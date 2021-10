Honda e:NS1 và e:NP1 2022 chạy điện, lăn bánh 500 km/lần xạc

Theo Honda, cả e:NS1 và e:NP1 đều được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách hàng tại thị trường Trung Quốc. Honda e:NS1 và e:NP1 2022 mới cùng sử dụng nền tảng e: N Architecture F mới, thừa hưởng nhiều DNA của Honda trong khả năng xử lý linh hoạt, độ chính xác tay lái và hiệu suất vận hành ổn định. Thân xe được gia cố với chất liệu cứng hơn so với phiên bản concept từng xuất hiện trước đây, đáng chú ý là cả Honda e:NS1 và e:NP1 chạy điện hoàn toàn mới đều được trang bị mô-tơ hiệu suất cao gắn ở trục trước. Honda cho biết thuật toán đặc biệt của mô-tơ điện có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt cho hơn 20.000 tình huống lái xe khác nhau, con số này cao gấp 40 lần so với những chiếc xe điện thông thường. Tình khí động học của bộ đôi xe điện này cũng được tối ưu hóa để tăng cường phạm vi hoạt động tối đa, đồng thời mang đến hiệu suất vận hành như một chiếc xe thể thao thực thụ. Mặc dù không cho biết dung lượng của bộ pin tích hợp dưới sàn xe e:NS1 và e:NP1 nhưng Honda cho biết nó cung cấp phạm vi di chuyển lên đến hơn 500 km trong một lần sạc. Honda e:NS1 và e:NP1 có một hệ thống đèn báo độc đáo gọi là “Heartbeat Interactive Light” tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau khi xe được cắm sạc. Một số tính năng nổi bật khác bao gồm hệ thống khử tiếng ồn chủ động giúp khoang cabin yên tĩnh hơn, chế độ lái Sport và Honda EV Sound. Ngoài sự sang trọng, những khách hàng Trung Quốc còn dành cảm tình đặc biệt với những chiếc xe có nhiều tính năng công nghệ. Đối với Honda e:NS1, xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 15,2 inch chạy trên phần mềm e:N OS tích hợp các hệ thống Sensing 360 và Connect 3.0 cùng màn hình kỹ thuật số thông minh 10,25 inch sau vô lăng. Ngoài ra, hệ điều hành e:N OS còn cung cấp tính năng cập nhật phần mềm online, trợ lý giọng nói AI, liên kết các thiết bị thông minh trong nhà và kích hoạt nhiều chức năng tiện ích khác trong xe thông qua ứng dụng trên smartphone. Các thông tin chi tiết, giá xe Honda e:NS1 và e:NP1 cũng như công suất mô-tơ điện, dung tích bộ pin, bộ tính năng an toàn,... sẽ được công bố trước thời điểm trình làng thị trường Trung Quốc vào tháng 2/2022 Video: Ra mắt Honda e:NS1 và e:NP1 2022 chạy điện hoàn toàn mới.

Theo Honda, cả e:NS1 và e:NP1 đều được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách hàng tại thị trường Trung Quốc. Honda e:NS1 và e:NP1 2022 mới cùng sử dụng nền tảng e: N Architecture F mới, thừa hưởng nhiều DNA của Honda trong khả năng xử lý linh hoạt, độ chính xác tay lái và hiệu suất vận hành ổn định. Thân xe được gia cố với chất liệu cứng hơn so với phiên bản concept từng xuất hiện trước đây, đáng chú ý là cả Honda e:NS1 và e:NP1 chạy điện hoàn toàn mới đều được trang bị mô-tơ hiệu suất cao gắn ở trục trước. Honda cho biết thuật toán đặc biệt của mô-tơ điện có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt cho hơn 20.000 tình huống lái xe khác nhau, con số này cao gấp 40 lần so với những chiếc xe điện thông thường. Tình khí động học của bộ đôi xe điện này cũng được tối ưu hóa để tăng cường phạm vi hoạt động tối đa, đồng thời mang đến hiệu suất vận hành như một chiếc xe thể thao thực thụ. Mặc dù không cho biết dung lượng của bộ pin tích hợp dưới sàn xe e:NS1 và e:NP1 nhưng Honda cho biết nó cung cấp phạm vi di chuyển lên đến hơn 500 km trong một lần sạc. Honda e:NS1 và e:NP1 có một hệ thống đèn báo độc đáo gọi là “Heartbeat Interactive Light” tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau khi xe được cắm sạc. Một số tính năng nổi bật khác bao gồm hệ thống khử tiếng ồn chủ động giúp khoang cabin yên tĩnh hơn, chế độ lái Sport và Honda EV Sound. Ngoài sự sang trọng, những khách hàng Trung Quốc còn dành cảm tình đặc biệt với những chiếc xe có nhiều tính năng công nghệ. Đối với Honda e:NS1, xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 15,2 inch chạy trên phần mềm e:N OS tích hợp các hệ thống Sensing 360 và Connect 3.0 cùng màn hình kỹ thuật số thông minh 10,25 inch sau vô lăng. Ngoài ra, hệ điều hành e:N OS còn cung cấp tính năng cập nhật phần mềm online, trợ lý giọng nói AI, liên kết các thiết bị thông minh trong nhà và kích hoạt nhiều chức năng tiện ích khác trong xe thông qua ứng dụng trên smartphone. Các thông tin chi tiết, giá xe Honda e:NS1 và e:NP1 cũng như công suất mô-tơ điện, dung tích bộ pin, bộ tính năng an toàn,... sẽ được công bố trước thời điểm trình làng thị trường Trung Quốc vào tháng 2/2022 Video: Ra mắt Honda e:NS1 và e:NP1 2022 chạy điện hoàn toàn mới.