ những nẹp mạ crôm nằm ngang. Thêm vào đó là đường dập gân kéo từ đèn pha đến đèn hậu và bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Tuy có kích thước lớn nhưng mẫu MPV này lại chỉ dùng vành 17 inch hoặc 18 inch. Vòng ra đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu với thiết kế lấy cảm hứng từ Thiên An Môn của Trung Quốc và nằm vắt ngang đuôi xe. Tương tự cản trước và sườn xe, cản sau cũng được trang trí bằng nẹp mạ crôm nhằm tạo cảm giác cao cấp cho mẫu MPV này. Bên trong HQ9 là không gian nội thất bọc da với 7 chỗ ngồi. Không có gì ngạc nhiên khi hàng ghế giữa của xe đi kèm 2 ghế thương gia, tích hợp bệ đỡ bắp chân. 2 ghế cỡ lớn này có đủ tính năng chỉnh điện 16 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage và ngả 173 độ. Bệ tì tay của xe còn tích hợp màn hình cảm ứng để hành khách chỉnh điều hòa, âm lượng và video. Trong khi đó, hàng ghế cuối của xe có tính năng chỉnh điện và gập 60:40 bằng nút bấm. Các trang bị khác phía sau như; màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, sạc điện thoại thông minh không dây, cần số ngắn, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 kênh, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và bàn gấp tích hợp vào lưng ghế trước. Chưa hết, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể dịch chuyển lên/xuống. Ở giữa bệ tì tay trung tâm chính là hộp hình tròn đựng nước hoa, có thể nâng lên, hạ xuống. Những trang bị an toàn của Hồng Kỳ HQ9 2023 cũng khá đầy đủ với hệ thống đỗ xe tự động, phanh tay điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động có thể hoạt động cả ban đêm và camera 360 độ. "Trái tim" của Hồng Kỳ HQ9 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Vì khá nặng nên mẫu MPV cỡ lớn này chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 8,8 lít/100 km. Trong tương lai, Hồng Kỳ HQ9 2023 có thể được bổ sung phiên bản plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn. Hiện thương hiệu Hồng Kỳ cũng đang phân phối xe chính hãng tại Việt Nam với 2 sản phẩm H9 và E-HS9. Chưa rõ Hồng Kỳ có kế hoạch đưa HQ9 vào Việt Nam trong tương lai hay không. Video: Giới thiệu MPV Hồng Kỳ HQ9 2023 hạng sang ở Trung Quốc.