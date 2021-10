Cận cảnh Honda e:NS1 2022 - SUV điện dành riêng cho Trung Quốc

Cách đây vài ngày, hãng Honda đã tung ra những hình ảnh và thông tin đầu tiên của mẫu ôtô chạy điện hoàn toàn mới mang tên e:NS1. Đến nay, Honda e:NS1 2022 mới đã được mang đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng Trung Quốc tại triển lãm Ô tô Vũ Hán 2021. Được xem như phiên bản chạy điện của HR-V thế hệ thứ ba, e:NS1 sẽ do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và bán ra tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, e:NS1 cũng là 1 trong số 10 mẫu ôtô điện mà hãng Honda sẽ bán ra tại Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới. Về kích thước, Honda e:NS1 2022 chạy điện sở hữu chiều dài 4.390 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Có thể nói, kích thước này khá tương đồng với Honda HR-V thế hệ mới. Không chỉ có kích thước tương đương, Honda e:NS1 2022 còn mang trên mình thiết kế khá tương đồng với HR-V mới. Trên đầu xe, Honda e:NS1 2022 không có lưới tản nhiệt vì là ôtô điện. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị cổng sạc điện nằm sau logo phát sáng của hãng Honda trên đầu xe. Tiếp đến là đèn pha thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm màu đen và đèn sương mù nằm ngang. Thiết kế bên sườn của Honda e:NS1 2022 khá đơn giản với đường vai xe thẳng thớm và nằm cao, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Cũng giống như Honda HR-V 2022, tay nắm cửa sau của mẫu ô tô điện này được đặt trên cột C. Trong khi đó, gương ngoại thất được đặt trên cửa nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Đằng sau, Honda e:NS1 2022 được trang bị cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa. Bên dưới là tem chữ nổi "Honda" thay cho logo hình chữ "H" của hãng. Riêng chiếc Honda e:NS1 2022 được trưng bày trong triển lãm Ô tô Vũ Hán 2021 còn có thêm cánh gió nằm ngay trên đèn hậu dù đã có cánh gió mui. Ngoài ra, xe còn được sơn màu xanh cốm bắt mắt phối màu đen tương phản. Trên cản trước, cản sau, cánh gió mui và vành la-zăng của xe cũng có những điểm nhấn màu xanh cốm. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của e:NS1 2022 vẫn khá bảo thủ và đi theo hướng an toàn, không có gì đột phá so với phong cách thường thấy của Honda. Trong khi đó, thiết kế nội thất của xe có phần mới mẻ hơn. Bước vào bên trong mẫu SUV chạy điện này, chúng ta sẽ thấy sự biến mất của phần lớn các nút bấm cơ học. Thay vào đó, các tính năng trên xe sẽ được điều khiển qua màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 15,2 inch nằm dọc. Màn hình này khiến nội thất của Honda e:NS1 2022 trông thời trang và theo kịp thời đại hơn. Chưa hết, Honda e:NS1 2022 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống điều khiển thông minh e:N OS mới nhất của hãng Honda, tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trợ lý ảo và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Đặc biệt, xe còn lần đầu tiên được trang bị hệ thống nhận thức về người lái DMC. Hệ thống này có thể phát hiện tình trạng của người lái, nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của họ và chủ động nhắc nhở để mang đến trải nghiệm lái vừa mới mẻ vừa an toàn hơn. Cũng như ngoại thất, nội thất của chiếc Honda e:NS1 2022 trưng bày trong triển lãm có nhiều điểm nhấn màu xanh cốm như mặt táp-lô, mặt cửa, núm chỉnh cửa gió điều hòa, dây đai an toàn, chỉ khâu và ghế Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda e:NS1 2022 là mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 182 mã lực ở bản tiêu chuẩn và 201 mã lực ở bản cao cấp. Mô-tơ điện sẽ kết hợp với cụm pin lithium-ion 68,8 kWh, cho phép xe chạy hơn 500 km sau khi sạc đầy. Vì khá nặng với trọng lượng 2.108 kg nên Honda e:NS1 2022 chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây và đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Điểm nhấn cuối cùng của Honda e:NS1 2022 là gói công nghệ an toàn Honda Sensing 360 mới. Được phát triển dựa trên Honda Sensing cũ, gói công nghệ mới có thêm 5 cụm radar sóng mm nhằm loại bỏ điểm mù xung quanh xe, hỗ trợ tránh va chạm cũng như giảm áp lực lên người lái trong quá trình vận hành. Dự kiến, Honda e:NS1 2022 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào mùa xuân năm sau. Đáng tiếc là tạm thời, mẫu ôtô điện này chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Giá xe Honda e:NS1 2022 hiện vẫn chưa được công bố. Video: Honda e:NS1 2022 - SUV điện dành riêng cho Trung Quốc.

