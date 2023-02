Honda City trúng “biển sảnh 37K-12345” của ông bà tại Nghệ An. 

Một cán bộ Đội đăng ký phương tiện, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận biển số 37K-123.45 đã được cấp cho phương tiện mang nhãn hiệu Honda City thông qua hình thức bấm ngẫu nhiên. Biển số xe do chính người con gái tự tay bấm.

Thực tế, việc "săn" biển đẹp, biển tứ quý, ngũ quý vốn đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể sở hữu những loại biển số như vậy thì đòi hỏi chủ nhân của chiếc xe phải là người rất "may mắn".

Theo dân chơi biển số, dãy số 12345 là dãy số tiến rất đẹp, chỉ sau các số ngũ quý. Sở hữu 5 con số liên tiếp của dãy số tự nhiên đứng gần nhau theo thứ tự tăng dần sẽ gây ấn tượng mạnh với mọi người. Cũng chính vì vậy mà có không ít vị đại gia sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua lại xe ôtô có biển số đẹp.