Honda Prologue - SUV điện đạt doanh số kỷ lục tại Mỹ

Kể từ khi bán ra ở thị trường Mỹ vào tháng 4/2024, SUV điện Honda Prologue đã đạt doanh số tích lũy 25.132 xe. Đây là con số khá ấn tượng với một mẫu xe hiện vẫn đang tìm kiếm vị trí trong phân khúc SUV thuần điện đầy cạnh tranh.

Prologue vốn là mẫu xe điện do Honda và tập đoàn General Motors (GM) cùng nhau phát triển. Honda Prologue được ra đời dựa trên khung gầm xe điện BEV3 của tập đoàn GM, dùng chung với Chevrolet Blazer EV, Acura ZDX và Cadillac Lyriq. Đồng thời, mẫu xe điện này tuy mang thương hiệu Honda nhưng lại do GM sản xuất.

Dù ra đời từ cùng một khuôn nhưng Honda Prologue bán chạy hơn hẳn so với Chevrolet Blazer EV và Cadillac Lyriq. Trong quý III năm nay, mẫu xe nhà Honda đạt doanh số 12.644 chiếc trong khi con số tương ứng của 2 mẫu xe điện Mỹ là 7.998 xe và 7.224 xe.

Honda Prologue dùng pin lithium-ion 85 kWh nên có thể chạy tối đa 483 km sau một lần sạc đầy pin.

Ngoài Prologue, hãng Honda còn chứng kiến sự tăng trưởng dương của những mẫu xe khác như Pilot, CR-V, Civic, Odyssey và HR-V. Trong đó, Honda Pilot tăng trưởng đến 38,5% lên 12.652 xe. Tỷ lệ tăng trưởng của Honda CR-V là 9,5%, Civic là 9,1%, Odyssey là 12,2% và HR-V là 18,3%. Riêng Honda Accord sở hữu doanh số giảm 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 16,2% so với tháng 10/2024, chỉ đạt 11.671 xe.

Nhờ đó, doanh số cộng dồn của thương hiệu Honda ở thị trường Mỹ đã tăng 15,9% lên 110.020 xe trong tháng 11/2024. Doanh số cộng dồn trong 11 tháng đầu năm nay của thương hiệu Nhật Bản này đạt 1.168.890 xe, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, thương hiệu xe sang Acura có một tháng 11/2024 không thành công bằng Honda. Doanh số của Acura chỉ tặng nhẹ 2,6% lên 11.399 xe vì Integra và RDX đều bán kém hơn trước. Chỉ có mẫu SUV hạng sang Acura MDX là tăng trưởng 6,2%. Doanh số tích lũy của thương hiệu này trong 11 tháng đầu năm nay đạt 119.370 xe, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng cả hai thương hiệu Honda và Acura, tập đoàn xe Nhật Bản đạt doanh số 121.419 chiếc trong tháng 11/2024, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 14,5% so với tháng 10/2024. Lượng xe Honda và Acura bán ra ở Mỹ trong 11 tháng đầu năm nay đạt 1.288.260 xe, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tập đoàn Honda, một số mẫu xe của hai thương hiệu như Honda Accord, Acura Integra và Acura TLX sụt giảm doanh số trong tháng 11/2024 vì những vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc cải tổ nhà máy Marysville Auto Plant ở bang Ohio, Mỹ, để trở thành trung tâm sản xuất ô tô điện của Honda cũng khiến dây chuyền sản xuất bị đình trệ.