Honda Prologue 2024 giá hấp dẫn từ 1,19 tỷ đồng đấu Chevy Blazer EV

Honda Prologue 2024 mới phiên bản thấp nhất Prologue EX có giá 48.795 USD (khoảng 1,19 tỷ đồng) sử dụng hệ thống truyền động cầu trước, mang lại hiệu suất tối ưu với công suất 212 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Honda Prologue 2024 bản EX được trang bị nhiều tiện nghi như bánh xe 19 inch, tích hợp Google, Apple CarPlay, Android Auto không dây, và các tính năng tiện ích khác. Hệ thống truyền động 4 bánh, có sẵn trên cả phiên bản EX và Touring, tăng công suất lên 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại 451 Nm, nhưng giảm phạm vi di chuyển xuống 452 km.Honda Prologue 2024 bản Elite cao cấp sở hữu hệ thống truyền động AWD có giá 59.295 USD (1,45 tỷ đồng) và phạm vi di chuyển là 439 km. So sánh với đối thủ Chevy Blazer EV, Prologue có giá thấp hơn đáng kể, với mức khởi điểm 48.795 USD so với 56.715 USD của Blazer EV. Tuy nhiên, Honda cũng sẽ cung cấp cho khách hàng sử dụng nhiều mạng sạc khác nhau, là một lợi ích khác cho người tiêu dùng. Honda dự kiến Prologue sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa xuân năm nay. Ngoài ra, theo chương trình Điện khí hóa gia đình, Honda cung cấp các ưu đãi và hỗ trợ lắp đặt bộ sạc tại nhà, giúp cho việc chuyển đổi sang xe điện trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua. Video: Xem chi tiết SUV điện Honda Prologue 2024 hoàn toàn mới.

