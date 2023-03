Chi tiết Honda HR-V 2023 từ 547 triệu đồng tại thị trường tỷ dân

Tại thị trường Trung Quốc, việc một mẫu xe có nhiều phiên bản với tên gọi và thiết kế khác nhau đã không còn là chuyện hiếm gặp. Cặp đôi Honda ZR-V và HR-V chính là một ví dụ điển hình. Mới đây, liên doanh Dongfeng Honda đã tung ra mẫu SUV mới ở thị trường Trung Quốc với tên gọi Honda HR-V 2023 mới. Đây chính là phiên bản "song sinh" của mẫu xe Honda ZR-V hiện đang bán tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với HR-V, ZR-V lại do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Điều thú vị hơn nằm ở chỗ đây không phải là mẫu xe duy nhất có tên Honda HR-V ở Trung Quốc. Trên thực tế, liên doanh GAC Honda cũng đang bán một mẫu xe có tên HR-V nhưng với thiết kế hoàn toàn khác biệt. HR-V của liên doanh GAC Honda chính là xe đang bán tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, HR-V của liên doanh Dongfeng Honda lại được phát triển từ ZR-V nên sẽ có kích thước lớn hơn. Cụ thể, Dongfeng Honda HR-V 2023 mới sở hữu chiều dài 4.569 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với GAC Honda HR-V, xe dài hơn 238 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 41 mm và chiều dài cơ sở tăng 45 mm.Không chỉ dài rộng hơn, Dongfeng Honda HR-V còn có thiết kế ngoại thất không giống GAC Honda HR-V. Mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Dải đèn này ăn sâu vào trong lưới tản nhiệt, kéo dài đến logo của hãng Honda. Cản trước của Dongfeng Honda HR-V tích hợp hốc gió trung tâm hình thang rộng và bao quanh bằng viền màu đen. Ở hai góc cản trước còn có khe gió hẹp với viền hình chữ "C", tương tự người anh em Honda CR-V 2023. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của mẫu xe này về cơ bản là giống Honda ZR-V, trừ vành la-zăng. Vành của Dongfeng Honda HR-V có thiết kế 5 chấu kép với màu sắc thay đổi theo phiên bản. Đằng sau, Dongfeng Honda HR-V được trang bị đèn hậu nằm vắt ngang cửa cốp thay vì tách rời như người anh em ZR-V. Trong khi đó, thiết kế cửa cốp, cản sau và 2 đầu ống xả giả của xe không có khác so với Honda ZR-V đang bán tại Trung Quốc. Hiện liên doanh Dongfeng Honda chưa công bố hình ảnh nội thất của HR-V mới. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe chia sẻ thiết kế và trang bị nội thất với Honda ZR-V. Thông số động cơ của Dongfeng Honda HR-V cũng chưa được liên doanh này đưa ra. Tuy nhiên, theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm giống Honda ZR-V. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động e:HEV bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 135 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ này có thể sẽ kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 183 mã lực/350 Nm, pin lithium-ion và hộp số e-CVT giống Honda ZR-V 2023. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Dongfeng Honda HR-V e:HEV 2023 dao động từ 5,13 - 5,26 lít/100 km, tùy phiên bản.Giá xe Dongfeng Honda HR-V 2023 dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Nhiều khả năng xe sẽ có giá tương đương với Honda ZR-V, dao động từ 159.900 – 228.900 Nhân dân tệ (khoảng 547 - 783 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV cỡ B - Honda HR-V 2023 mới.

Tại thị trường Trung Quốc, việc một mẫu xe có nhiều phiên bản với tên gọi và thiết kế khác nhau đã không còn là chuyện hiếm gặp. Cặp đôi Honda ZR-V và HR-V chính là một ví dụ điển hình. Mới đây, liên doanh Dongfeng Honda đã tung ra mẫu SUV mới ở thị trường Trung Quốc với tên gọi Honda HR-V 2023 mới. Đây chính là phiên bản "song sinh" của mẫu xe Honda ZR-V hiện đang bán tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với HR-V, ZR-V lại do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối. Điều thú vị hơn nằm ở chỗ đây không phải là mẫu xe duy nhất có tên Honda HR-V ở Trung Quốc. Trên thực tế, liên doanh GAC Honda cũng đang bán một mẫu xe có tên HR-V nhưng với thiết kế hoàn toàn khác biệt. HR-V của liên doanh GAC Honda chính là xe đang bán tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, HR-V của liên doanh Dongfeng Honda lại được phát triển từ ZR-V nên sẽ có kích thước lớn hơn. Cụ thể, Dongfeng Honda HR-V 2023 mới sở hữu chiều dài 4.569 mm, chiều rộng 1.840 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với GAC Honda HR-V, xe dài hơn 238 mm, rộng hơn 50 mm, cao hơn 41 mm và chiều dài cơ sở tăng 45 mm. Không chỉ dài rộng hơn, Dongfeng Honda HR-V còn có thiết kế ngoại thất không giống GAC Honda HR-V. Mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Dải đèn này ăn sâu vào trong lưới tản nhiệt, kéo dài đến logo của hãng Honda. Cản trước của Dongfeng Honda HR-V tích hợp hốc gió trung tâm hình thang rộng và bao quanh bằng viền màu đen. Ở hai góc cản trước còn có khe gió hẹp với viền hình chữ "C", tương tự người anh em Honda CR-V 2023. Trong khi đó, thiết kế bên sườn của mẫu xe này về cơ bản là giống Honda ZR-V, trừ vành la-zăng. Vành của Dongfeng Honda HR-V có thiết kế 5 chấu kép với màu sắc thay đổi theo phiên bản. Đằng sau, Dongfeng Honda HR-V được trang bị đèn hậu nằm vắt ngang cửa cốp thay vì tách rời như người anh em ZR-V. Trong khi đó, thiết kế cửa cốp, cản sau và 2 đầu ống xả giả của xe không có khác so với Honda ZR-V đang bán tại Trung Quốc. Hiện liên doanh Dongfeng Honda chưa công bố hình ảnh nội thất của HR-V mới. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe chia sẻ thiết kế và trang bị nội thất với Honda ZR-V. Thông số động cơ của Dongfeng Honda HR-V cũng chưa được liên doanh này đưa ra. Tuy nhiên, theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm giống Honda ZR-V. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động e:HEV bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 135 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm. Động cơ này có thể sẽ kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 183 mã lực/350 Nm, pin lithium-ion và hộp số e-CVT giống Honda ZR-V 2023. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Dongfeng Honda HR-V e:HEV 2023 dao động từ 5,13 - 5,26 lít/100 km, tùy phiên bản. Giá xe Dongfeng Honda HR-V 2023 dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Nhiều khả năng xe sẽ có giá tương đương với Honda ZR-V, dao động từ 159.900 – 228.900 Nhân dân tệ (khoảng 547 - 783 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV cỡ B - Honda HR-V 2023 mới.