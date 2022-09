Honda CR-V 2023 từ 616 triệu đồng tại Trung Quốc, sắp về Việt Nam

Honda đã chính thức giới thiệu CR-V thế hệ mới ở thị trường sát cạnh với Việt Nam, đó là Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Honda CR-V 2023 mới có đủ cả phiên bản 5 chỗ lẫn 7 chỗ. Thêm vào đó là 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp và hybrid. So với xe ở thị trường Mỹ, Honda CR-V 2023 dành cho Trung Quốc sở hữu kích thước khác biệt một chút. Theo đó, mẫu crossover cỡ C này có chiều dài 4.703 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.680 mm hoặc 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm. Như vậy, Honda CR-V 2023 ở Trung Quốc dài hơn 9 mm, rộng hơn 2 mm và thấp hơn 9 mm so với xe dành cho thị trường Mỹ. Ngoài ra, xe còn dài hơn 80 mm, rộng hơn 11 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm so với thế hệ cũ. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của Honda CR-V 2023 dành cho Trung Quốc cũng có một số điều chỉnh so với xe ở Mỹ. Cụ thể, mẫu crossover cỡ C này không có khe gió nhỏ nằm dọc ở hai bên hốc gió trung tâm. Ngay cả vành la-zăng của CR-V 2023 ở Trung Quốc cũng khác với xe tại Mỹ. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành 17 inch, 18 inch hoặc 19 inch. Những chi tiết ngoại thất còn lại của Honda CR-V 2023 dành cho thị trường Trung Quốc không khác gì xe ở Mỹ. Mẫu crossover cỡ C này cũng có lưới tản nhiệt thể thao và thẳng đứng hơn với mắt lưới tổ ong cỡ lớn, đèn pha LED thanh mảnh, được tách riêng với dải đèn LED định vị ban ngày bằng nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe hay khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước. Thêm vào đó là gương chiếu hậu được đưa xuống cửa giúp giảm điểm mù cho người lái, anten hình vây cá mập trên nóc, cụm đèn hậu hình chữ "L" ôm lấy kính chắn gió sau và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật dưới cản sau. Như đã nhắc ở trên, bên trong Honda CR-V 2023 ở thị trường Trung Quốc là không gian nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Thiết kế nội thất của mẫu crossover cỡ C này chịu ảnh hưởng khá lớn từ Honda Civic thế hệ mới. Điều này được thể hiện rõ qua cửa gió điều hòa đi kèm tấm lưới tổ ong trang trí, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi và vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Thiết kế này không tệ nhưng lại thiếu sự mới mẻ. Riêng cụm điều khiển trung tâm trông khá đơn giản với chất liệu bọc mềm mại và viền màu bạc bao quanh. Honda CR-V 2023 tại Trung Quốc được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô lăng, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0, hệ thống định vị thực tế ảo, màn hình hiển thị thông tin kính lái, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, sạc điện thoại thông minh không dây, ghế trước sưởi ấm/làm mát, sưởi vô lăng, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Ở phiên bản 5 chỗ, xe sẽ có thể tích khoang hành lý là 586 lít. So với một số đối thủ cùng phân khúc tại Trung Quốc, nội thất của Honda CR-V 2023 bị đánh giá là chưa thực sự nổi bật. Đó là chưa kể đến màn hình cảm ứng trung tâm của xe vẫn bị chê là nhỏ so với thị hiếu của khách hàng Trung Quốc. Bù lại, xe có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360. Gói công nghệ này bao gồm camera góc rộng 90 độ và cảm biến radar sóng milimet. Ngoài ra, gói Honda Sensing 360 của xe còn mang đến những tính năng an toàn khác như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giảm thiểu va chạm khi chuyển làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, có thể chỉnh tốc độ khi ôm cua. Khi mua Honda CR-V 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm quen thuộc. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 207 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Dự kiến, trong năm sau, xe sẽ được bổ sung cả phiên bản plug-in hybrid (PHEV) tiết kiệm xăng hơn. Hệ truyền động PHEV của Honda CR-V 2023 gồm có máy xăng 2.0L, tạo ra công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực). Động cơ kết hợp cùng hộp số CVT, cụm pin Lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Tổng cộng, Honda CR-V PHEV 2023 có công suất 135 kW (181 mã lực) và lượng xăng tiêu thụ thấp nhất là 1,6 lít/100 km. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Honda CR-V 2023 cho 7 phiên bản dao động từ 185.900 - 249.900 NDT (khoảng 616 - 828 triệu đồng). Xe sở hữu 5 màu sơn ngoại thất, trong đó có 2 màu mới là xanh đậm Star Blue và đỏ Red Flame. Video: Cận cảnh Honda CR-V 2023 tại thị trường Trung Quốc.

