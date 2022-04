Honda e:NS1 2022 - "bản sao" chạy điện của HR-V từ 612,5 triệu đồng

Honda e:NS1 2022 mới là mẫu SUV thuần điện hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm ngoái. Mãi đến nay, mẫu SUV hạng B này mới được bày bán tại thị trường hàng xóm của Việt Nam. Là sản phẩm của liên doanh Dongfeng-Honda, e:NS1 có tổng cộng 4 phiên bản với giá dao động từ 175.000 - 218.000 Nhân dân tệ (khoảng 612,5 - 763 triệu đồng). Đây là giá bán đã được áp dụng ưu đãi dành cho ôtô điện của chính phủ Trung Quốc. e:NS1 là mẫu xe đầu tiên mang thương hiệu ôtô điện e:N Series của hãng Honda được tung ra thị trường. Sau e:NS1, sẽ đến lượt e:NP1 do liên doanh GAC Honda sản xuất được bán ra. Được coi như phiên bản thuần điện của Honda HR-V 2022, e:NS1 ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ e:N Architecture F do hãng xe Nhật Bản phát triển. Honda e:NS1 2022 chạy điện sở hữu chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm, khá tương đồng với HR-V thế hệ mới. Ngay cả thiết kế của Honda e:NS1 cũng gợi liên tưởng đến HR-V 2022. Theo đó, mẫu SUV chạy điện hạng B này sở hữu đèn pha thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm màu đen và đèn sương mù nằm ngang trên đầu xe. Nằm phía sau logo của hãng Honda là cổng sạc điện. Vì là ô tô điện nên mẫu xe này không có lưới tản nhiệt. Bên sườn, Honda e:NS1 2022 sở hữu đường vai xe thẳng thớm và nằm cao, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Cũng giống như Honda HR-V 2022, tay nắm cửa sau của mẫu ô tô điện này được đặt trên cột C. Trong khi đó, gương ngoại thất nằm trên cửa nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Ngoài ra, xe còn có bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 18 inch. Phía sau Honda e:NS1 2022 xuất hiện cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe giống HR-V mới. Tuy nhiên, bên dưới đèn hậu lại là tem chữ nổi "Honda" thay cho logo của hãng. Thêm vào đó là cản sau màu đen với nẹp mạ crôm nối giữa 2 đèn phản quang. Bên trong e:NS1 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách mới, có thể thay đổi suy nghĩ truyền thống của mọi người về xe Honda. Cụ thể, mẫu xe SUV Honda e:NS1 2022 chạy điện này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 10,25 inch. Bên cạnh đó là màn hình trung tâm nằm dọc với kích thước lên đến 15,2 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0. Nhờ màn hình này mà hãng Honda có thể loại bỏ nhiều phím cơ học bên trong e:NS1. Không chỉ tạo cảm giác công nghệ cao cho xe, màn hình trung tâm còn hỗ trợ tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, kết nối với các thiết bị thông minh tại nhà và cập nhật phần mềm qua WiFi. Phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời cũng có bên trong xe. Bên cạnh những trang bị tiện nghi ấn tượng, Honda e:NS1 2022 còn có nhiều tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động Sau khi tung e:NS1 và e:NP1 ra thị trường, hãng Honda sẽ triển khai hệ thống cửa hàng trực tuyến của mình tại Trung Quốc. Nhờ đó, khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quá trình đặt mua xe qua mạng. Hiện chưa rõ ngoài Trung Quốc, Honda e:NS1 có được bán ở những thị trường khác hay không. Chỉ biết rằng, từ nay đến năm 2027, hãng Honda sẽ giới thiệu tổng cộng 10 mẫu ôtô điện mang thương hiệu e:N Series. Video: Giới thiệu chi tiết Honda e:NS1 2022 tại Trung Quốc.

