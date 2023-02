Honda CR-V 2023 7 chỗ ra mắt Thái Lan, động cơ Turbo và Hybrid

Điểm đáng chú ý chính là Honda CR-V 2023 mới thế hệ 6 tại Thái Lan sẽ có 2 tùy chọn động cơ như thị trường Mỹ, bao gồm: Động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh tăng áp cho công suất tối đa 193 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại 243 Nm từ 1.700 – 5.000 v/ph. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động 4 bánh toàn thời gian Real-Time AWD. Động cơ 2.0 Hybrid i-MMD kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi lanh chu trình Atkinson và 2 mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu cho công suất kết hợp lên đến 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm từ 0 – 2.000 v/ph. Đi kèm là hộp số vô cấp E-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Real-Time AWD. Mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 cũng có kích thước tổng thể DxRxC của lần lượt là 4.694 x 1.864 x 1.692 (mm). Chiều dài cơ sở là 2.700 mm. Kích thước này tương đồng với phiên bản tại Mỹ dù có thêm hàng ghế thứ 3. Ngoài ra, so với thế hệ 5, Honda CR-V mới dài hơn 84 mm, rộng hơn 9 mm, cao hơn 3 mm, đồng thời chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 38 mm. Honda CR-V 2023 sẽ trang bị hệ thống treo trước kiểu MacPherson, trong khi hệ thống treo sau là loại liên kết đa điểm. Phiên bản cao cấp sẽ trang bị la-zăng hợp kim 19 inch đi kèm thông số lốp 235/55R19 và 4 chế độ lái: ECON, Normal, Sport, SNOW Những trang bị đáng chú ý trên Honda CR-V 2023 thế hệ 6 sẽ bao gồm:Đồng hồ lái kỹ thuật số 7.0 inch. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 gập phẳng theo tỷ lệ 60:40. Cửa sổ trời đóng mở điện. Phanh tay điện tử và Giữ phanh tự động Auto Hold. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 9.0 inch Hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Sạc không dây 15W. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Cổng sạc USB-C 3.0A. Hệ thống âm thanh vòm BOSE 12 loa. 10 túi khí. Camera toàn cảnh 360 độ Honda SENSING cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản Honda CR-V 2023, bao gồm các tính năng: Đèn pha thích ứng tự động (AHB). Giảm thiểu lệch làn đường và cảnh báo chệch làn (RDM with LDM). Hỗ trợ giữ làn (LKAS). Phanh giảm thiểu va chạm (CMBDS). Điều khiển hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF). Cảnh báo xe phía trước di chuyển (LCDN). Cảnh báo điểm mù BSI.Camera toàn cảnh 360 độ Thông tin chi tiết từng phiên bản cũng như giá xe Honda CR-V 2023 chính thức tại Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tất cả sẽ được vén màn vào ngày 20/3 sắp tới tại Triển lãm Bangkok International Motor Show 2023. Tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa xác nhận thời điểm chính thức ra mắt Honda CR-V thế hệ 6 hoàn toàn mới. Hiện tại, Honda CR-V vẫn đang bán ra với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 998 triệu – 1,118 tỷ đồng. Video: Honda CR-V 2023 lộ thêm thông tin tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý chính là Honda CR-V 2023 mới thế hệ 6 tại Thái Lan sẽ có 2 tùy chọn động cơ như thị trường Mỹ, bao gồm: Động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh tăng áp cho công suất tối đa 193 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại 243 Nm từ 1.700 – 5.000 v/ph. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động 4 bánh toàn thời gian Real-Time AWD. Động cơ 2.0 Hybrid i-MMD kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi lanh chu trình Atkinson và 2 mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu cho công suất kết hợp lên đến 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm từ 0 – 2.000 v/ph. Đi kèm là hộp số vô cấp E-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Real-Time AWD. Mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 cũng có kích thước tổng thể DxRxC của lần lượt là 4.694 x 1.864 x 1.692 (mm). Chiều dài cơ sở là 2.700 mm. Kích thước này tương đồng với phiên bản tại Mỹ dù có thêm hàng ghế thứ 3. Ngoài ra, so với thế hệ 5, Honda CR-V mới dài hơn 84 mm, rộng hơn 9 mm, cao hơn 3 mm, đồng thời chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 38 mm. Honda CR-V 2023 sẽ trang bị hệ thống treo trước kiểu MacPherson, trong khi hệ thống treo sau là loại liên kết đa điểm. Phiên bản cao cấp sẽ trang bị la-zăng hợp kim 19 inch đi kèm thông số lốp 235/55R19 và 4 chế độ lái: ECON, Normal, Sport, SNOW Những trang bị đáng chú ý trên Honda CR-V 2023 thế hệ 6 sẽ bao gồm:Đồng hồ lái kỹ thuật số 7.0 inch. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 gập phẳng theo tỷ lệ 60:40. Cửa sổ trời đóng mở điện. Phanh tay điện tử và Giữ phanh tự động Auto Hold. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 9.0 inch Hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Sạc không dây 15W. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Cổng sạc USB-C 3.0A. Hệ thống âm thanh vòm BOSE 12 loa. 10 túi khí. Camera toàn cảnh 360 độ Honda SENSING cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản Honda CR-V 2023, bao gồm các tính năng: Đèn pha thích ứng tự động (AHB). Giảm thiểu lệch làn đường và cảnh báo chệch làn (RDM with LDM). Hỗ trợ giữ làn (LKAS). Phanh giảm thiểu va chạm (CMBDS). Điều khiển hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF). Cảnh báo xe phía trước di chuyển (LCDN). Cảnh báo điểm mù BSI.Camera toàn cảnh 360 độ Thông tin chi tiết từng phiên bản cũng như giá xe Honda CR-V 2023 chính thức tại Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tất cả sẽ được vén màn vào ngày 20/3 sắp tới tại Triển lãm Bangkok International Motor Show 2023. Tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa xác nhận thời điểm chính thức ra mắt Honda CR-V thế hệ 6 hoàn toàn mới. Hiện tại, Honda CR-V vẫn đang bán ra với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 998 triệu – 1,118 tỷ đồng. Video: Honda CR-V 2023 lộ thêm thông tin tại Việt Nam.