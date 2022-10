Honda Prologue 2024 bất ngờ "lộ hàng", VinFast VF8 thêm đối thủ

Vào hồi tháng 5 năm nay, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên Prologue. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng mẫu xe này sẽ chính thức trình làng vào năm 2024. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ không cần phải chờ lâu đến vậy khi hãng bất ngờ vén màn Honda Prologue 2024 mới ở thị trường Mỹ. Có thể nói, mẫu xe SUV Honda Prologue 2024 rất quan trọng đối với Honda vì đánh dấu bước khởi đầu cho thời đại ôtô điện của hãng ở thị trường Mỹ. Cụ thể hơn, Prologue chính là mẫu ô tô điện thương mại, được bày bán rộng rãi đầu tiên của hãng Honda ở thị trường này. Sau Prologue, hãng Honda dự định sẽ tung ra 30 mẫu ôtô điện mới nữa trên thị trường toàn cầu từ nay đến cuối thập kỷ. Được biết, Prologue chính là mẫu xe do Honda phát triển chung với tập đoàn General Motors (GM). Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Honda Prologue 2024 chia sẻ một số trang bị với Chevrolet Blazer EV mới. Tương tự Chevrolet Blazer EV, Honda Prologue 2024 cũng được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng trung. Như vậy, mẫu VinFast VF8 của Việt Nam lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Theo hãng Honda, mẫu SUV thuần điện này sở hữu chiều dài 4.877 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với người anh em Honda CR-V thế hệ mới, Prologue dài hơn 203 mm, rộng hơn 127 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 394 mm. Thậm chí, Honda Prologue 2024 còn có kích thước gần như ngang ngửa với mẫu SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. Tuy được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BEV3 của tập đoàn GM giống Chevrolet Blazer EV nhưng tân binh nhà Honda sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài, mẫu SUV điện này mang trên mình phong cách thiết kế khá đặc trưng của hãng Honda. Trên đầu xe, Honda Prologue 2024 được trang bị cụm đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang thẳng đi kèm logo của hãng Honda. Vì là ôtô điện Prologue 2024 đương nhiên không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn và hốc đèn sương mù trước nằm dọc ở hai góc cản trước. Bên sườn, xe có thiết kế khá mượt mà và ít đường dập gân. Gương ngoại thất của xe được đặt trên cửa nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Trong khi đó, vành la-zăng của xe có đường kính 21 inch tiêu chuẩn, 6 chấu sơn 2 màu. Phía sau x được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Dưới cản sau còn có thêm tấm ốp màu bạc nhằm tăng vẻ thể thao và hầm hố cho mẫu SUV điện này. Ngoài ra, Honda Prologue 2024 còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như nẹp xung quanh thân xe, viền hốc gió trung tâm, hốc đèn sương mù trước, ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa. Bên trong xe là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc với vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch được thiết kế như máy tính bảng và màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Các phím cơ học của mẫu xe này khá giống với Honda CR-V và Civic. Tuy nhiên, Honda Prologue 2024 không đi kèm tấm lưới tổ ong trên cửa gió điều hòa như những người anh em cùng thương hiệu. Cụm điều khiển trung tâm của mẫu SUV điện này được thiết kế khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Tại đây, hãng Honda đã bố trí sạc điện thoại không dây khá rộng, 2 cổng USB và 2 ngăn đựng cốc. Đặc biệt, nút chọn phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời của Honda Prologue 2024 đã được chuyển lên mặt táp-lô, ngay bên dưới cửa gió điều hòa bên trái. Đáng tiếc là hiện thông tin chi tiết về trang bị của Honda Prologue 2024 ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Hệ truyền động của mẫu SUV hạng trung này cũng được giữ kín. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá xe Honda Prologue 2024 sẽ chính thức được công bố và bán ra thị trường vào năm 2024. VIdeo: Xe SUV điện Honda Prologue 2024 chính thức lộ diện.

Vào hồi tháng 5 năm nay, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới mang tên Prologue. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng mẫu xe này sẽ chính thức trình làng vào năm 2024. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ không cần phải chờ lâu đến vậy khi hãng bất ngờ vén màn Honda Prologue 2024 mới ở thị trường Mỹ. Có thể nói, mẫu xe SUV Honda Prologue 2024 rất quan trọng đối với Honda vì đánh dấu bước khởi đầu cho thời đại ôtô điện của hãng ở thị trường Mỹ. Cụ thể hơn, Prologue chính là mẫu ô tô điện thương mại, được bày bán rộng rãi đầu tiên của hãng Honda ở thị trường này. Sau Prologue, hãng Honda dự định sẽ tung ra 30 mẫu ôtô điện mới nữa trên thị trường toàn cầu từ nay đến cuối thập kỷ. Được biết, Prologue chính là mẫu xe do Honda phát triển chung với tập đoàn General Motors (GM). Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Honda Prologue 2024 chia sẻ một số trang bị với Chevrolet Blazer EV mới. Tương tự Chevrolet Blazer EV, Honda Prologue 2024 cũng được định vị trong phân khúc SUV thuần điện hạng trung. Như vậy, mẫu VinFast VF8 của Việt Nam lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Theo hãng Honda, mẫu SUV thuần điện này sở hữu chiều dài 4.877 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.643 mm và chiều dài cơ sở 3.094 mm. So với người anh em Honda CR-V thế hệ mới, Prologue dài hơn 203 mm, rộng hơn 127 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 394 mm. Thậm chí, Honda Prologue 2024 còn có kích thước gần như ngang ngửa với mẫu SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. Tuy được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BEV3 của tập đoàn GM giống Chevrolet Blazer EV nhưng tân binh nhà Honda sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài, mẫu SUV điện này mang trên mình phong cách thiết kế khá đặc trưng của hãng Honda. Trên đầu xe, Honda Prologue 2024 được trang bị cụm đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang thẳng đi kèm logo của hãng Honda. Vì là ôtô điện Prologue 2024 đương nhiên không có lưới tản nhiệt. Thay vào đó, xe chỉ được trang bị hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn và hốc đèn sương mù trước nằm dọc ở hai góc cản trước. Bên sườn, xe có thiết kế khá mượt mà và ít đường dập gân. Gương ngoại thất của xe được đặt trên cửa nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Trong khi đó, vành la-zăng của xe có đường kính 21 inch tiêu chuẩn, 6 chấu sơn 2 màu. Phía sau x được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Dưới cản sau còn có thêm tấm ốp màu bạc nhằm tăng vẻ thể thao và hầm hố cho mẫu SUV điện này. Ngoài ra, Honda Prologue 2024 còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như nẹp xung quanh thân xe, viền hốc gió trung tâm, hốc đèn sương mù trước, ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa. Bên trong xe là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc với vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch được thiết kế như máy tính bảng và màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Các phím cơ học của mẫu xe này khá giống với Honda CR-V và Civic. Tuy nhiên, Honda Prologue 2024 không đi kèm tấm lưới tổ ong trên cửa gió điều hòa như những người anh em cùng thương hiệu. Cụm điều khiển trung tâm của mẫu SUV điện này được thiết kế khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Tại đây, hãng Honda đã bố trí sạc điện thoại không dây khá rộng, 2 cổng USB và 2 ngăn đựng cốc. Đặc biệt, nút chọn phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời của Honda Prologue 2024 đã được chuyển lên mặt táp-lô, ngay bên dưới cửa gió điều hòa bên trái. Đáng tiếc là hiện thông tin chi tiết về trang bị của Honda Prologue 2024 ở thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Hệ truyền động của mẫu SUV hạng trung này cũng được giữ kín. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá xe Honda Prologue 2024 sẽ chính thức được công bố và bán ra thị trường vào năm 2024. VIdeo: Xe SUV điện Honda Prologue 2024 chính thức lộ diện.