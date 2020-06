Honda LA 250 "đồng nát" hồi sinh cực chất ở Sài Gòn

Từng được nhập rất nhiều về Việt Nam những năm 80 đến 90 trước đây để phục vụ các lực lượng khối cơ quan Nhà nước, những chiếc Honda LA250 đời cũ sau khi được thanh lý có giá khá rẻ và được nhiều người chơi xe phân khối lớn lựa chọn để độ chế với nhiều phong cách khác nhau. Chiếc Honda LA250 đời 1983 có kiểu dáng khá "già" và kém hấp dẫn, chính vì vậy anh Nguyễn Vi Tự - chủ xưởng độ xe máy Tự Thanh Đa có tiếng tại TP HCM đã bắt tay vào để biến nó thành một mẫu xe mang phong cách phong cách street bob mới mẻ và đẹp mắt hơn. Về ngoại hình, chiếc Honda LA250 đời 1983 này đã được sơn và làm mới lại hoàn toàn với màu sắc cá tính. Gây chú nhất với người nhìn chính là cụm đèn pha đôi được lấy từ mẫu xe Triumph Street triple, tay lái của xe giữ nguyên nhưng hạ thấp hơn đậm phong cách đường phố. Phần bình xăng của chiếc xe cũng vẫn giữ lại của Honda LA 250 nguyên bản nhưng đã được gò lại thuôn và dài hơn, tuy nhiên cặp nắp che hai bên ắc quy đã được thay thế với kích thước lớn hơn. Đồng hồ cơ của xe được làm mới dạng led - kỹ thuật số phong cách hiện đại. Hệ thống đèn xi nhan cũng được làm mới dạng quả nhót nhưng dạng led có độ báo nháy khá ấn tượng. Lốp xe cũng được làm mới với kích cỡ 450/17 phía trước và 500/16 phía sau, đi kèm lốp Timsun vân vintage. Ngoài ra, dè trước và sau cũng được gọt lại đẹp và thoáng hơn - đèn hậu thiết kế dạng bóng đơn ốp mạ crom khá đặc biệt... Yên xe và hệ thống treo của chiếc Honda LA 250 độ này cũng đã được làm mới với phuộc up side trước, sau của thương hiệu Ohlins. Hệ thống ống xả được garage Tự Thanh Đa gia đông lại bằng tay giúp cho chiếc xe lực hơn, tiếng nổ cũng hoàn toàn khác so với nguyên bản. Khối động cơ 233 cc SOHC 2 xi-lanh của xe được phục chế lại như mới và có bưởng máy được đánh bóng. Ở dạng nguyên bản, động cơ này cho công suất tối đa 18,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 18,6 Nm, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 120 km/h - nhưng khi qua tay garage Tự Thanh Đa, nó đã mạnh hơn khá nhiều so với trước. Phiên bản độ phong cách street bob hoàn toàn mới này hiện chưa được xưởng độ Tự Thanh Đa công bố mức giá sau khi hoàn thiện. Giá xe Honda LA250 cũ trên thị trường hiện nay khoảng 50 triệu đồng, sau khi được làm mới lại nó đã có kiểu dáng bắt mắt và cá tính hơn nhiều so với nguyên bản sử dụng gần 30 năm. Video: Honda LA250 đời 1983 cũ biến hình street bob ở Sài Gòn.

