Honda Civic 2022 lột bỏ phong cách thể thao, thanh lịch hơn

Đúng như thông tin hé lộ từ trước đó, hôm qua, ngày 17/11/2020 theo giờ địa phương, hãng Honda đã chính thức vén màn thế hệ thứ 11 của dòng xe Civic. Ở thời điểm hiện tại, Honda Civic 2022 mới là xe nguyên mẫu. Tuy nhiên, khi lên dây chuyền sản xuất thương mại, dòng sedan cỡ C này dự kiến sẽ giữ nguyên thiết kế như xe nguyên mẫu. Bước sang thế hệ mới, Honda Civic hoàn toàn mới sở hữu vóc dáng thấp và rộng với thiết kế phức tạp, cao cấp hơn trước. Có thể nói, Honda Civic 2022 đã "hãm bớt" thiết kế thể thao, hầm hố của thế hệ cũ và chuyển hướng sang phong cách thanh lịch hơn, giống đàn anh Accord. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Honda Civic 2022 được gọi là "tiểu Accord". Trên đầu xe, lưới tản nhiệt Solid Wing đặc trưng của Honda Civic cũ dường như đã biến mất. Thay vào đó là thanh màu đen khá mảnh, nối với đèn pha hai bên. Khe hở giữa nắp ca-pô và lưới tản nhiệt đã không còn xuất hiện trên Honda Civic thế hệ mới nữa. Ngoài ra, nắp ca-pô của mẫu sedan cỡ C này còn được thiết kế dốc xuống dưới. Tiếp đến là cụm đèn pha được thiết kế mượt mà hơn và không còn vuốt ngược về đằng sau như thế hệ cũ. Trong cụm đèn pha giờ đây có thêm dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L mới. Bên dưới là hốc gió trung tâm cỡ lớn và 2 khe gió giả ở hai góc cản trước, bao quanh bằng viền hình chữ C ngược màu đen. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy rõ sự ảnh hưởng của Accord lên Honda Civic thế hệ thứ 11. Tại đây, mẫu sedan cỡ C này được trang bị đường chân kính hướng lên trên ở cột C giống Honda Accord. Thiết kế tổng thể của sườn xe và phần nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe trên Honda Civic 2022 cũng gợi liên tưởng đến Accord. Những điểm đáng chú ý khác của Honda Civic 2022 khi nhìn từ bên ngoài chính là cản sau đơn giản hơn, tích hợp đèn phản quang thanh mảnh nằm ngang, và ống xả hình bầu dục ở hai góc với viền bao quanh màu đen. Đáng tiếc là hiện hãng Honda chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong Civic mới. Tuy nhiên, qua hình ảnh phác họa, có thể thấy Honda Civic 2022 được trang bị chi tiết lưới hình tổ ong trên mặt táp-lô với viền đen bóng xung quanh và cửa gió điều hòa thanh mảnh. Hiện thông tin về động cơ của Honda Civic 2022 vẫn chưa được hé lộ. Hãng Honda chỉ hứa hẹn xe sẽ dùng động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn trong khi chất lượng lái và khả năng đáp ứng vô lăng được cải thiện. Dự kiến, Honda Civic 2022 bản thương mại sẽ chính thức được bày bán trên thị trường Mỹ vào cuối mùa xuân năm sau. Sau phiên bản sedan, Honda Civic thế hệ mới sẽ tiếp tục được bổ sung phiên bản hatchback, Si thể thao và Civic Type R hiệu suất cao. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Honda Civic 2022 mới.

