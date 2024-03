Honda HR-V - “ông hoàng” mới của phân khúc SUV cỡ B

Không chỉ cặp đôi CR-V và City, Honda Việt Nam còn chạy cả chương trình khuyến mãi dành cho mẫu xe HR-V trong tháng 3/2024 này. Cụ thể, tương tự những ngày cuối của tháng 2/2024, trong tháng này, Honda HR-V tại Việt Nam cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này được áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10%. mẫu xe SUV Honda HR-V tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản là G, L, RS với giá bán tương ứng 699 triệu, 826 triệu và 871 triệu đồng. Với ưu đãi lệ phí trước bạ, khách hàng mua mẫu SUV cỡ B này sẽ tiết kiệm được số tiền từ 35 - 52 triệu đồng, tùy phiên bản. Tương tự Honda HR-V đang giảm giá, cặp đôi xe sedan nhập khẩu nguyên chiếc Honda Civic và Accord cũng được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, hai mẫu xe này còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Honda Civic hiện có 3 phiên bản và giá bán dao động từ 730 - 870 triệu đồng. Do đó, giá trị ưu đãi dành cho mẫu sedan hạng C này dao động từ 36 - 52 triệu đồng. Với Honda Accord, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 1,319 tỷ đồng. Như vậy, khi mua mẫu sedan hạng D này, khách hàng có thể bớt được số tiền khoảng 66 triệu đồng. Chương trình này được áp dụng cho khách hàng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 5/3 đến hết ngày 31/3/2024. Riêng dòng MPV cỡ nhỏ Honda BR-V sẽ tiếp tục không có khuyến mãi trong tháng 3/2024 này. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp BR-V bị hãng cắt ưu đãi. Trong tháng 1/2024 vừa qua, Honda HR-V đã vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam với doanh số 801 xe, tăng 15,7% so với tháng 12/2023. Ngoài ra, Honda HR-V còn lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024. Không chỉ là một trong những mẫu xe sở hữu ngoại hình được đánh giá cao nhất phân khúc, Honda HR-V còn được trang bị nội thất tương đối rộng rãi, trang bị tiện nghi đủ dùng và các tính năng an toàn chủ động ADAS tiêu chuẩn. Động cơ và cảm giác lái cũng là những thế mạnh không thể bỏ qua của mẫu xe Nhật Bản này. Honda HR-V tại Việt Nam hiện có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.5L là 174 mã lực và 240 Nm. Video: Đánh giá Honda HR-V tại Việt Nam.

